A Síndrome de Burnout como doença ocupacional a partir de 2022

A Síndrome de Burnout, também conhecida como “síndrome do esgotamento profissional”, é frequentemente definida como uma resposta emocional do empregado que simplesmente perde sua energia para o trabalho diante de um ambiente hostil. O termo decorre da expressão em inglês “to burn out” – ou seja, esgotar-se.

Registros mostram que a expressão Burnout foi usada pela primeira vez pelo psicanalista nova-iorquino Herbert J. Freudenberger, ainda nos anos 1970. Apesar da doença não ser nova, ela vem ganhando contornos modernos num passado mais recente, especialmente após a pandemia do Covid-19.

Ao longo dos últimos anos, muitas empresas notaram um aumento significativo da referida síndrome em seus empregados, que pode estar relacionado, entre outros aspectos, ao acentuado ritmo de trabalho e à intensificação do que é exigido no cumprimento de suas atividades. Aspectos como volume excessivo de trabalho, imposição de metas acima do ordinariamente esperado, cobranças desmedidas por performance, condições de trabalho inadequadas, baixo reconhecimento profissional e conflitos interpessoais são reportados com frequência por empregados que sustentam esgotamento profissional.

De acordo com o jurista Rodrigues Pêgo, o Burnout é fruto de situações de estresse crônico em função de relações intensas, em situações de trabalho, com outras pessoas que apresentam grandes expectativas em relação ao seu desenvolvimento profissional e dedicação . Os principais sintomas podem ser de cunho psicossomático, psicológico e comportamental, mas geralmente produzem consequências negativas com impactos na esfera individual, profissional e social do empregado.

Ainda, conforme trabalho de Maslach & Jackson, datado de 1981 e intitulado The Measurement of Experience Burnout, a síndrome pode ser identificada quando há uma resposta do empregado com três elementos primordiais: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho.

O Ministério da Saúde definia a síndrome do esgotamento profissional como um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no ambiente de trabalho, sendo que ela estava classificada, até recentemente, como um transtorno mental e de comportamento relacionado ao trabalho.

Em razão da evolução da definição da Síndrome de Burnout e sua crescente ocorrência na sociedade, muitos doutrinadores já estão conceituando a doença como um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Desde 2019, há uma discussão sobre sua classificação, com previsão de mudanças importantes a partir de janeiro de 2022, tendo em vista que a Organização Mundial da Saúde pretende classificar a doença com código CID 11, que reúne diversos transtornos.

O novo posicionamento da OMS sobre deve produzir efeitos expressivos na esfera trabalhista, ampliando os riscos jurídicos e financeiros. Isso porque no novo conceito a Síndrome de Burnout passa a ter relação mais direta com o ambiente de trabalho. Ou seja, a questão passa a ser relacionada mais ao trabalho e menos ao trabalhador. Essa posição difere do entendimento atual no sentido de que a condição se trata de um problema de saúde mental que depende da comprovação do nexo causal entre a doença e a atividade desempenhada.

Em recente decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região, o juízo avaliou o nível de estresse profissional e exaustão emocional, buscando o nexo desses aspectos com o trabalho. Nesse contexto, foi deferida a estabilidade do artigo 118 da Lei 8.213/1991, sob o argumento de que a depressão causada pela síndrome, impulsionada pelas condições adversas de trabalho, teria ocasionado a incapacidade laborativa.

As mudanças a serem implementadas no conceito da Síndrome de Burnout no futuro próximo não só ampliam a probabilidade de responsabilização de empresas quando feito o diagnóstico por meio de laudo médico apropriado, mas, também, fazem com que a administração inadequada do ambiente de trabalho possa gerar um problema crônico para empresas com ambiente opressor.

Assim, é cada vez mais importante que empregadores adotem medidas preventivas e tenham cautela na cobrança abusiva – ou mesmo agressiva – de resultados de seus empregados. É preciso que a demanda por produtividade seja feita de maneira adequada e sem desconsiderar o bem-estar dos empregados.

Ações como programas e treinamentos voltados para a saúde, inclusive mental, incentivando os empregados a se comunicarem adequadamente devem ser considerados, inclusive para demostrar a diligência da empresa. Mas é importante reforçar que essas medidas preventivas, embora permitam argumentos adicionais de defesa no caso de uma disputa, não eliminam, por si só, o risco de discussões judiciais ou administrativas sobre o assunto.

Como cada caso será analisado individualmente, considerando as provas produzidas pelas partes e seguindo o princípio da primazia da realidade, a maneira mais efetiva de prevenir passivos trabalhistas relacionados ao Burnout continua sendo a promoção de um ambiente de trabalho saudável e respeitoso, com cobranças profissionais apropriadas e atenção à saúde mental dos colaboradores. Numa realidade de trabalho pós-pandemia, que já demandará ajustes relevantes decorrentes, inclusive, do trabalho híbrido, esse tema deve estar na pauta dos empregadores para 2022.

