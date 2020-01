A simplificação nas regras dos planos de PLR deve reduzir discussão tributária

Foi publicada em 12 de novembro de 2019 a Medida Provisória (MP) 905, que instituiu o “contrato de trabalho verde e amarelo”, causando grande furor por ser identificada como uma minirreforma trabalhista. Mas a MP promoveu também modificações significativas na seara tributária, impactando o regime de tributação dos valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

A PLR está prevista na Constituição Federal como um direito social dos trabalhadores (artigo 7º, inciso XI[1]), desvinculada da remuneração, consistindo em um importante instrumento de incentivo à produtividade e integração entre o capital e o trabalho.

Por não se caracterizar como salário, os valores recebidos a título de PLR não se sujeitam à incidência da contribuição previdenciária, conforme prevê o artigo 28, § 9º, alínea “j”, da Leiº 8.212/91, desde que observadas as condições previstas na Lei 10.101/2000.

Nesse sentido, há discussão no âmbito administrativo quanto à adequação dos planos de PLR à Lei 10.101/2000 para fins de isenção das contribuições previdenciárias.

O entendimento majoritário do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é o de que o descumprimento dos requisitos legais importa na desconsideração da PLR, com a caracterização dos valores como remuneração, havendo, consequentemente, a incidência da contribuição previdenciária.

Nesse aspecto, a MP 905 promoveu alterações significativas na Lei 10.101, simplificando as exigências legais de validade dos planos de PLR, inclusive de algumas das principais causas de desconsideração pelo Fisco e autuação das empresas para cobrança da contribuição previdenciária:

Comissão para negociação do acordo. A MP 905 permite que o acordo da PLR seja negociado por comissão paritária escolhida pelos trabalhadores e empregados, retirando a obrigatoriedade de participação do representante indicado pelo sindicato da categoria. Essa era uma das principais causas de desconsideração do plano da PLR e cobrança da contribuição previdenciária.

Pacto prévio . Fica autorizadoque as regras sejam fixadas até 90 dias antes do pagamento da parcela única ou parcela final da PLR ao trabalhador ou antes do pagamento da antecipação, quando esse o caso. Como antes da MP não havia prazo expresso na lei, prevalecia o entendimento no CARF de que somente atenderia à legislação o acordo celebrado antes do período de aquisição do direito.

. Fica autorizadoque as regras sejam fixadas até 90 dias antes do pagamento da parcela única ou parcela final da PLR ao trabalhador ou antes do pagamento da antecipação, quando esse o caso. Como antes da MP não havia prazo expresso na lei, prevalecia o entendimento no CARF de que somente atenderia à legislação o acordo celebrado antes do período de aquisição do direito. Redução do período mínimo entre os pagamentos . Permanece vedado o pagamento da PLR ou de antecipação mais de duas (duas) vezes por ano, mas a periodicidade foi reduzida de um semestre para um trimestre.

. Permanece vedado o pagamento da PLR ou de antecipação mais de duas (duas) vezes por ano, mas a periodicidade foi reduzida de um semestre para um trimestre. Pagamento de antecipação. Passa a ser admitido o pagamento de antecipação do PLR.

Passa a ser admitido o pagamento de antecipação do PLR. Desconsideração somente da parcela irregular . No caso de pagamento irregular, ou seja, mais de duas vezes por ano ou em período inferior a um trimestre, somente essa parcela sofrerá a incidência da contribuição previdenciária. Trata-se de uma alteração significativa, pois, de acordo com o CARF, pela redação anterior, o pagamento em desacordo desnaturava o plano da PLR, ocasionando a tributação sobre todas as parcelas.

. No caso de pagamento irregular, ou seja, mais de duas vezes por ano ou em período inferior a um trimestre, somente essa parcela sofrerá a incidência da contribuição previdenciária. Trata-se de uma alteração significativa, pois, de acordo com o CARF, pela redação anterior, o pagamento em desacordo desnaturava o plano da PLR, ocasionando a tributação sobre todas as parcelas. Negociação individual. Permitida a elaboração de PLR individual com o empregado com nível superior que receba salário igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (R$ 11.678,90 em 2020)[2], na forma do parágrafo único, artigo 444, da CLT.

O prazo para conversão da MP em lei se encerra no dia 11/3/2020 e no dia 06/02/2020 se iniciará a tramitação sob regime de urgência, o que ocasiona o sobrestamento das demais deliberações nas casas do Congresso Nacional até que se ultime a votação.”

Ao todo, foram apresentadas 1.913 emendas ao projeto de conversão. Dentre as sugestões dos deputados, estão a reinclusão da participação de entidade sindical na comissão de negociação da PLR, a obrigatoriedade de formalização por instrumento coletivo de trabalho, a transferência de parte das disposições para a CLT, e o estabelecimento de periodicidade ou negociação coletiva para o acordo com empregado de nível superior.

Desse modo, resta aguardar a conversão da MP em lei para verificar se serão mantidas as alterações legais que visam assegurar maior segurança jurídica na tributação dos planos de PLR.

[1] Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

[2] Para 2020 o valor do teto do INSS é de R$ 5.839,45, nos termos da Portaria nº 9, de 15 de janeiro de 2019, do Ministério da Economia.

*Daniela Silva Alves, advogada do contencioso judicial tributário do Diamantino Advogados Associados