I – CONCEITO

A separação litigiosa como sanção, no direito brasileiro, se dá quando um dos consortes imputar ao outro qualquer ato que importe em grave violação dos deveres matrimoniais e torne insuportável a vida em comum(artigos 1572 e 1573, I a VI).

Dita o artigo 1.572 do Código Civil:

Art. 1.572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum.

Considere-se o artigo 1573 do Código Civil:

Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes motivos:

I – adultério;

II – tentativa de morte;

III – sevícia ou injúria grave;

IV – abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo;

V – condenação por crime infamante;

VI – conduta desonrosa.

Parágrafo único. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum.

II – AS DIVERSAS MODALIDADES DA SEPARAÇÃO LITIGIOSA COMO SANÇÃO

A Lei nº 6.015/73, artigo 5º, primeira parte, diz que a separação judicial pode ser pedida por um dos cônjuges quando imputar-se ao outro conduta desonrosa que torne insuportável a vida em comum. As sevícias e injúrias graves podem caracterizá-la.

Sevícias são as ofensas físicas, os maus tratos, que podem revestir formas curiosas como: ligeiros cortes de cabelo, imposições vexatórias, como serviços ínfimos destinados a criados, castigos corporais de toda espécie etc.

No Código Civil de 1916, artigo 317, juntou-as na mesma espécie, exigindo, porém, que fosse grave a injúria.

Sevícia “é o mau tratamento, a grosseria material continuada, a ofensa física.

Para Pontes de Miranda(Tratado de direito privado, ed. Bookseller, tomo VIII, § 833, pág. 95), o conceito de injúria grave é mais amplo na esfera do direito civil do que no direito penal, alcança os efeitos de autorizar a separação judicial, qualquer ofensa à honra, à suscetibilidade, à dignidade dos cônjuges, de modo a tornar impossível a vida em comum, como decidiu a 5ª Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em 13 de janeiro de 1950, AJ 95/193).

Por outro lado, são consideradas injúrias, entre outras ofensas: a) recusar-se o marido a receber em sua casa a mulher, ou a mulher a voltar à companhia do marido; b) a transmissão a outro cônjuge de moléstias pudendas; c) a imputação caluniosa do adultério.

Disse Pontes de Miranda(obra citada, pág. 96): “o amor não escusa a injúria; menos, ainda, a sevícia”.

Quando as injúrias podem ter consequências penosas para a família, principalmente para os filhos, são graves e bastam para a separação judicial. De regra, as que vêm do ódio, e não de amor.

Já se decidiu, no passado, que a gravidade da injúria é relativa aos cônjuges(2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, 15 de outubro de 1946, RT 178/371): “O conceito de injúria grave, no desquite, está sujeito à apreciação de fatos e das circunstâncias que os cercam em relação à situação pessoal de cada uma das partes. Na apreciação da gravidade da injúria terá o juiz sempre de considerar a condição dos cônjuges, a sua educação e sua maior ou menor sensibilidade”.

Sendo assim a conduta desonrosa por meio da injúria grave supõe ofensa à honra, à respeitabilidade e à dignidade dos cônjuges, podendo ser em palavras, em gestos ou em atos. Não bastam referências genéricas às injúrias, é preciso que seja indicada, para que o juiz aprecie a gravidade.

Atentou Maria Helena Diniz(obra citada, pág. 201) que “a injúria grave é a mais frequentemente invocada nas ações de separação, em virtude de grande extensão ou elasticidade de seu conceito. É ela todo ato que ofende a integridade moral do cônjuge, seja ele real ou verbal. A injúria real deriva de gesto ultrajante, que diminui a honra e a dignidade do outro ou põe em perigo seu patrimônio. Será o caso de expulsão do teto conjugal, transmissão de moléstia venérea, recusa de relações sexuais”(RF 205:181, 226, 201; RT 590:75, 328:313, 446:75, 529:232, 540:207). Fala-se ainda em injúria grave envolvendo a doação de sêmen pelo marido para inseminar outra mulher, sem anuência da esposa. É ainda o caso da inseminação artificial heteróloga sem consenso do cônjuge, das práticas homossexuais, relações imorais e com familiaridade com pessoa do sexo oposto(RT 459:183), como beijo lascivo. A proibição de cultivar relações com familiares é ainda injúria grave.

O abandono familiar é injúria grave. É injúria grave o não dar o marido a assistência devida à mulher, ou à mulher e aos filhos, o negar-se às relações sexuais ou simplesmente não as ter, o não dar à mulher o lar a que ela teria, obrigando-a a vexame de residir em casa de outros. É injúria grave não assegurar à família o padrão mínimo de conforto por preferir o marido a vida sem trabalho. A violação do dever de vida em comum no domicilio conjugal caracteriza-se como abandono(RT 539:205, 578:186, 614:68, 619:80, 607:200). O abandono voluntário(RT 450:210, 181:938, 182:776, 253:619) do lar conjugal durante um ano contínuo(RF 172:229); RT 189: 6982, 328: 293), por culpa exclusiva de um dos cônjuges, sem motivo justo(RT 485:92) é causa de separação.

Para Pontes de Miranda(obra citada, pág. 99) “as relações homossexuais são conduta desonrosa, por injúrias graves, ao outro cônjuge, de modo que, pedido a separação judicial por adultério, que é a injúria maior, e não provada a diferença de sexo, é dar-se a separação judicial por injúria grave”.

Perguntou Pontes de Miranda(obra citada, pág. 100) se pode haver perdão, em se tratando de sevícia ou de injúria grave? Respondeu que sim, mas o perdão pela coabitação – como se previa no revogado art. 319, parágrafo único do Código Civil – somente se haveria entender referente ao adultério. Cita, para tanto, acórdão da 4ª Câmara do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, 20 de fevereiro de 1945, RT 158/245.

Inclue-se, nessa conduta desonrosa, a tentativa de morte isto é, o princípio de execução do crime, se inequívoco o propósito criminoso(animus nocendi). É a sevícia mais grave, mais perigosa, mais violenta. Não é preciso que se tenham atendidos os pressupostos do tipo penal ou que tenha se instaurado processo penal para tanto.

Já no direito canônico, admitia-se o divortium quoad thorum, no caso de ódio capital entre os cônjuges ou de temor de atentado à vida de um por parte de outro.

Os tribunais têm entendido que é desonroso todo comportamento do conjunge que implique menosprezo no ambiente familiar ou no meio social em que vive o casal, como: o uso de entorpecentes, lenocínio, embriaguez(RF 155:269, RT 656:87, desonestidade, ociosidade, vício do jogo(RT 491:95; RF 187:239), prática de crimes sexuais, demonstração de sentimentos perversos. Maria Helena Diniz(Curso de Direito Civil, volume V, 24ª edição, pág. 297) disse:

“Diante do fato de haver possibilidade de o internauta casado participar, por meio de programa de computador, como ICQ, de chats, de mirc e salas de bate-papo voltados a envolvimentos amorosos geradores de laços afetivo-eróticos sexuais imaginários com outra pessoa, que não seja seu cônjuge, dando origem não ao adultério, visto faltar conjunção carnal, mas à conduta desonrosa.”

Para Darcy Arruda Miranda(Anotações ao Código Civil Brasileiro, Saraiva, Vol. I), conduta desonrosa “é o comportamento repreensível, desabonador, que possa lesar a respeitabilidade matrimonial, e ofensivo dos bons costumes e da honra subjetiva ou objetiva do outro cônjuge”. Caio Mário da Silva Pereira(Instituições de Direito Civil, Vol. V, Forense, lO” ed., 1995) diz se considerar “todo comportamento de um dos cônjuges, que implique granjear menosprezo no ambiente familiar ou no meio-social em que vive o casal”, enquanto para Yussef Said Cahali(Divórcio e Separação, 8′ ed., RT, Thmo I), configura-se se a conduta desonrosa “no ato ou comportamento imoral, ilícito ou antissocial de um dos cônjuges que, infringindo os deveres implícitos do matrimônio, provoca no outro cônjuge um estado ou situação de constrangimento, humilhação, desprestígio moral ou social, desconsideração no ambiente da família, do grupo ou da sociedade”.

Para Maria Helena Diniz(Curso de direito civil, volume 5, 24ª edição, pág. 296) difícil é a configuração de conduta desonrosa, por ser expressão indeterminada e nada objetiva.

Disse Maria Helena Diniz que ante a indeterminação semântica desse vocábulo e a falta de sua definição em lei, cabe aos juízes e tribunais dizer, caso por caso, quando a conduta é desonrosa considerando sempre certos elementos como: o ambiente familiar, a sensibilidade e grau de educação do cônjuge etc. A apreciação dessa causa de separação judicial litigiosa reveste-se de certa subjetividade em razão de inúmeros fatores que podem influenciar a mente do órgão judicante. Para Regina Beatriz Tavares da Silva, “nada mais é do que injúria grave indireta, ou seja, o comportamento do cônjuge que depõe contra a sua honra, afetando, pela via indireta, a reputação social do seu consorte, em razão do princípio da solidariedade de honra que existe no casamento”, citada por Maria Helena Diniz(obra citada, pág. 296).

Em síntese, como bem observou Vivaldo Otávio Pinheiro(A conduta desonrosa como causa de separação judicial), o juiz deve analisar , em cada caso concreto, a situação dos cônjuges em conflito, levando em conta as condições pessoais de formação, educação, cultura e religiosidade do casal. e verificar se a conduta ou ato teriam causado o acirramento dos ânimos e a invencível insuportabilidade da comunhão familiar.

Vivaldo Otávio Pinheiro trouxe ainda alguns exemplos: agressões, maus tratos e grosseria continuada (RT 308/244); aborto provocado pela mulher sem consentimento ou ciência do marido (c f. Brandão Ferreira Pinto, Causas do Divórcio, pág. 268); aversão pelo trabalho (RT2301155); arremesso de copo contra o marido, na presença de seus criados (Causas do Divórcio, pãg. 243); bilhete ofensivo dirigido à mulher, sob a acusação de que tinha amante e mantinha cafetina (RT229/ 261); cortejamento de outras mulheres, com elas apresentando-se em público, embora hipótese de fato que se confunde com a violação do dever de fidelidade (RT 2301138); ciúme infundado e doentio, mediante a interpelação por telefone, de supostas amantes do marido (RT 2231161 ); contaminação de moléstia venérea (RT 106/200); desprezo pelo marido, ao ponto de não convidá-lo para o batismo do próprio filho e não acertar com ele a escolha dos padrinhos (RT 2041195); esposa compelida a execução de serviços naturalmente de empregados (RT ll 01350); esposa privada da direção total da casa com a entrega desta à sogra, mãe do marido (RT 3271226); emissão reiterada de cheques sem fundos (RT 495!73); furto de objetos a bordo de navio (RT 106/200); instauração indevida de processo-crime, tendo acontecido a absolvição do réu em suposto crime de lesão corporal; procedimento por denunciação caluniosa (RT 2941566 e RF 190/ 169): interdição de fato, com o marido tendo sido privado injustamente da direção dos bens do casal, por determinação da mulher e dos filhos (RT3241145); insulto ao marido e seus familiares (RF !121200); ocultação de joias que importa em desconfiança à honestidade do outro cônjuge (RT 1701667); ociosidade parasitária do marido, vivendo à custa do dinheiro da mulher (RT 313!208); palavrões e insultos proferidos tanto no domicílio conjugal como fora dele, inclusive se proferidos na presença de terceiros (RT 30/424 ); referências públicas desabonadoras e irreverentes a fatos anteriores ao casamento (RJTJSP 59/202); recusa da mulher de acompanhar o marido na mudança que fez da casa da sogra (RT 455172); troca da fechadura da porta para impedir a entrada do cônjuge (RT 206/307; 294/566 e RF 190/169).

Assim ainda se tem: é desonroso todo comportamento do cônjuge que implique menosprezo no ambiente familiar ou no meio social em que vive o casal, como: uso de entorpecentes, lenocínio, embriaguez(RF 195:269); desonestidade, ociosidade, vício de jogo(RT 491/95), exploração de negócios desonrosos, prática de crimes sexuais ou de delitos não infamantes, demonstração de sentimentos perversos, namoro de cônjuge com estranhos.

Cabe tal aplicação com relação a questão da infidelidade virtual? Mas, como provar tal infidelidade virtual?

Disse Maria Helena Diniz(obra citada, pág. 297) que “é preciso não olvidar que o espaço virtual é pouco discreto. O internauta tem privacidade relativa, mesmo que faça uso de apelido, pois a correspondência trocada fica armazenada na memória do computador e no provedor de acesso à rede e, mesmo que se utilize senha para bloquear o acesso do correio eletrônico, os especialistas podem descobri-la. Pode tal correspondência ser invadida por técnicos e até mesmo que se utilize senha para bloquear o acesso à rede, e mesmo que se utilize senha para bloquear o acesso do correio eletrônico, os especialistas podem descobri-la. Pode tal correspondência ser invadida por técnicos e até mesmo, em certos casos, requisitada judicialmente. Mas ante o direito de privacidade será ilícita a prova obtida sem o consentimento do internauta. Será lícita, se o internauta mantiver comunicação virtual por meio de computador de uso familiar, sem emprego de senha, a obtenção da prova pela entrada no correio eletrônico. Nesta última hipótese não há invasão de privacidade porque o usuário não tomou medidas para a preservação de sua intimidade. Sendo demonstrada a correspondência virtual, configurado está o menosprezo pela família e o desrespeito ao outro cônjuge. Assim a infidelidade virtual é uma nova forma de relacionamento que pode causar a separação litigiosa”. Veja-se, nesse sentido, a lição de Silvio Rodrigues(Direito de família, 1980, volume VI, pág. 231). Some-se além da infidelidade a indenização por danos morais e materiais.

O adultério é uma das causas da separação litigiosa. A Lei 6.515/77 (revogou expressamente o art. 317 CC de 1916), em seu artigo 5º, expõe dois motivos autorizadores do pedido de separação litigiosa e com fundamento na culpa conjugal.

Entre as causas para separação com base na culpa consta a grave violação dos deveres do casamento inscritos no art. 231 do CC (in verbis: a fidelidade recíproca, vida em comum, no domicílio conjugal; a mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos).

A conduta desonrosa, como ensina Orlando Gomes(Direito de Família, Forense) há de ser culposa, só justificando o pedido da separação se tornar insuportável a vida em comum, pois, que o ato praticado pelo cônjuge, ou a sua conduta, seja de tal sorte grave, que abale o casamento ao ponto de o outro não poder mais dispensar o tratamento que se devem marido e mulher. Mas é preciso lembrar que, para a separação judicial do art. 5″, caput, da Lei do Divórcio, não basta, apenas, imputar-se ao outro cônjuge conduta desonrosa. É preciso que daí se torne insuportável a vida em comum, ou seja, que do ato ou comportamento do infrator resulte perturbada a convivência conjugal, tomando intolerável a manutenção da vida em comum.

O adultério é a profanação do leito nupcial, a violação a fé conjugal consumada corporalmente alieni tori violatio.

Assinale-se que o adultério não se configura sem a consumação carnal, desta forma, não há a prática de adultério se for por via correspondência epistolar, cópula onanística, coito vestibular, aberrações sexuais, cópula frustrada ou por inseminação artificial (a que alguns ousaram chamar de adultério científico) que quando muito poderá dar azo a uma infidelidade moral equivalente à injúria grave (conforme jurisprudência citada RT 470:88, 499:119, 381:257 e 453:93) ao outro cônjuge.

A conduta desonrosa para a dissolução da vida conjugal depende das circunstâncias fáticas que determinam seu conhecimento pela sociedade.

Não se pode cometer o adultério sozinho e, nem de forma isolada, pois há concurso necessário, também chamado de bilateral e exige assim a participação pessoal de duas pessoas.

O adultério deixou de ser crime no Brasil em 2005. Vítimas de adultério têm ingressado com ações judiciais com o objetivo de receber indenização por danos morais dos adúlteros ou até mesmo da terceira pessoa envolvida na relação extraconjugal.

Por fim, lembro a lição de Regina Beatriz Tavares da Silva(Responsabilidade civil no rompimento do casamento) quando disse:

“Em suma, verifica-se que se o cônjuge viola o dever de respeitar a honra do consorte, que vai além da reputação social (honra objetiva), alcançando a autoestima que cada um guarda por si mesmo (honra subjetiva), pratica ato ilícito, observando-se que o sigilo de justiça existente em demandas que envolvem interesses de uma família, não tem o condão de evitar a ofensa à honra.

E recorde-se que o dano moral resulta de grave violação a um direito da personalidade, como a honra, surgindo do fato em si, cuja gravidade demonstra a existência desta espécie de dano, sem que seja necessário adentrar em indagações de ordem psíquica, como bem esclareceu o inesquecível Professor Carlos Alberto Bittar, na obra Reparação civil por danos morais, 3ª ed., Revista dos Tribunais, atualizada por Eduardo Carlos Bianca Bittar, 1.999, p. 214 e seguintes.

Fala-se na condenação por crime infamante.

Selma de Moura Galdino Vianna(O que se entende por crime infamante) disse que:

“Infamante: “denominação dada ao crime que, devido aos meios empregados e às circunstâncias em que se realizou, ocasiona no meio social uma reprovabilidade maior manifestada sobre o autor do crime e que o desonra, rebaixa e avilta, principalmente levando-se em conta os motivos que levaram o agente a delinqüir e que causam repulsa.” ( Enciclopédia Saraiva do Direito , v. 21, p. 398)

Sendo assim, entende-se por crime infamante, qualquer crime contrário a honra, dignidade ou má-fama de quem prática.

Os crimes infamantes não estão tipificados na legislação penal brasileira, os mesmos são mencionados somente na esfera administrativa com previsão legal nos artigos 8º, 4º e 34, XXVIII do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.”

Seria o caso, segundo Maria Helena Diniz(obra citada, pág. 303) do homicídio por motivo porte, terrorismo, extorsão mediante sequestro, latrocínio, tortura, tráfico de entorpecentes, estupro, atentado violento ao pudor, isso por causar repulsa no meio social, aviltando o seu autor.

Outros fatos seriam admitidos: comportamento ofensivo ao dever de respeito, incompatibilidade de gênios(RJTJSP 131:271), desamor, crueldade mental.

III – A SEPARAÇÃO LITIGIOSA COMO FALÊNCIA. O DIVÓRCIO DIRETO

Diversa é a separação litigiosa como falência, prevista no artigo 1.572,§ 1º, do Código Civil que se efetiva quando qualquer dos cônjuges provasse a ruptura da vida em comum há mais de 1 ano e a impossibilidade de sua reconstituição, não importando a razão da ruptura sendo irrelevante saber qual dos consortes foi culpado pela separação, legalizando apenas uma separação de fato. Na lição de Orlando Gomes(Direito de Família, 1978, páginas 275 e 276) á que se tem como perturbação objetiva do casamento, na linha do que lhe dá a Lei matrimonial alemã, que inspirou a Lei 8.408, de 13 de fevereiro de 1992, artigo 1º em que se dizia:

“ . Art. 1º O § 1º do art. 5º e o art. 25 da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação: Ver tópico (5 documentos)

” Art. 5º ……………………………………………………..

§ 1º A separação judicial pode, também, ser pedida se um dos cônjuges provar a ruptura da vida em comum há mais de um ano consecutivo, e a impossibilidade de sua reconstituição. “

A matéria hoje é traçada no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal dando solução a debate que já havia com a Lei 6.515/77, Lei do Divórcio, e a Emenda 9/77, quando se diz:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)”

O texto constitucional reduziu o prazo para dois anos, como requisito para a ação de divórcio direto, no que foi seguido pelo artigo 1.580, § 2º, quando se disse:

‘Art. 1.580. Decorrido um ano do trânsito em julgado da sentença que houver decretado a separação judicial, ou da decisão concessiva da medida cautelar de separação de corpos, qualquer das partes poderá requerer sua conversão em divórcio.

§ 1º A conversão em divórcio da separação judicial dos cônjuges será decretada por sentença, da qual não constará referência à causa que a determinou.

§ 2º O divórcio poderá ser requerido, por um ou por ambos os cônjuges, no caso de comprovada separação de fato por mais de dois anos.”

A separação põe fim à sociedade conjugal. Isso significa que, depois de separada judicialmente, a pessoa deixa de ter que cumprir os deveres conjugais, como o de fidelidade e o de coabitação. O divórcio, por sua vez, extingue tanto a sociedade conjugal quanto o vínculo matrimonial.

Com a publicação da Emenda Constitucional 66, os casais que desejam se divorciar podem fazê-lo sem a necessidade da separação prévia. A medida extinguiu os prazos que eram obrigatórios para dar entrada no pedido.

Disse bem Paloma Lilian Batalha(É necessário cumprir algum prazo mínimo de casamento para requerer o divórcio?, in Ius Navigadi, março de 2021):

‘O cônjuge recém-casado pode divorciar-se? Ou deve aguardar algum prazo para requerer o divórcio?

A resposta é negativa! Não se exige prazo mínimo para requerer o divórcio. Ou seja, você pode casar hoje e se divorciar amanhã!”

IV – A SEPARAÇÃO DE CORPOS

Barros Monteiro (Curso de direito civil, direito de família, 19ª edição, 1980, volume II) já afirmou que pela desnecessidade da prévia obtenção do alvará de separação de corpos se os consortes se encontrem separados de fato, morando em residências diversas, o que é evidente, uma vez que que o pedido de separação de corpus é uma faculdade concedida ao consorte e não uma obrigação a ele imposta.

Já se decidiu que a separação de fato não obsta ao pedido de separação de corpos (RT, 810:391, dentre outros).

A medida provisional de separação de corpus a que o Código de Processo Civil de 1973 denominava de afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal.

O juiz em geral autoriza o requerente da medida a afastar-se do domicílio conjugal, isentando-o do dever de coabitação, inerente ao matrimônio, e por tal modo legitimando a separação de corpos. Mas além desses casos poderá o juiz conceder alvará de separação de corpos ao cônjuge requerente, ordenando que o outro se afaste do domicílio comum, como ensinou Jorge Americano, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª edição, 1960, 3º volume, pág. 32).

A provisional de separação de corpos não é medida cautelar. É simples medida antecipatória de provável sentença favorável a ser proferida na ação matrimonial correspondente. Liebman (Manuale di diritto processuale, 4ª edição, volume I, pág. 196) separou “os provimentos interinais dos cautelares” para mostrar que os primeiros são atos do processo em que são proferidos, ao passo que as cautelares verdadeiras não fazem parte da lide principal.

Obtido o alvará, como ensinou Ovídio Baptista da Silva (Curso de processo civil, volume III, 2ª edição, pág. 388), cabe à parte que o requereu promover a ação a que a provisional corresponde no prazo de 30 dias. Todavia, Galeno Lacerda (Comentários ao código de processo civil, Forense, pág. 407) entendeu que a medida de separação de corpus não ficava sujeita àquele prazo inscrito no artigo 806 do CPC de 1973.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado