A segurança pública e as próximas eleições

Os principais analistas econômicos são unânimes em afirmar que a economia será a principal pauta para os candidatos à Presidência da República.

A volta da inflação, a lenta retomada da atividade econômica e o desemprego fazem com que, ao contrário de quatro anos atrás, os candidatos sejam obrigados a apresentar propostas para o combate à alta dos preços, o aquecimento da atividade econômica e a criação de empregos.

Parece impossível que algum candidato assuma, sem causar perplexidade, ignorância sobre o tema e possa, simplesmente, delegar a alguém a condução da economia.

Certamente, até pelo fracasso da experiência, ninguém poderá simplesmente dizer que perguntará ao “Posto Ipiranga”.

Se, de um lado, a economia será o grande tema de debate das eleições, de outro, há o risco de que temas essenciais possam ser ignorados.

O grande tema das eleições passadas, como se recorda, foi o combate à corrupção. Como já alertou o colega Carlos Cardoso, em ótimo artigo publicado em 14 de janeiro último no blog Congresso em Foco (As eleições de 2022 e a luta anticorrupção), por razões até óbvias, o assunto será evitado pelos dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais.

Por mais que os candidatos não tenham maior interesse no debate à corrupção, em razão da prioridade que se dará à questão econômica, não se pode permitir que o tema seja simplesmente esquecido.

Recentes modificações legislativas, em especial a mudança radical da Lei de Improbidade Administrativa que teve o apoio explícito de quase toda a classe política, enfraqueceram os mecanismos de combate à corrupção, o que, consequentemente, facilitará o aumento descabido dos gastos públicos. Sobre o tema, nenhuma palavra dos postulantes ao mais alto cargo da República.

Da mesma forma, outro tema que, durante muito tempo, constituiu a principal preocupação da população brasileira, parece que perdeu a relevância.

A fome, o desemprego e os efeitos da pandemia (sempre minimizados pelo governo Bolsonaro) fizeram com que um tema explorado, no mais das vezes, com sensacionalismo pela classe política também sumisse do debate: a segurança pública.

Até o momento nenhum dos candidatos, nem mesmo aqueles que lutam para se viabilizar como a chamada “terceira via”, apresentou qualquer proposta consistente sobre como tratará da segurança pública.

O presidente Bolsonaro, ao longo de seu governo, preocupou-se apenas em facilitar o acesso às armas de fogo.

É certo que, em suas manifestações, o presidente afirma, genericamente, que é preciso se prestigiar as polícias, sem, no entanto, apresentar qualquer detalhamento em que consiste tal prestígio e como devem atuar os órgãos de segurança.

Aliás, ao afirmar em reunião ministerial, tornada pública por decisão do Supremo Tribunal Federal, que “povo armado não é escravizado” admitiu publicamente que não tem política pública e que a segurança deve ser privatizada.

Não por acaso, após três anos de ausência de qualquer proposta concreta, somente no último ano de governo, para manter a inexplicável fidelidade da boa parte das corporações policiais, tratou de propor aumento salarial diferenciado, desagradando, como não poderia deixar de ser, o restante do funcionalismo público.

Em verdade, a única proposta da atual gestão para a área de segurança pública parece ser o armamento da população.

Mas, se é correto se dizer que nada se pode esperar em matéria de segurança pública em um segundo governo Bolsonaro, não há como negar que os demais candidatos também nada propõem.

No entanto, no transcorrer da campanha, a segurança pública será objeto de debate.

Destaco alguns assuntos que qualquer candidato terá que se posicionar.

Desde logo, surge uma questão: a segurança pública, por sua relevância, deve merecer uma pasta própria, como ocorreu no governo Michel Temer e chegou a se cogitar no atual governo, ou pode ser acumulado pelo Ministro da Justiça?

Outra questão relevantíssima: ainda que a matéria, necessariamente, passe pelo Congresso Nacional, é preciso que quem se proponha a ocupar a chefia do Executivo tenha opinião formada sobre a conveniência ou não da unificação das polícias civil e militar.

Da mesma forma, tem que ter claro quais as hipóteses em que se justifica a intervenção do Exército em operação policial, tenha um projeto factível de combate às milícias e ao tráfico de drogas, tendo claro que são questões diferentes que exigem, por isso mesmo, estratégias próprias.

Ademais, é imprescindível que o Governo Federal patrocine mudanças na legislação e na política de combate ao tráfico e uso de drogas, assim como enfrente a questão carcerária, assumindo suas responsabilidades.

Na realidade, desde sempre, o presidente da República tem, comodamente, transferido o problema da segurança aos governadores, pelo que é possível se dizer que não há política nacional a respeito.

A propósito, o Partido dos Trabalhadores permaneceu décadas no poder e não deu ao tema segurança o relevo que tem. Nem mesmo o mais fanático de seus seguidores saberá dizer, por exemplo, qual a proposta dos governos petistas para o combate ao crime organizado.

Concluindo: a urgência na resolução dos problemas econômicos não pode deixar ao largo questões importantíssimas ligadas à segurança pública que afetam, e muito, o dia a dia da população.

Diante do silêncio conveniente dos candidatos, cabe aos eleitores exigir que o debate se faça.

*Mário de Magalhães Papaterra Limongi, procurador de Justiça e diretor do Movimento do Ministério Público Democrático

