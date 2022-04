A revolução tecnológica do metaverso e os impactos jurídicos na administração pública

O mundo vive constantes transformações, principalmente no meio tecnológico. A sociedade atual é marcada diretamente pela revolução digital que, como consequência da quarta Revolução Industrial (indústria 4.0), transformou a comunicação com o mundo, seja corporativo ou não, muito mais dinâmico e eficiente. E, nesse contexto, percebe-se uma nova revolução ocorrendo, a chamada indústria 5.0 (ou quinta revolução industrial) que se utiliza da tecnologia da indústria 4.0 a serviço das necessidades humanas.

Foi exatamente a partir dessas evoluções tecnológicas que Mark Zuckerberg, fundador das maiores redes sociais do mundo, criou uma identidade para suas empresas, batizando as plataformas de “meta”, nome diminuitivo de Metaverso. O Metaverso pode ser entendido como a junção entre a realidade virtual e a realidade aumentada que possibilita ao individuo replicar sua vida no universo digital. Através de avatares customizados em 3D (espaço tridimensional), as pessoas poderão relacionar-se no ambiente digital.

Como um novo território, o Metaverso não nasceu pronto, por isso é preciso povoá-lo e criar toda estrutura e elementos para utilizá-lo. Apesar de ainda não ser acessível a todos e ser algo inimaginável para muitos, o Metaverso é real. Existem muitos direitos que estão sendo aplicados no Metaverso, como, por exemplo, o direito da personalidade (honra, imagem e privacidade), Direito do Consumidor, Proteção de Dados Pessoais, dentre outros. No entanto, há a necessidade do surgimento de novas leis para uma melhor regulamentação.

As empresas que investem no Metaverso tendem a desenvolver plataformas baseadas em blockchain, que é a tecnologia que garante a segurança das transações com criptoativos (ativo intangível que só existe no meio digital), permitindo o envio e recebimento de informações seguras pela internet. Essas plataformas permitem aos usuários a realização de transações comuns no mundo real, como compra e venda de terrenos e prestações de diversos serviços.

Com a maior virtualização, as referidas transações tendem a funcionar por meio de criptomoedas (moeda digital) e de tokens não fungíveis, que garantem a autenticidade e originalidade de bens digitais, popularmente conhecidos como NFT’S. Hoje, pode-se dizer que a utilização das criptomoedas é um exemplo de como, já se vive no mundo digital.

Mesmo tendo a resistência de alguns governos a implantação e regulamentação do dinheiro virtual se tornou uma opção viável, que pode ser utilizada por todas as nações que assim desejarem. No Brasil, por exemplo, já existem discussões para a implementação de criptomoedas próprias, que dariam ao contribuinte a possibilidade de usufruir de abatimentos ao utilizar o dinheiro virtual no pagamento de impostos.

A aplicação da tecnologia pode ser feita para diversas áreas, no entanto, inicialmente, alguns municípios já se utilizam do Metaverso para fomentar o turismo (divulgação dos pontos turísticos), para educação e em setores de empreendedorismo e indústria.

A tendência é termos uma rápida evolução no Metaverso. A ideia de os governos levarem a população novas formas de diversão e interação, diminuindo barreiras e diferenças sociais, é o objetivo primordial na evolução tecnológica dentro da Administração Pública.

Contudo, toda essa evolução tecnológica pode trazer inúmeros riscos para os usuários e para sociedade, a exemplo disso tem-se a violação da privacidade, distorção da realidade, os impactos na autoestima do indivíduo e problemas que afetam redes sociais convencionais, como a disseminação de notícias falsas e a popularização de teorias da conspiração.

Menciona-se também, a limitação do acesso das tecnologias àqueles que não possuem recursos financeiros suficientes para investir e adquirir serviços e equipamentos caros. Existem alguns ambientes do Metaverso que não estarão disponíveis a quem não puder pagar, a exemplo do que já ocorre no mundo real, para não falar daqueles que ainda não têm sequer acesso à internet ou outras tecnologias necessárias para acessar o Metaverso.

No Brasil, o dado mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que quase 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, ou seja, cerca de 20% da população do país. É sabido que o Brasil enfrenta graves dificuldades de diversas ordens e pensar as cidades, no atual cenário, exige das autoridades e gestores soluções modernas e coerentes para implantação de infraestruturas e serviços públicos adequados.

Foi a partir da ideia de inserção social, que o governo criou vários programas que visam a inclusão digital e, consequentemente, a consolidação da Sociedade da Informação. Um programa que tem chamado muito a atenção é o Cidades Digitais, que tem como objetivo o estabelecimento de uma cultura digital no Brasil. É um projeto com a disposição de contemplar a realidade dos pequenos municípios que não são capazes de prover o acesso de todas as pessoas às ferramentas e aos serviços proporcionados pelas novas tecnologias.

Recentemente, o Governo Federal, instituiu também o Programa Internet Brasil, fruto da parceria entre os Ministérios das Comunicações (MCom) e da Educação (MEC). Quatro eixos vão nortear a ação do programa: a ampliação de acesso à internet e a inclusão digital das famílias de alunos da educação básica; o acesso a recursos educacionais digitais; a participação de alunos em atividades pedagógicas não presenciais; e o apoio às políticas públicas que necessitem de conectividade para sua implementação, inclusive ações de governo digital.

O Brasil avançou muito quanto ao acesso às novas tecnologias, mas os maiores problemas estão concentrados nos pequenos municípios. Os gestores destas localidades, com o Governo Federal, devem pensar em alternativas para a reconfiguração destes espaços urbanos, através de programas, para poderem inserir as novas tecnologias em suas realidades.

Será necessário muito esforço na implementação de ações que consigam atingir a todos. A aposta no Metaverso é ousada e traz uma mudança inexorável no modo de ver da sociedade. Entretanto, acredita-se que o investimento em inovação e tecnologia da aprendizagem pode finalmente libertar a população de um sistema “pré-histórico” de educação, cultura e turismo que não funciona mais no século XXI. A diversidade e inclusão devem ser percebidas como oportunidades de expansão e não de limitação ou restrição.

*Camila Soares Gomes, advogada especializada em Direito Público e Direito Municipal. Salvador/Bahia