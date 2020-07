A retomada dos negócios em uma nova realidade

Ainda estamos no sexto mês do ano e temos a impressão de que já se passaram muitos anos dentro de apenas um semestre. O mundo parou e, certamente, o ano de 2020 já está marcado na história pelos inúmeros desafios impostos e pelas adversidades que tivemos e ainda teremos de superar.

Esse cenário desafiador atingiu em cheio os empreendedores. De acordo com dados do Sebrae, mais de 600 mil micro e pequenas empresas tiveram de encerrar suas atividades já no primeiro mês de quarentena. Esses números certamente se expandiram pelo decorrer dos fatos em abril e maio, com um cenário mais crítico e desafiador, especialmente na busca de créditos para pequenos e médios empresários.

Ainda assim, muitas empresas, independentemente do tamanho, conseguiram manter suas atividades, inovando nas atuações e explorando serviços como delivery e home office. Esse movimento, aliás, foi incentivador para que novas práticas de mercado que ainda não eram tão exploradas fossem colocadas em prática, destacando a criatividade e a tecnologia. Essa, aliás, foi uma marca que se solidificou durante todo esse processo. A tecnologia uniu pessoas, marcas, propósitos e facilitou a nova rotina de milhares de pessoas pelo país.

De agora em diante, inicia-se, ainda que gradativamente, uma retomada das atividades. Com cautela e valorizando ainda mais as vidas de funcionários e clientes, os estabelecimentos vão, aos poucos, aderindo a uma nova realidade – o que requer muitos cuidados. Estabelecimentos com atendimento direto ao público, como bares e restaurantes, terão de se reorganizar respeitando o distanciamento social e oferecendo produtos de higienização a colaboradores e consumidores. A logística dos escritórios de prestação de serviço, por exemplo, precisará ser revista para seguir as mesmas questões, atendendo aos protocolos sanitários da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e respectivas secretarias estaduais e municipais.

E na parte financeira, as empresas, independentemente do tamanho, terão a oportunidade de acompanhar uma retomada gradual também em seus resultados. Reabrir nesta nova realidade certamente dará um respiro aos milhares de empreendedores que conseguiram resistir a esse período de dificuldade. Porém, é importante que se tenha a consciência de que a ideia de consumo também será adaptada a uma nova realidade.

É preciso que os empreendedores tenham a consciência de que essa nova realidade pode trazer soluções importantíssimas para o negócio. Buscar sustentabilidade financeira, entender as necessidades de consumidores e de mercado, proteger o negócio – seja aos produtos oferecidos ou aos funcionários e estrutura física –, podem ser vitais nesta retomada. E, principalmente, que tudo o que vivemos e ainda estamos vivendo nestes atípicos meses de 2020, sirva como aprendizado para superarmos as adversidades e vencer este cenário desafiador.

*Antonio Santos é gerente de Ramos Elementares da Porto Seguro