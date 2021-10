A retomada das atividades presenciais no âmbito da Justiça do Trabalho frente às audiências telepresenciais

A pandemia da Covid-19 trouxe significativos impactos ao dia a dia de toda a população, alterando drasticamente a rotina, os hábitos e a forma como os brasileiros vivem, sendo que a situação não foi diferente no âmbito do Poder Judiciário, à medida em que, em razão dos riscos decorrentes da pandemia da Covid-19, a implementação de um sistema remoto se fez necessária para proteger a saúde e segurança dos servidores, magistrados, advogados, partes e todos os demais que atuam nos tribunais espalhados pelo país.

Nesse contexto, a modalidade telepresencial para a realização de audiências passou a ser adotada, o que em um primeiro momento causou forte resistência por parte de muitos advogados, inclusive, com a propositura de mandados de segurança com a finalidade de obter liminares para que as audiências não fossem realizadas em formato virtual, lastreados nas mais diversas argumentações, com destaque para a impossibilidade técnica estrutural de conexão por advogados, partes ou testemunhas, bem como o receio na isenção das partes e a incomunicabilidade durante a produção das provas em audiência.

Na esfera trabalhista as dificuldades vivenciadas para implementação do sistema de audiências telepresenciais foram ainda mais desafiadoras, tendo em vista que é nessa justiça especializada que a produção da prova oral (por meio do depoimento das partes e testemunhas) possui extrema relevância no deslinde das demandas. Ao contrário da justiça cível, o rito processual do trabalho impõe como regra a realização de audiências, inclusive fixando esse marco processual como o momento para a apresentação de defesa, como preconiza o artigo 847, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Com a indesejável prorrogação da pandemia por tempo muito superior ao esperado, operadores do direito, jurisdicionados, servidores e magistrados se tornaram mais afetos à nova realidade, de modo que intensificada a utilização do formato telepresencial para a realização de audiências. De toda a sorte, não podemos nos ocultar para a ainda existente dificuldade em assegurar, em determinados casos, a produção isenta das provas, à medida em que o formato telepresencial apresenta limitações intransponíveis no que se refere a comunicação e instrução de partes e testemunhas.

Em contraponto, a utilização da tecnologia trouxe inúmeros benefícios para a realização das audiências, com inegável destaque à economia de tempo e recursos com deslocamentos que, especialmente em grandes centros, tornavam simples compromissos em eventos de toda uma manhã, uma tarde ou mesmo um dia inteiro – isso sem mencionar as viagens para a realização de audiências em comarcas diversas do local onde se encontra o advogado – o ganho de efetividade é incrível!

Com a evolução da vacinação em todo o Brasil e a consequente diminuição das medidas de distanciamento social, passamos pouco a pouco a retomar a rotina pré pandemia, Nesse sentido, a partir de 26 de julho de 2021, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (que compreende a cidade de São e as regiões de Guarulhos, Osasco, ABC paulista e Baixada Santista) implementou o Plano de Retorno Gradual às Atividades Presenciais, que atualmente se encontra em sua Etapa 5 (Resolução GP/CR nº 08/2021 e acrescida à Resolução GP/CR nº 03/2020), iniciado em 13/09/2021 e que estabelece que a abertura e fechamento dos prédios e unidades que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região passe a ser realizada entre 8h e 19h, sendo que as unidades judiciárias e administrativas poderão operar com até 40% de sua capacidade (ou até quatro servidores), com jornada de trabalho normal, de oito horas.

O retorno gradual das atividades presenciais não implica na automática cessação do trabalho remoto por meio de servidores, o qual será mantido pelo menos até que seja restabelecido o trabalho presencial em sua integralidade, o que deverá ocorrer somente com o fim do estado de emergência em saúde pública.

Contudo, apesar do desejo universal do fim da Covid-19, não parece sensato que todo o progresso e medidas de implementação do sistema remoto seja simplesmente relegado momento da pandemia, sem qualquer tipo de incorporação da tecnologia de forma permanente.

Já existem indícios de que não abandonaremos completamente a tecnologia no judiciário, em especial no que concerne à justiça do trabalho, uma vez que recentemente o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, regulamentou, por meio do Ato GP Nº 10/2021, a utilização do “Juízo 100% digital”.

Nos termos da referida regulamentação, a escolha pela utilização do “Juízo 100% digital” deve ser realizada no momento em que o processo é distribuído, sendo que para a sua validade, todas as partes deverão concordar com essa modalidade. A partir desse momento, todos os atos processuais serão realizados exclusivamente de forma eletrônica e telepresencial, pela internet, incluindo audiências e sessões de julgamento, excetuando-se apenas provas periciais, eventuais inspeções e diligências externas realizadas pelos oficiais de justiça.

A novidade é excelente para trazer novos horizontes às possibilidades de utilização do Poder Judiciário, ainda mais quando levado em consideração o elevado número de audiências no âmbito da justiça do trabalho, servindo de exemplo a ser seguido pelos demais tribunais regionais do trabalho espalhados pelo Brasil.

Contudo, além da opção de utilização do “Juízo 100% digital” por todos os tribunais, nos parece plausível que uma possível alternativa seja a de manter todas as audiências iniciais no âmbito da justiça do trabalho em formato telepresencial, uma vez que estas têm caráter meramente formal e conciliatório. A exceção, claro, residiria nos casos em que as partes comprovem a impossibilidade de acesso, devendo tais situações serem solucionadas por meio de audiências em formato presencial.

Desse modo, quando as partes não optarem pelo “Juízo 100% digital”, somente as audiências de instrução (destinadas à produção de prova oral) seriam realizadas presencialmente.

O que se busca, portanto, é a manutenção do aprendizado que nos foi imposto por uma famigerada pandemia, mas que trouxe consigo uma aceleração no uso de ferramentas tecnológicas no âmbito do judiciário e que muito pode nos servir para que, doravante, a prestação jurisdicional seja mais célere e efetiva.

*Henrique Soares Melo, sócio da área trabalhista do NHM Advogados

*João Belchior Gonçalo, advogado da área trabalhista do NHM Advogados