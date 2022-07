A responsabilidade ambiental dos novos governantes

Vamos ter eleições neste ano e uma troca de representantes. Neste momento é importante relembrar os caminhos que a humanidade e o Brasil têm trilhado. A busca da sustentabilidade, de um modelo eficiente de governança ambiental, deve se revestir da responsabilidade republicana, de bons políticos, com pragmatismo e sensibilidade vanguardista.

Há um novo mundo a construir. Paradigmas inovadores de interesse humanístico precisam ser plasmados na realidade. Será preciso cultivar novos valores em meio a raízes colonialistas onde persiste a pequenez do oportunismo.

As experiências de governança, mundo afora, mostram que é preciso um compromisso político determinado, lúcido, sustentado e com capacidade para a correção de rumos.

Ao longo de meio século, os avanços na governança ambiental foram alimentados por sucessivos alertas de emergência declarados pela ciência. Provocaram a construção de normativas e de acordos internacionais que apontam para o desenvolvimento sustentável, a manutenção da diversidade biológica, o combate à desertificação e às mudanças climáticas.

A resposta à emergência civilizatória consolidou-se em metas para uma política global sustentabilista, delineada como resposta ao Antropoceno, caracterizado por atividades humanas que extrapolam limites aceitáveis para a capacidade dos ecossistemas.

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentado (ODS) foram criados para clarificar caminhos. Como uma espécie de bússola, apontam metas que exigirão um longo percurso, com controle social e persistência. Há uma consonância perfeita entre suas diretrizes e a essência dos objetivos estabelecidos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente do Brasil.

A transição, mesmo que lenta, segue. Durante décadas, atores sociais experientes e vozes da ciência pronunciaram-se apelando aos tomadores de decisão. Terreno árido. No ambiente global o mundo das decisões políticas navega permeado por intencionalidades econômicas não explícitas, em um mar de intensas disputas geopolíticas sem comunicação transparente, sem espírito de colaboração ou de confiança.

Mesmo assim, o convencimento científico e a pressão social proporcionaram respostas adequadas, enfrentando a forte tendência inercial de um modelo movido a petróleo e da economia do business as usual (BAU), dos negócios como sempre foram.

Há lições trazidas a partir dos embates que se desenrolam há décadas, no front estrutural das forças progressistas do ambientalismo lúcido frente às tendências reacionárias do capital. É preciso atentar para a linha de frente, explícita e pragmática, do embate entre a proteção ambiental e da predação criminosa, como ocorre na Amazônia.

Em sua “Crítica da Razão Pura”, o filósofo Immanuel Kant dizia que, se por um lado toda experiência sem a forma do conceito é cega, o conceito sem o conteúdo da experiência é vazio.

Nesta perspectiva, é preciso considerar a expressão da experiência de qualificadas referências, como é o caso de Jean Jacques-Cousteau, cuja trajetória associava expertise a um profundo conhecimento da ação antrópica.

Diante do cenário crescente de conflitos entre a proteção e a destruição do meio ambiente, Cousteau afirmou, em 2004, que a guerra do futuro será entre defensores e predadores da natureza, e que a Amazônia estará no olho deste furacão. Na mesma linha, Mikhail Gorbachev já se referia, nos primórdios da Conferência Rio 92, sobre os riscos nas disputas globais localizadas pela posse de água.

O Brasil deve se preparar para essas realidades. As mudanças do clima tornaram-se um fator irreversível diante do Sexto Relatório de Avaliação (AR6) do Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC). A proteção da Amazônia tornou-se mais urgente, diante dos sinais de sua fragilização.

Seja na Amazônia ou não, permitir a criminalidade sem a tomada de medidas inteligentes levará a uma desconstrução da resistência assegurada na média da consciência pública nacional. Pesquisas apontam que mais de 80% da população brasileira defende a proteção da Amazônia.

Apesar dos efeitos ambientais nocivos e antipedagógicos provocados pelo atual governo, não se pode negar a consolidação dos avanços conceituais e de gestão com a implementação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), assim como uma base conceitual ambiental democrática e republicana, internalizada pela sociedade brasileira, cuja vontade em 1988 institucionalizou um Estado de Direito Ambiental.

A isso se contrapõe um Estado de Coisas Inconstitucional, a desordem, com a degradação e a perda de mecanismos de controle social. Isso ocorre de forma articulada e proposital e obtém, de forma oportunista e virótica, sua sustentação nas fragilidades de nosso tecido social, construído sobre as raízes de um modelo predatório colonialista, na lógica da maior vantagem e nas lacunas da formação ética.

Associada à baixa capacidade de percepção ecossistêmica e de valoração ambiental, essas tendências desconsideram a conectividade e interdependência entre toda a vida e para a vida de todos. Será preciso tangenciar estas deficiências com cultura, educação ambiental e o cumprimento da lei.

O tênue verniz do qual se reveste a consciência pública precisa ser alimentado em seu estado de fragilidade do Ethos. Este ser-a-ser-cuidado que nossa sociedade representa, em relação ao zelo necessário para com a natureza, pode ser encontrado nos ensinamentos do filósofo Martin Heidegger. Trata-se de cuidar dos frágeis elementos da consciência que determinam as ações da sociedade, que uma vez extraviadas desencadeiam a predação e a ilegalidade presentes na mineração ambiciosa, no extrativismo de madeira sem limites e no agronegócio a qualquer custo.

É preciso compreender esses efeitos nocivos dentro do conflito intergeracional. Os que traem os princípios do Ethos negam, ao futuro, a sobrevivência. Retiram de seus sucessores o acesso à condições vitais. Toda a construção paradigmática realizada historicamente por tantas mãos tem sido simplesmente ignorada por adeptos do reinado de Midas, cujo olhar econômico reduz os elementos vitais da natureza apenas a commodities.

É importante considerar o que diriam aqueles que já tombaram em defesa do meio ambiente, as primeiras vítimas do conflito final assinalado por Cousteau. O clássico poema “In the Flanders Fields” de John McCrae, dá voz aos que caíram em combate na Bélgica durante a Primeira Guerra Mundial (WWI) e, em tradução não literal, expressa: “Tomem nossa luta. Com nossas mãos caídas jogamos a tocha para que a mantenham alta; se quebrarem essa fé nós não dormiremos, embora as papoulas continuem a crescer nos campos de Flanders”.

Se fosse possível dar voz à Bruno Pereira ou a Dom Phillips, que tombaram na linha de frente, sua mensagem certamente seria a mesma. É preciso que novos representantes do povo respondam com sensibilidade à história, ouvindo atentos os apelos civilizatórios.

*Carlos Bocuhy, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam)