A relação entre o ESG e as finanças corporativas

Uma das principais atividades das áreas de finanças nas empresas é assegurar uma adequada estrutura de capital para que as fontes de recursos que servem para financiar o crescimento do negócio estejam sempre disponíveis e com custos adequados. A estrutura de capital precisa estar de acordo com a dinâmica dos negócios, de forma a garantir estabilidade e previsibilidade. Volatilidade é sinônimo de risco. Desta forma, cada empresa deve ter uma estrutura de capital otimizada em função da sua realidade e dinâmica das operações.

Em janeiro de 2020, Lary Fink, CEO da BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, afirmou que, a partir daquele momento, a gestora colocaria as questões de sustentabilidade no centro das suas decisões de investimento, devido a uma iminente grande realocação de capital que está por vir. Empresas que buscam um menor custo de capital precisam ouvir a BlackRock.

A razão de, agora, a comunidade financeira ter conferido outro patamar ao tema é o que precisamos, de fato, entender. Empresas comprometidas com o ESG tem menor risco associado, pois possuem uma agenda mais preocupada de compliance. O compliance adequado assegura, por exemplo, menor risco ambiental, menor risco operacional e menor risco reputacional. Risco menor significa menor custo de capital e, portanto, menor taxa de desconto do fluxo de caixa futuro da empresa.

Em um segundo estágio, notamos as empresas e os investidores conscientes de que muitas das metas ESG melhoram a performance operacional da empresa. Menor consumo de energia e menor consumo de água reduzem custos; reciclar reduz custo; mais diversidade das pessoas gera maior criatividade; pessoas trabalhando mais felizes gera maior produtividade. Melhor performance operacional leva a expansão de margem, uma das principais fontes de geração de valor para os acionistas.

Empresas atentas perceberam a mudança de comportamento trazida pelas novas gerações, especialmente os millenials, que constituem uma multidão de consumidores com hábitos de consumo diferentes da geração anterior. A realidade está se impondo tanto pelo lado dos consumidores quanto pelo lado dos investidores. A busca de uma estrutura de capital otimizada e do aumento da performance operacional das empresas passa pela conexão com essa nova forma da sociedade pensar, agir e consumir. Não deveria causar tanta surpresa a necessidade de empresas mudarem as suas velas para se ajustarem a um vento diferente.

O ESG está moldando a forma como as empresas fazem negócios. As novas demandas da sociedade estão chacoalhando os alicerces de organizações. É dever dos administradores buscar incansavelmente uma estrutura de capital ótima, acessando recursos financeiros mais baratos para que a empresa possa investir em produtos e serviços que a sociedade demanda. Menor custo de capital, performance operacional superior, crescimento e conexão com o mercado atendendo as suas demandas formam a equação singular de geração de valor no longo prazo, não apenas para os acionistas, mas para todos os públicos.

*Odivan Cargnin, diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores da Irani Papel e Embalagem