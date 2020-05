A régua de Moro contra Moro

LEIA TAMBÉM > Moro atira no coração de Bolsonaro

No último dia 24 de abril, Sérgio Moro fez um pronunciamento que marcou sua saída do cargo de ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Nele relatou, entre outros fatos que causam indignação, que haveria pedido ao presidente Jair Bolsonaro uma previdência (quem sabe na forma de indicação ao Supremo Tribunal Federal) para que, caso lhe acontecesse algo, sua família não ficasse desamparada, eis que o então juiz deixaria 22 anos de uma estável carreira na magistratura federal.

Mal terminou o pronunciamento e algumas vozes na internet apontavam a imoralidade do pedido, indicando que a prática estaria incursa no crime de corrupção passiva, tipificada no art. 317 do Código Penal. O dispositivo diz que é crime de corrupção passiva “solicitar ou receber, para si ou para outros, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”.

Concordo com todas as críticas à imoralidade e ilegalidade do pedido de Sérgio Moro. Ela dá provas de um patrimonialismo ainda presente no sistema político e social (mas, por favor, não no caráter do povo) brasileiro. E faz prova de como a Lava a Jato, uma cruzada moralizante cheia de excessos, não refundou a República, muito menos nos levou a patamares mais elevados de governança pública, ao contrário do que apregoam os fiadores destes excessos.

Mas este pedido (imoral e sem previsão legal, repito) de previdência não é corrupção passiva. A tipificação da corrupção passiva busca criminalizar a venda da função pública ocupada por certo agente. Para praticar crime, o agente deve “vender” um ato que lhe cabe praticar no exercício de suas funções[1]. Nem todo o recebimento ou pedido de vantagem indevida por agente público ou em vias de se tornar agente público é, portanto, corrupção passiva. Se pago a um juiz para que profira uma sentença, incorremos eu e o magistrado em corrupção, ativa e passiva, respectivamente. Se pago este mesmo juiz para disseminar notícias falsas – algo que qualquer outra pessoa pode fazer, ocupando ou não cargo de magistrado – não se trata de corrupção.

Quando Moro solicitou o tal pecúlio, o fez em troca de aceitar o cargo de ministro de Justiça, levando seu prestígio ao governo federal. Não havia oferecido em troca atos que praticaria como Mmnistro (não naquele momento). Seria diferente se Moro já ministro pedisse uma indicação a vaga no Supremo como condição para, por exemplo, influir nas investigações da Polícia Federal que fossem do interesse do Presidente.

Assim, enquadrar Moro no crime de corrupção passiva exigiria um alargamento bastante forçado do tipo criminal. Mas a lei penal é interpretada de forma restritiva, justamente por causa da gravidade que traz a sua aplicação, que pode culminar na perda da liberdade, o bem mais precioso do ser humano. E foi deste alargamento que Moro se serviu fartamente, em franca coordenação com os acusadores da Lava a Jato. Se a operação de que Moro foi o juiz estrela pegou alguns políticos e executivos de calças curtas e bolsos cheios de dinheiro, em outros casos, pessoas foram acusadas e presas sem indicação clara de qual ato no exercício da função pública estavam comprando ou vendendo. “Não sei bem o que você pagou ou recebeu, se o ato praticado devia ou não ter sido praticado, mas vejo aqui que você fez doações eleitorais altas, algumas não declaradas, então… teje preso e veja o que pode nos delatar.”

O preso “provisioriamente” por meses então delatava aquilo que sempre foi o modus operandi do financiamento de campanhas no Brasil até as penúltimas eleições (porque nas últimas o financiamento de empreiteiras e outras empresas parece ter sido substituído pelo de milícias, vendilhões de templos e comerciantes adquirentes de pacotes de impulsionamento de fake news) e assim se alimentava a fogueira da inquisição de parte do capitalismo de estado brasileiro.

Não que as doações eleitorais não declaradas e seu recebimento não configurassem outros crimes que não o de corrupção ativa. Ali podia haver sonegação fiscal (que atende pela alcunha de “Caixa 2”), Falsidade Ideológica Eleitoral (o “Caixa 2 Eleitoral”) e outros delitos. Mas rotular as práticas como sendo de corrupção era importante para cutucar essa mágoa histórica do brasileiro com a corrupção, frequentemente apontada como sendo o pior de nossos problemas. O corrupto é aquele que merece todo o nosso desprezo e nenhum devido processo legal. O corrupto pode ser levado em condução coercitiva, ter a casa e a vida devassadas, ser filmado algemado entrando no camburão da PF… Para combater a corrupção vale tudo e os templários dessa luta são intocáveis. Permite-se que firam as regras da justiça e, em troca dos resultados que entregam, obter mimos inadequados e ilegais. E aí dos que apontam essas faltas. Serão tachados de comparsas dos maléficos corruptos.

Mas isso não é o mais grave. Enquanto foi bem-sucedida a cruzada moralizante da Lava a Jato, gastamos toda a nossa atenção com a operação, na crença de que este era um movimento de refundação da República. O mal do Brasil é a corrupção e estamos acabando com ele prendendo corruptos e quebrando empresas para recuperar bastante dinheiro para o erário, ainda que com excessos. Tudo acabará bem. Só que não…

Como sabido, os cerca de 6 bilhões recuperados pela Lava a Jato nos custaram quase vinte vezes essa cifra em prejuízos à economia brasileira. Façamos justiça registrando que não foram apenas Moro e a força-tarefa os responsáveis por este estrago – todos queriam um pedacinho de protagonismo na busca do Santo Graal da reparação do dano ao erário. Façamos justiça registrando, também, que foi uma parte do Supremo que colocou alguns limites à espiral da corrosão das empresas envolvidas na operação.

Implodimos o sistema político, elegendo um governo de defensores da família que prestam homenagem à violência. Um governo que se tornou inviável em pouco mais de um ano, com direito a ataques permanentes à democracia. Inauguramos um reaparelhamento das instituições de Estado sem precedentes desde a redemocratização, malgrado o esforço do Judiciário para conte-lo em algumas ocasiões. Sequer começamos a discutir qualquer reforma no funcionamento do STF que poderia fortalecê-lo como instituição verdadeiramente colegiada, impedindo que a vaga naquele tribunal possa, realmente, se mal utilizada, ser uma fonte de incalculáveis benesses. Reformas do sistema de indicação dos ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas que poderiam aprimorar no médio e longo prazo o controle da administração pública também não vieram. Esta gestão começou seus primeiros dias com ataques à transparência pública. Nova tentativa da ataque à Lei de Acesso à Informação veio em plena pandemia e foi inclusive defendida inclusive pelo (pasmem!) ministro de Transparência em rede social.

A caça às bruxas lavajatista não refundou a República. Pode, ao contrário, ter lançado as bases para sua deterioração. E ela foi alimentada, entre outros flertes com a ilegalidade, pelo alargamento exacerbado dos tipos penais da corrupção. Por isso, não utilizemos a régua de Moro contra Moro. Ou contra quem quer seja.

*Maria Virginia N. do A. Mesquita Nasser é advogada em São Paulo, doutora em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo e autora do livro Lava a Jato: O Interesse Público Entre Punitivismo e Desgovernança, publicado pela Ed. Lumen Juris

