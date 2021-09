A reforma tributária e a tributação dos ‘estoques’

Dentre os principais pontos da Reforma Tributária aprovada na semana passada na Câmara dos Deputados está a tributação de lucros e dividendos em 15% para o ano de 2022. Os lucros e dividendos ocorrem quando a pessoa jurídica possui resultado positivo em sua atividade e resolve entregá-lo aos seus acionistas ou quotistas.

A questão que se apresenta é se é possível e desejável tributar os lucros e dividendos apurados antes da aprovação do projeto, mas que serão distribuídos depois da sua entrada em vigor, no que se denominou de tributação dos “estoques”.

Segundo informações do Ministério da Economia apresentadas aos gabinetes das lideranças partidárias na Câmara dos Deputados, calcula-se que atualmente os estoques de lucros e dividendos apurados são de 5 trilhões de reais e que se a reforma for sancionada até outubro deste ano as empresas conseguirão distribuir até a sua entrada em vigor o valor de 50 bilhões de reais. Esse número demonstra a relevância da questão e se essa ideia for aprovada o governo poderá ter uma margem de tributação adicional e sem qualquer justificativa de 4,95 trilhões de reais.

Como é sabido, a questão de tributar ou não dividendos não está relacionada com algo bom ou ruim, mas sim com os objetivos em termos de política fiscal. Como a pessoa jurídica é uma ficção criada para facilitar os negócios por meio da destinação do patrimônio a uma dada realidade, sendo que todos o ônus econômico recai na pessoa física, a política fiscal tem três formas de desenhar a tributação da renda da pessoa jurídica: (i) tributação concentrada integralmente na pessoa jurídica; (ii) tributação concentrada integralmente na pessoa física; e, (iii) tributação mista com parte da tributação na pessoa física e parte da tributação na pessoa jurídica.

Em qualquer um desses três modelos temos ferramentas de operacionalização e calibração para que eles funcionem. Caso se escolha pela concentração na pessoa jurídica, isenta-se a pessoa física e calibra de maneira mais acentuada a carga tributária na pessoa jurídica. A situação ocorre de maneira inversa na concentração na pessoa física, isentando-se a pessoa jurídica e aumentando a carga na pessoa física. E quando há a tributação mista há a incidência na pessoa física e na pessoa jurídica, equalizando a carga tributária entre esses dois momentos.

O Brasil escolheu concentrar a tributação da renda coorporativa na pessoa jurídica desde o ano de 1996 e atualmente essa tributação é de 34%. Isso se deu para reduzir a complexidade e, consequentemente, os gastos com fiscalização, permitindo uma maior eficiência arrecadatória. Não é atoa que em matéria de eficiência arrecadatória o Brasil é um dos melhores países. Atualmente para se tributar a 15% os dividendos foi oferecido como contrapartida a redução da tributação da pessoa jurídica para 26% e se optou pelo retorno da complexidade em um dos países mais complexos do mundo em matéria tributária segundo o Banco Mundial.

Com a alteração proposta vamos mudar de um modelo de concentração na pessoa jurídica para um modelo misto de tributação na pessoa física e na pessoa jurídica. O relator do projeto na Câmara dos Deputados, Dep. Celso Sabino, afirmou que a ideia da reforma é tributar os estoques, ou seja aqueles valores que já foram apurados mas que ainda não foram distribuídos. Na sua visão, essa tributação não encontra maiores problemas, porque há uma diferenciação tributária. A hipótese de incidência é diversa, o sujeito passivo é diverso, a base de cálculo é diversa e a alíquota é diversa, o que afastaria qualquer alegação de bis in idem tributário – quando se tributa mais de uma vez com o mesmo tributo uma mesma operação.

Todavia, há dois pontos que devem ser considerados sobre esse tema e que demonstram a “personalidade” do projeto de reforma e ao mesmo tempo evidenciam ilegalidades e projeção de piora no contencioso fiscal, que já é assombroso.

A política fiscal desenhada em 1996 decidiu concentrar toda tributação da renda corporativa na pessoa jurídica. Essa escolha vincula o legislador para o futuro, de modo que uma vez cumprida a parte do contribuinte de receber toda a carga na PJ ele tem o direito de gozar da isenção na pessoa física na distribuição de lucros e dividendos, podendo considerar essa isenção condicionada. Entender de maneira diferente é permitir o cidadão cumprir a sua parte do “acordo” e o Estado não cumprir a dele e aplicar efeitos retroativos em matéria de tributação, o que é vedado pela constituição.

A dupla carga econômica também impede que se cobre a tributação de dividendos dos estoques. Você terá uma situação que viola a isonomia. Aquele contribuinte que distribuí dividendos apurados e distribuídos agora terá uma carga tributária menor do que aquele que apurou os dividendos antes da reforma e que distribui agora.

Essas duas situações demonstram a completa violação da segurança jurídica. Esse mandamento constitucional determina que o contribuinte antes de tomar a sua decisão deve ter assegurado pelo Estado a possibilidade de conhecer a regra, prever as eventuais consequências do seu cumprimento e/ou descumprimento e confiar que o conhecimento e a previsibilidade serão respeitados.

O mais incoerente é que quando houve a isenção de lucros e dividendos em 1996 a lei especificou que somente seriam isentos os lucros e dividendos apurados a partir de janeiro daquele ano, tributando o que estava apurado antes dessa data mais ainda não distribuído. Agora, ignora-se esse fato e quer se tributar inclusive o que foi apurado antes da reforma, situação que beira a má-fé.

A insegurança também está no curto espaço de tempo entre a aprovação da proposta e aplicação dos seus efeitos. A previsão dos efeitos já em janeiro de 2022 obriga que as empresas alterem todos os seus sistemas e implementem novas rotinas em um prazo muito curto de tempo. Essa situação também impacta na distribuição dos estoques em um prazo que não é possível liquidar a sua completude. Em um momento que as empresas precisam de liquidez elas serão impulsionadas a baixar a liquidez e realizar endividamento.

Diante dos valores envolvidos, essa questão irá propiciar mais contencioso tributário mantendo o Brasil na liderança dos países mais litigantes do mundo. Perde-se claramente competitividade e ganha-se com burocracia e custo de transação.

A conclusão é que esses movimentos do Estado brasileiro minam por completo a confiança do tanto do investidor nacional quanto do investidor estrangeiro reduzindo ainda mais a atratividade negocial do nosso país.

*Rodolfo Gil Moura Rebouças, advogado, especialista em Direito Tributário, professor do IBET e assessor tributário na Liderança do Partido Novo na Câmara dos Deputados