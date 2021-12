A recuperação judicial na pandemia: um balanço e novos desafios

Em março de 2020, a adoção de medidas restritivas tomadas pelas autoridades para conter a rápida expansão da COVID-19 no país tomou de assalto empresas de praticamente todos os setores da economia.

No entanto, medidas emergenciais de redução de encargos e tributos, com o objetivo de salvar postos de trabalho e evitar uma onda de desemprego, além de incentivos para manter os níveis de consumo não conseguiram evitar uma queda ainda mais drástica na atividade econômica.

O resultado mais notório foi o grande salto no número de pedidos de recuperação judicial no período.

Inclusive, dados da Serasa Experian, publicados em maio deste ano, apontam que em janeiro e fevereiro o número de empresas que entraram com pedido de recuperação judicial cresceu 83,7%, sendo que, somente em fevereiro, essa alta foi de 11% em relação ao mesmo mês do ano passado.

A boa notícia é que os institutos do direito brasileiro voltados à regulação da reestruturação empresarial se modernizaram nos últimos anos com vistas a minimizar os custos da recuperação judicial.

As medidas extrajudiciais também foram muito mais incentivadas por meio dessas mudanças, dentre elas, a possibilidade da mediação preventiva como forma de equalizar passivo sem ter que se socorrer à Recuperação Judicial, conforme artigo 20-B da Lei n° 11.101/2005.

A ampliação de modelos de soluções de conflitos abriu portas para que credores e devedores pudessem se sentar à mesa e acordar decisões que pudessem ser menos prejudiciais a todas as partes.

A possibilidade de uma estratégia processual mais benéfica a empresas, além de contribuir para um processo mais célere e amistoso, também corroborou a busca por alternativas de soluções de controvérsias, como mediação e arbitragem, que tiveram suas respectivas práticas ancoradas principalmente na Lei 13.105, que reformou o Código de Processo Civil, e na lei 14.112, que, em vigor desde o início de 2021, alterou pontos significativos da Lei de Recuperação Judicial.

Sobre as alterações trazidas pela Lei n° 14.112, destacam-se ainda as melhorias previstas para tomada de financiamento por empresas que se encontrem em recuperação judicial, o parcelamento de dívidas tributárias federais, a apresentação de plano de recuperação pelos credores e a possibilidade da obtenção de tutela de urgência cautelar para suspensão das execuções pelo prazo de 60 dias para tentativa de composição em procedimento de mediação ou conciliação, nos termos do artigo 20-B, §1° da LFR.

Contudo, convém destacar que ainda há um caminho árduo a ser percorrido e o cenário macroeconômico não incentiva a fazer uma projeção muito otimista. Mas o contínuo aperfeiçoamento das regras de reestruturação empresarial, somados à criação de varas regionais especializadas – RAJ melhoram os sistemas de processamento do procedimento, e faz com que os magistrados fiquem cada vez mais especializados e preparados para enfrentar essa nova dinâmica.

Por parte do empresariado, o susto da pandemia também deixa uma lição: nunca deixar de lado uma incessante atualização em relação a técnicas de negociação, um profundo olhar contínuo sobre a natureza do seu negócio e estar sempre vigilante a novas oportunidades. A tendência que o judiciário aponta é que, na reestruturação empresarial, não existe apenas o caminho do litígio. Todos os outros caminhos podem ser válidos, assim como os instrumentos de mediação ou mesmo a recuperação extrajudicial.

*Kleber Bissolatti e Monique Antonacci, advogados e sócios do Bissolatti Advogados