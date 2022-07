A reconstrução da Ucrânia e global

Iniciaram-se nesta semana, na Suíça, as primeiras conversas a respeito do processo de reconstrução da Ucrânia pós-guerra. Embora ainda sem previsão de término ou do eventual vencedor, o fato é que pensar o dia seguinte da guerra é essencial para conter a instabilidade local e global.

A Rússia vem consolidando suas conquistas territoriais. O país soube retroceder e corrigir muitos dos erros iniciais sem utilizar a potencialidade do seu arsenal militar. Embora tenha escalado a um conflito nuclear inicialmente, a Rússia controlou sua mão – em que pesem as atrocidades humanas ocorridas – e, contrariamente às previsões, não utilizou até o momento armas nucleares.

O grande desafio é que por legado histórico – e algumas vitórias históricas importantes – a política ocidental, geralmente, adota três estratégias de atuação: alianças, contenção e dissuasão como elementos de ação. A política de alianças – velha especialidade do continente europeu – se funcional em determinadas ocasiões, no momento atual parece não ter sido suficiente para conter o ímpeto expansionista de Moscou. A Ucrânia, no entanto, descobriu que tem mais apoio moral do que econômico ou militar. Aliás, foi a ampliação territorial da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em áreas anteriormente sob influência russa que causou, segundo o Presidente Vladimir Putin, a necessidade da Operação Militar Especial em curso. A OTAN, ao invés de mitigar a situação e dar um passo atrás no seu processo de ampliação, optou por incitar ainda mais a situação ao insistirem na inclusão da Ucrânia e mais recentemente da Suécia e Finlândia, sob a crença de que isto levaria a uma contenção à Rússia. A inclusão de Finlândia e Suécia, neste momento histórico, tem um efeito mais inflamável e provocativo, além de rechaçar a busca da paz. Ouve-se, jocosamente, que Putin logrou, como resultado da Guerra da Ucrânia, fortalecer a OTAN, porque agora aumentou, com a inclusão de Finlândia e Suécia, a fronteira de contato desta com a Rússia. Putin, por outro lado, já manifestou que não tem problemas com a inclusão destes países na OTAN mas que a restrição russa se aplica somente à Ucrânia.

Obviamente que à OTAN a Guerra da Ucrânia tem-lhe dado sobrevida e relevância amplificada. Como muitas das organizações internacionais estabelecidas após a Segunda Grande Guerra, a OTAN também viu sua influência e necessidade sendo reduzidas substancialmente. Basta relembrar que Emmanuel Macron afirmara, há não muito tempo, que a OTAN estaria sofrendo de morte cerebral, ao ressaltar que o continente europeu estava à beira de um precipício e que não estaria apta a repensar estrategicamente o futuro da defesa e a garantia do destino europeu. Donald Trump, que jamais manifestara qualquer tipo de apoio à organização, muitas vezes a declarou obsoleta e, embora se tenha retratado, não via motivo para os Estados Unidos se envolverem em guerras envolvendo países-membros de menor relevância geopolítica.

O fato é que a Guerra da Ucrânia revitalizou, ainda que temporariamente, a OTAN. O maior desafio, no entanto, reside no fato de a OTAN acreditar-se maior do que é efetivamente. A última Cúpula, realizada em Madri, de 28 a 30 de junho, optou por realizar mudanças significativas na organização, particularmente com o aumento no número de forças de alta prontidão para mais de 300 mil soldados, além de alterarem elementos fundamentais de dissuasão e defesa, para combater à Rússia – o inimigo comum – além do terrorismo, guerra cibernética e híbrida. Causou surpresa que a Aliança decidiu incluir a China entre os desafios enfrentados pela aliança transatlântica, convidando, inclusive, Austrália, Coreia, Japão e Nova Zelândia para participaram na Cúpula da OTAN pela primeira vez, no contexto da cooperação Indo-Pacífico, que nada mais é do que uma estratégia de contenção à China. O fato é que, na tentativa de manter a hegemonia dos Estados Unidos, com o apoio quase incondicional do Reino Unido, os tentáculos avançados da OTAN criam mais instabilidade do que, efetivamente, contribuem e garantem.

Algumas questões derivam desta guerra e determinarão os rumos da governança global. Uma das dúvidas principais é relativa à capacidade da manutenção hegemônica dos Estados Unidos no sistema global e a sua capacidade de combater duas Guerras Frias – China e Rússia – ao mesmo tempo. A resposta parece negativa e os Estados Unidos provavelmente não conseguirão, particularmente em razão da sua elevadíssima polarização política interna. Sob a perspectiva militar, a Rússia, mesmo após a tentativa de estrangulamento dos Estados Unidos por meio de sanções e isolamento completo do país, parece manter a sua capacidade de atuação militar. A China em nada se assemelha à União Soviética, particularmente em razão do nível de integração comercial da potência chinesa ao restante do mundo e o seu relativo desinteresse em atuar como xerife global.

O fato é que a Guerra da Ucrânia é um conflito regional que se transformou numa questão global de enorme divisão e escala entre Ocidente e Oriente. A reconstrução da Ucrânia implicará uma nova ordem global muito diferente da que conhecemos nas últimas três décadas. Esta nova ordem já tem a sua data de nascimento: 24 de fevereiro de 2022.

*Marcus Vinícius De Freitas, professor visitante, China Foreign Affairs University. Senior Fellow, Policy Center for the New South