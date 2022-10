A questão da locação e alienação de vagas de garagem em condomínios

No condomínio de edifício, cada unidade individuada tem um titular e as partes comuns se sujeitam ao regime de condomínio (Lei nº 4.591/64).

A Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, consignou a concepção moderna de propriedade horizontal. Em seu artigo 1º inscreve-se nesse regime toda edificação ou conjunto de edificações, de um ou de vários pavimentos, sem cogitar do número de peças de cada unidade e independentemente de sua natureza residencial ou não-residencial.

A Lei 4.591 exigia a construção sob forma de unidades autônomas. É necessário que cada unidade – apartamento residencial, sala ou conjunto de escritório, loja, sobreloja, vaga em edifício-garagem – constituía unidade autônoma e deve ser tratada objetivamente como tal e assinalada por uma indicação numérica ou alfabética para efeitos de identificação ou discriminação.

Exigia a Lei que a cada unidade corresponda uma quota ou fração ideal do terreno e das partes e coisas comuns, expressa de forma matemática sob forma decimal ou ordinária (parágrafo segundo).

Fração ideal é a parte indivisível e indeterminável das áreas comuns e de terreno, correspondente à unidade autônoma de cada condômino.

É o que diz o artigo 1331, § 3º do Código Civil de 2002: A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) Estar-se diante de uma quota percentual que se atribui a cada unidade de um empreendimento imobiliário subordinado à lei 4591, de 1964, que corresponde ao coeficiente do direito ao respectivo condômino sobre o terreno e o conjunto arquitetônico. A fração ideal é expressa sob forma decimal ou ordinária. Diz-se também o quinhão ou porção sobre o qual recai a propriedade do condômino.

Fração Ideal da unidade = FI

A Área total do terreno – Ater

Área da Unidade Residencial em questão – Aund

Área total construída das unidades – At und

FI = (Ater x Aund)/ At und

Também a lei exigia que cada unidade tenha acesso à via pública. Poderá tê-lo diretamente, como é o caso das lojas, dos compartimentos em mercados, das vagas em garagens etc. Poderá ser indiretamente o acesso à via ou logradouro público, por escada, corredor, rampa ou ascensor. O que não é admissível, no regime de propriedade horizontal, como explicou Caio Mario da Silva Pereira (Condomínio e incorporações, 3ª edição, pág. 89), no regime da propriedade horizontal, é o apropriamento da rota de comunicação por uma só pessoa, alheia ou não ao condomínio, ou que ela se efetue através da unidade pertencente a um, ou que este seja, a qualquer título dono da passagem.

Ensinou Caio Mário da Silva Pereira, sob a égide da redação que foi dada pela Lei nº 4.591/64 (Condomínio e Incorporações, 3ª edição, 2ª tiragem, 1977, pág. 160) o que segue:

“Como bem patrimonial é negociável. O proprietário de apartamento que tem direito à garagem pode cedê-lo a outro proprietário, tenha ou não este igual direito, pois nada impede que um que também é titular de utilização dela duplique o seu direito para abrigar dois carros, Pode, também, aquele que tem o seu direito ceder o uso a estranho, por comodato ou arrendamento, se a Convenção não o vedar.

Mas, conservando a garagem, em qualquer circunstância, o caráter de coisa acessória do apartamento, aquele condômino, que tem o direito ao seu uso, não pode aliená-lo a estranho à comunhão ou vender sua quota a quem não faz parte do edifício. A Lei 4.591/64 não permite outra interpretação, tanto mais que a proposição aprovada no Congresso continha dispositivo (§ 10º do art. 2º), considerando a vaga em garagem como direito real do uso, o qual foi vetado, restabelecendo-se desta sorte a doutrina do Projeto, que era correta.”

Nesse sentido leia-se Serpa Lopes (Curso de Direito Civil, volume VI, 1960, n. 211). Ainda há, na mesma linha de pensar, várias decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in Diário de Justiça, de 14 de fevereiro de 1957, página 578, de 18 de setembro de 1958, pág. 2.983.

Na lição ainda de Caio Mário da Silva Pereira (obra citada, n. 80) “ a garagem, por outro lado, é uma parte do prédio no rés-do-chão ou no subsolo. Procede irregularmente a sua utilização contraveniente à Convenção do Condomínio, como é o caso do condomínio, que demarca a sua vaga e converte o espaço respectivo e márea de utilização exclusiva. É lícita a fixação de critério para uso das vagas de garagem na convenção, caso em que somente pode ser mudado com alteração dela.

Em princípio, não sendo obrigatória, nem todo o prédio a tem. E quando é feita, a convecção estabelece se é parte comum a todos os proprietários e franqueado o seu uso a todos: se é pertencente a todos e explorada a benefício do condomínio; ou se é privativa de alguns condôminos, que a ela tenham adquirido direito….”

Tenha-se que a Lei nº 4.591 atribuiu à garagem o caráter de vinculação à unidade.

Aliás, é tradição que os tribunais entenderam que o seu uso se subordinava ao que dispõe a Convenção do Condomínio.

É certo que a Lei nº 4.864, de 29 de novembro 1965, alterou o sistema da Lei nº 4.591, de 1964, mediante o acréscimo de três parágrafos ao artigo 2º desta, tratando do que chama de “Direito de Guarda” dos veículos, como objeto da propriedade exclusiva, embora sujeito às restrições que lhe sejam impostas por instrumentos contratuais adequados.

Se as unidades não forem autônomas ou não se comuniquem diretamente ou indiretamente com a via pública, não haverá o condomínio especial.

Nesses condomínios horizontais há o problema da garagem.

Sobre o tema, o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei 4.591/64, assim prevê:

“Art. 2º Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive (VETADO) edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham.

§ 1º O direito à guarda de veículos nas garagens ou locais a isso destinados nas edificações ou conjuntos de edificações será tratado como objeto de propriedade exclusiva, com ressalva das restrições que ao mesmo sejam impostas por instrumentos contratuais adequados, e será vinculada à unidade habitacional a que corresponder, no caso de não lhe ser atribuída fração ideal específica de terreno.

§ 2º O direito de que trata o § 1º dêste artigo poderá ser transferido a outro condômino, independentemente da alienação da unidade a que corresponder, vedada sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio”.

A jurisprudência que tratava do assunto, permitia a venda e locação das vagas constituídas por unidades autônomas:

Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. Condomínio – vaga em garagem – unidade autônoma – especificação e discriminação – locação – admissibilidade. É perfeitamente possível na especificação e discriminação do condomínio, tratar a vaga da garagem como unidade autônoma, hipótese em que lhe deve ser atribuída fração ideal de terreno, assim desvinculando-se da unidade habitacional. Pode ser livremente alienada tanto a condômino quanto a estranhos, bem como ser alugada, por extensão do direito de propriedade. Inteligência dos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei 4.591/64 (Apel. nº 196.364, 7ª Câm., rel. Juiz Guerrieri Rezende, j. em 23.09.86, in JTA (RT) 105/296).

Nesse sentido, a restrição do § 2º, do art. 2º, da Lei 4.591/1964, apenas se aplicava às vagas de garagem constituídas por áreas comuns, acessórias dos apartamentos.

Observe-se a parte final do § 1º, do art. 2º, da Lei 4.591/1964, que ressalvava:

Art. 2o, § 1o (…), no caso de não lhe ser atribuída fração ideal específica de terreno.

Vejamos:

Art. 2º Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham.

§ 1º O direito à guarda de veículos nas garagens ou locais a isso destinados nas edificações ou conjuntos de edificações será tratado como objeto de propriedade exclusiva, com ressalva das restrições que ao mesmo sejam impostas por instrumentos contratuais adequados, e será vinculada à unidade habitacional a que corresponder, no caso de não lhe ser atribuída fração ideal específica de terreno.

§ 2º O direito de que trata o § 1º deste artigo poderá ser transferido a outro condômino, independentemente da alienação da unidade a que corresponder, vedada sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio.

§ 3º Nos edifícios-garagem, às vagas serão atribuídas frações ideais de terreno específicas.

Tinha-se da jurisprudência:

Tribunal de Justiça de São Paulo. Condomínio. Locação de vagas em garagem. Admissibilidade – matrículas autônomas – fruição do direito constitucional de propriedade. Hipótese em que não houve alteração da destinação do imóvel. Recurso provido. A vaga especificada como unidade autônoma pode ser alienada, onerada, alugada ou emprestada a pessoas não titulares de qualquer unidade autônoma do edifício (Apel. Cív. nº 250.871-2, São Paulo, rel. Marcondes Machado, 14.02.1995).

Ensinou nessa linha de pensar Caio Mário da Silva Pereira (Condomínio e incorporações, 10a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 74): Nada obstante a interpretação literal levar à inalienabilidade da vaga de garagem a estranhos, mesmo quando se lhe atribui fração ideal, a tendência atual, através de doutrina pretoriana, é em sentido contrário, isto é: somente quando não ligada à fração ideal é que é vedada a alienação. Em caso contrário é alienável. Se a convenção não o proibir, é lícito o aluguel da vaga correspondente.

Como direito acessório adere à unidade. Mas desta é destacável para efeito de sua cessão a outrem.

Ensinou ainda Caio Mário da Silva Pereira (obra citada, pá. 74) que “em edifício-garagem, às vagas devem se atribuídas frações ideais do terreno. Aí ocorre um direito autônomo. No edifício-garagem não há outra modalidade de direito, pois que se realiza a edificação com um e só objetivo, independentemente de existir ou não, a divisão dos pavimentos em compartimentos estanques. Não ocorrendo as mesmas razões que inspiram a proibição anterior, força é concluir pela alienabilidade a qualquer pessoa. Ao contrário, pois, do direito a garagem em edifício residencial (e por analogia edifício profissional), que é somente alienável a condômino do mesmo edifício, o constituído em edifício-garagem será disponível por natureza.”

Já se decidiu que se a ela não estiver atribuída fração de terreno somente pode o direito a ser capitulado como elemento acessório típico. Como tal não pode ser alienado a pessoa estranha ao, pois no regime de propriedade horizontal não há direito autônomo sem fração ideal de terreno correspondente. Poderá, contudo, ser cedido o seu uso se a convenção não o proibir (ADCOAS, 1974, n. 25.109). O terceiro grupo de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça do antigo Estado da Guanabara decidiu ser lícita a utilização da área entre os pilotis com exclusividade, pelos condôminos que adquiriram esse direito (RF, vol. 235, pág. 190).

Se à garagem se atribui fração ideal de terreno, pode ser considerada como direito autônomo, desaparecendo a dependência à unidade habitacional, mas nem por isso cessa a inalienabilidade a estranho.

Tinha-se na legislação civil:

Art. 4º A alienação de cada unidade, a transferência de direitos pertinentes à sua aquisição e a constituição de direitos reais sobre ela independerão do consentimento dos condôminos.

No mesmo sentido, o art. 1.331 do Código Civil:

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.

§ 1º As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas ou abrigos para veículos, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários.

Veio a Lei 12.607 com a seguinte redação:

“Art. 1º O § 1º do art. 1.331 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1.331. ………………………………………………………

§ 1º As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio’’.

Luiz Antonio Scavone Junior (As vagas de garagem e a disciplina imposta pela Lei 12.607, de 4 de abril de 2012) assim ensinou:

“Ocorre que a Lei 12.607, de 4 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de abril com uma vacatio legis de 45 dias, alterou a redação do § 1º do art. 1.331 do Código Civil para restringir a venda ou a locação apenas a condôminos, exceto autorização expressa da Convenção:

§ 1o As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. (g.n.)

Nota-se que esse dispositivo é aplicável às vagas de garagem que possuem matrícula e constituem unidades autônomas.

Em outras palavras, o Código Civil enumera as unidades condominiais exclusivas, permitindo a livre alienação ou gravame por seus proprietários, independentemente do consentimento dos demais proprietários de outras unidades, estabelecendo a exceção das vagas de garagem, que só concedem o mesmo direito se alienadas ou locadas a outros condôminos, salvo se a convenção permitir a venda ou a locação para terceiros, estranhos ao condomínio.

Alguns, sem razão, confundem a possibilidade de vender as unidades condominiais autônomas com a vedação do art. 1.339 e seu § 2º, que está assim redigido:

Art. 1.339. Os direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva; são também inseparáveis das frações ideais correspondentes as unidades imobiliárias, com as suas partes acessórias.

(…)

§ 2º É permitido ao condômino alienar parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazê-lo a terceiro se essa faculdade constar do ato constitutivo do condomínio, e se a ela não se opuser a respectiva assembleia-geral.

É evidente, evidentíssimo, aliás, que às vagas autônomas de garagem não se aplica esse dispositivo, aplicando-se, em verdade, o já citado art. 1.331, § 1º.

Então, o que seria parte acessória da unidade, que somente pode ser alienada a terceiros com autorização da convenção e da assembleia?

A resposta, no que concerne às vagas de garagem, nos parece muito simples: caso a convenção estabeleça que ainda que a vaga seja autônoma, com matrícula própria, seja, também, acessória da unidade, aplica-se o § 2º do art. 1.339 do Código Civil e o seu titular só poderá alienar a terceiro se essa faculdade constar da convenção e, demais disso, deverá submeter a venda à aprovação da assembleia, que deliberará pela maioria dos presentes, sendo mister convocação específica, não se aplicando, neste caso, o art. 1.331, do Código Civil.

Seja como for, quanto à redação do § 1º, do art. 1.331, do Código Civil dada pela Lei 12.607/2012, à luz da Constituição Federal, em seu Título II, Capítulo I, que trata dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é preciso observar que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, XXXV), não prejudicará o direito adquirido bem como determina que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (artigo 5º, LIV).”

O que dizer se o condômino quer alugar esse espaço de garagem a terceiro?

A esse respeito disse Scavoni naquela obra citada:

“O art. 1.338 do Código Civil, permite a locação de vagas, seja qual for a espécie (vaga autônoma ou fração ideal), estabelecendo, apenas, a necessidade de se atribuir preferência aos condôminos:

Art. 1.338. Resolvendo o condômino alugar área no abrigo para veículos, preferir-se-á, em condições iguais, qualquer dos condôminos a estranhos, e, entre todos, os possuidores.

Com a permissão de locação de vaga de garagem ou abrigo de veículo, o Código Civil assegura o direito de fruir, condicionando, contudo, o exercício desse direito.

Nota-se que o dispositivo não estabelece distinção entre vaga autônoma e o direito a vaga de veículo enquanto fração ideal a que o condômino faz jus.

De qualquer forma, embora não atribua exclusividade na locação, oferece ao condômino direito de preferência em relação a estranhos, desde que em igualdade de condições, e, entre todos, os possuidores.”

Essa grave matéria foi objeto de apreciação no REsp 2.008.627 pelo STJ.

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que, nas alienações judiciais, a hasta pública destinada a vender vagas de garagem deve ser restrita aos condôminos, salvo autorização em contrário expressa na convenção condominial.

De acordo com o dispositivo, “as partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio”.

Vem a pergunta: Poderia estar essas vagas de garagem objeto de penhora?

Ao tratar dessa questão Flávio Tartuce (Direito Civil: direito das coisas, 13ª edição, 2021, pág. 400 a 401) esclareceu:

“A norma em questão – § 1º do art. 1.331 do Código Civil – foi alterada pela Lei 12.607, de 4 de abril de 2012. Passou, assim, a determinar que os abrigos de veículo não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. A alteração tem justificativa na proteção da segurança do condomínio, bem como na sua funcionalidade. Insta verificar que muitas convenções já traziam tal proibição”.

Em sede jurisprudencial tem-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BOX DE ESTACIONAMENTO COM MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. VEDAÇÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO PARA VENDA A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONDOMÍNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.331, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. HASTA PÚBLICA A SER REALIZADA APENAS COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONDÔMINOS.

1. De acordo com a jurisprudência desta corte e do Superior Tribunal de Justiça, os abrigos para veículos em condomínios edilícios são suscetíveis de penhora e alienação judicial desde que haja matrícula individualizada, como é o caso dos autos. Porém, o art. 1.331, § 1º, do Código Civil, estabelece uma limitação, pois as vagas de garagem não poderão ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio, salvo se expressamente autorizado.

2. Hipótese em que a convenção condominial veda a cessão ou transferência de vagas de garagem a pessoas estranhas ao condomínio. Assim, não havendo disposição expressa em sua convenção autorizando alienação a pessoas estranhas a ele, em caso de penhora, a hasta pública deve ser realizada apenas com a participação dos condôminos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE” (TJRS, Agravo de Instrumento 70085268589, Rel. Desembargadora ROSANA BROGLIO GARBIN, 17ª CÂMARA CÍVEL, DJe de 21/01/2022).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bem de família.

Impossibilidade de penhora sobre a parte do imóvel pertencente à executada, seu único bem e que lhe serve de residência. Vaga de garagem. Possibilidade de constrição. Existência de matrícula autônoma. (Súmula 449 do STJ). O Código Civil (art. 1311, § 1º) não impede a alienação, que deve ser feita para os próprios condôminos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”(TJSP, Agravo de Instrumento 2126304-44.2022.8.26.0000, Rel. Desembargador PAULO ALCIDES, 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DJe de 03/08/2022).

Sendo assim, a aplicação do art. 1.338 do Código Civil, no que diz respeito à locação ou alienação de vagas de garagem a estranhos, para os condomínios instituídos após o início da vigência da lei. 12.607/2012, dependerá de expressa autorização da convenção, ainda que se trate de vaga de garagem qualificada como fração ideal.

As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio”.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado