À quem serve o Projeto de Lei do Senado n. 6579/13?

Sete anos após o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, na ADPF 347, e quatro anos após a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecer, pela Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22 de novembro de 2018, em relação a dois presídios brasileiros que cada dia de prisão deveria ser contado em dobro dadas as indignas condições a que pessoas presas são submetidas, o que foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei do Senado n. 6579/13, que visa, em resumo, por fim à saída temporária, revigorar o já superado exame criminológico e exigir o monitoramento eletrônico como condição para a colocação em regime aberto.

Relatório lançado pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com base em inspeções feitas nos presídios do estado de São Paulo, durante a pandemia da covid-19, detalha a realidade chocante já reconhecida oficialmente pelos maiores tribunais do país e por uma Corte Internacional ao mostrar dados elucidativos do racismo estrutural semeado pela política de “guerra às drogas”, na verdade uma guerra contra a pobreza, e da barbárie a que é submetida a classe trabalhadora deste Estado: 81% dos presídios estão superlotados, 23% não tem laudo dos bombeiros para funcionar; nenhum presídio tem equipe mínima de saúde completa, 48% sequer tem médico; pelo menos, 71% racionam água; em 85%a alimentação não era servida em quantidade suficiente.

E essa barbárie tem profundo recorte racial. Dados oficiais da SAP apontam que 61% dessas pessoas são negras, havendo uma sobrerrepresentação da população negra que está presa, 43,73 % não tem o ensino fundamental completo, apenas 0,79% com ensino superior completo, 63% jovens com idade entre 18 e 35 anos, 39% presas por venda de drogas, 11% por furto num país onde 33 milhões de pessoas passam fome, mais 5% de outros crimes cometidos sem violência ou ameaça, ou seja, quase 60% de pessoas presas em SP por crime não violentos.

Dito isto e se já não bastasse esse massacre ao povo, o referido projeto de lei atécnico, populista e eleitoreiro foi aprovado pela câmara com o falacioso discurso de que isso seria capaz de reduzir os índices de criminalidade, contudo, em verdade, tem o potencial de piorá-los.

Primeiramente, há um mito de que as pessoas que gozam do direito a saída temporária não voltam às prisões. Mentira. Apenas 4% das pessoas que cumprem pena em regime semiaberto (porque cometeram crimes de menor gravidade ou porque progrediram do regime fechado) não retornam, média que se mantem nos últimos anos.

É preciso, também, ressaltar que a retorno do exame criminológico para supostamente aferir condições para progressão de regime não tem qualquer base científica, seja porque o próprio exame é refutado pelo próprio conselho federal de psicologia, seja porque apostar em um exame criminológico é acreditar que mais tempo nas condições degradantes das prisões possa reduzir o risco de reincidência, o que se mostra, na prática, um equívoco.

Além disso, não há qualquer pesquisa séria ou experiência prática que permita afirmar que mais pessoas presas e oferta de tratamentos desumanos e degradantes para as 200 mil pessoas presas em SP e seus milhões de familiares possa diminuir índices de criminalidade. Pelo contrário, tudo demonstra que a piora da superlotação e, consequentemente, das condições de aprisionamento afeta o direito de toda a sociedade.

Essa função nunca será do direito penal, mas de um estado que oferte moradia, transporte, saúde, lazer e tantos outros direitos que não chegam nas quebradas. Assim, o cansado discurso “lei e da ordem” não pode mais ofender a inteligência do povo trabalhador solto ou preso. Não podemos aceitar calados a aprovação de outro PL enganador e cheio de fake news que, ao fim e ao cabo, está a serviço das indústrias de armas e de privatização de serviços públicos, como presídios, escolas, parques, empresas públicas, etc.

*Leonardo Biagioni de Lima, Defensor Público do estado de São Paulo, ex-coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária;

*Mateus Oliveira Moro, Defensor Público do estado de São Paulo licenciado, ex-coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária;

*Thiago de Luna Cury, Defensor Público do estado de São Paulo, ex-coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária