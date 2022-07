‘A quem interessa uma Polícia Federal desvalorizada?’, alerta delegado

Após uma longa mobilização em busca da reestruturação das carreiras policiais, os delegados de Polícia Federal consideram que a estratégia do governo Jair Bolsonaro com relação à pauta segurança pública deixa interrogações e alertas: “A quem interessa uma polícia federal desvalorizada? A quem interessa troca de comando da polícia federal repetidas vezes?”.

O questionamento é feito pelo presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Luciano Leiro. A entidade é uma das articuladoras de protestos e cobranças públicas ao governo. Nesta segunda-feira, 4, se encerrou o prazo regimental para que fosse promovida a reestruturação pleiteada pelas Polícias da União – a Lei de Responsabilidade Fiscal barra iniciativas dessa ordem 180 dias antes do fim do mandato do presidente da República. No entanto, a ADPF segue com mobilizações, agendando reuniões com os presidenciáveis para tratar do tema.

Com a aproximação das eleições gerais, os delegados dizem que a PF não pode ser usada como marketing político. Inquietos com o que chamam de ‘descaso’ e ‘omissão’ do Planalto para com as aspirações da corporação, eles mandam um recado.

“É óbvio que nós não elegemos ou não reelegemos ninguém, porque somos um quantitativo pequeno comparado ao eleitorado, mas esta ideologia de valorização da segurança pública está desmascarada e a sociedade está sabendo disso”, afirma Leiro.

Para ele, ‘isso tem um efeito grande sobre o governo, demonstrando que não se faz aquilo que se diz. “E um governo que não cumpre com suas promessas vai ter que arcar com as consequências também na eleição”, ressaltou.

O Estadão conversou com o presidente da ADPF em junho, antes da operação da corporação que chegou a prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, aliado do presidente Jair Bolsonaro, do esgotamento do prazo para a reestruturação das carreiras policiais.

Confira a seguir os principais pontos da entrevista com Luciano Leiro:

ESTADÃO: O que os delegados essencialmente pretendem com a reestruturação? O que isso mudaria na prática para a corporação?

DELEGADO LUCIANO LEIRO: Hoje nós temos uma desvalorização dos policiais. Qualquer órgão precisa de policiais valorizados para que você possa ter uma produtividade maior. Isso é elementar. E o que nós temos tido ao longo desse governo foram só perdas. Não só financeiras, mas perdas de direitos. Hoje um policial que morre em serviço, na grande maioria das vezes, a família não recebe uma pensão completa, integral. São perdas que são importantes e que deixam de fato o policial numa situação muito ruim. Ele sai de casa, não sabe se volta, e, se não voltar, ainda vai deixar a família desamparada. É bom lembrar que os policiais, em geral, eles vão para as fronteiras, quando tomam posse, trabalham muitas vezes em regime de sobreaviso mensal, porque temos poucos policiais. Ainda em que pese termos tido, nesse governo, concurso, nós temos ainda um déficit muito grande, de três mil policiais. Isso faz com que os policiais trabalhem mais do que deveria. Hoje nós temos, por exemplo, um índice de atestados por problemas psicológicos, distúrbios psicológicos, casos de suicídios, inclusive , muito grande.

O que nós estamos vendo, de fato, é que a Polícia Federal tem esse conceito porque são os policiais que trabalham, e os servidores administrativos também têm um papel fundamental. Mas é esse corpo de servidores que faz a Polícia Federal ser o que é. E hoje esses servidores estão desmotivados. A tendência é que a PF perca produtividade, porque policiais estão desmotivados e muitas vezes entrando com problemas de saúde, psicológicos. Você vai ter uma diminuição da própria atratividade da carreira e isso é muito ruim. Hoje, entre as carreiras jurídicas, nós temos os menores salários. Todos os outros órgãos têm um salário maior ou têm auxílios, outros tipos de bonificação, que agregam ao salário. Nós não temos isso. Não temos absolutamente nada.

O que nós vemos hoje é que nós temos uma diminuição da atratividade para a carreira e isso é muito ruim. Hoje existem vários delegados da Polícia Civil que ganham mais que os delegados federais. Tudo isso faz com que a carreira seja menos atrativa e você vai ter uma qualidade menor dos policiais, por consequência, isso é uma questão óbvia. Isso vai fazer, de fato, com que tenhamos uma diminuição. Fora que alguns colegas já começam a sair da carreira para procurar outras carreiras como procurador, advogado da União, porque o cargo já não traz os atrativos que antes nós tínhamos em relação às outras carreiras. As outras carreiras jurídicas cresceram muito mais em relação aos delegados da PF. Isso faz com que a gente realmente tenha uma carreira.

A reestruturação não vai resolver tudo, mas era um ponto, para que de fato fosse minimizado um pouco das perdas que tivemos. Existem várias outras questões que são importantes, um plano de saúde que ainda não foi implantado. Até hoje a PF não tem um plano de saúde. Se você pegar o Ministério Público, o Judiciário, que são carreiras jurídicas, todas elas têm um plano de saúde para seus servidores. Nós não temos. Existe uma possibilidade, ainda esse ano, de ser implantado, mas ainda é uma possibilidade, porque não sabemos como vai ser efetivamente esse plano, como ele vai ser configurado, está em estudo na PF. Nós temos no departamento hoje quatro psicólogos trabalhando efetivamente em ações de apoio aos servidores. Somos 12 mil policiais. É algo que realmente é muito ruim, uma estrutura muito ruim para uma polícia que tem um conceito, para a população e para o mundo, de excelência, mas para o servidor nós não temos a mesma conotação. O servidor não é valorizado. É como se a gente pensasse: a Polícia tem um conceito para a sociedade, para o mundo, de excelência, mas quem faz esse conceito não tem a valorização que merecia.

ESTADÃO: Houve um momento em que foi levantada a hipótese de reestruturação da carreira e da PRF, deixando de mencionar a PF. Como o senhor viu essa movimentação?

DELEGADO LUCIANO LEIRO: Eu acho que as carreiras merecem a sua devida atenção, elas têm nosso respeito. Não vou aqui julgar se deve ou não deve, porque cada um tem as suas peculiaridades. O que não pode é a Polícia Federal ser deixada de lado. E isso causa realmente uma interrogação. Por que a Polícia Federal é deixada de lado? Isso é algum tipo de retaliação? Isso é algum tipo de descontentamento do governo com a polícia? Por que isso em relação à Polícia Federal? Porque a Polícia Federal é uma polícia de estado e não de governo. E por isso ela investiga todos. Inclusive em caso de eventuais ilícitos de integrantes do próprio governo. Se isso ocorrer.

É uma polícia que não tem a blindagem necessária, é o que a gente sempre bate. Ela não tem a blindagem necessária para evitar que ela seja, de alguma forma, preterida ou perseguida. E qual é essa blindagem? É termos um mandato para diretor-geral. É ter uma autonomia administrativa para que o diretor-geral possa nomear ou tirar a sua equipe, o seu segundo escalão, o seu terceiro escalão, que são os diretores da polícia, que são os superintendentes da Polícia Federal. Hoje todos eles necessitam de um aval de alguma forma do governo. Através da Casa Civil ou através do Ministério da Justiça. E isso é algo inadmissível. A polícia tem que ter a sua autonomia, por isso que ela precisa do mandato para diretor-geral. Existem PECs que estão no Congresso Nacional para dar essa autonomia devida, que vai blindar. Isso inclusive é até bom para o governo. Porque ainda dá um respaldo ao governo de que ele não vai interferir na Polícia Federal.

Nesse governo, tivemos quatro diretores-gerais. É algo inacreditável. É impossível você ter uma gestão de competência e excelência quando você fica pouco tempo no cargo. Porque na Polícia precisa se pensar a médio e longo prazo. São tecnologias, doutrinas e quando você troca um diretor-geral isso é interrompido. Porque cada diretor-geral, e isso é normal, vai ter o seu tempo de adaptação, o seu tempo de troca da sua equipe de confiança. Ele vai ter o seu pensamento sobre determinado assunto, sobre determinada tecnologia, sobre determinada priorização de determinadas questões, que pode ser diferente do anterior. E aí o que acontece? Há uma quebra de continuidade.

Eu não tenho dúvidas de que a Polícia Federal deixou de crescer muito porque ela teve quatro diretores-gerais. Isso não tem nada a ver com os nomes dos diretores-gerais. Isso tem a ver com a falta de uma gestão do governo federal sobre a Polícia Federal de forma a otimizar a sua atuação. Quando você troca quatro diretores-gerais é no mínimo – o máximo a gente não sabe – uma falta de competência em gestão para com a Polícia Federal. Então é muito ruim e é por isso que a gente continua sempre batendo nessa tecla da importância do mandato e da importância de ter uma autonomia administrativa para que a gente possa gerir, nomear os servidores da polícia.

E outro detalhe também, sobre essas trocas – é dinheiro público. Porque toda vez que tem troca, você tem que fazer o remanejamento de policiais, que é natural, e isso tem um custo para administração. É um gasto também financeiro para a União em razão dessas trocas. Ou seja, todas essas trocas são muito ruins. Repito, isso não tem nada a ver com os nomes que foram colocados, é uma questão de gestão. Nenhum órgão consegue ter uma otimização e um trabalho a médio, longo prazo, trocando quatro diretores-gerais no governo.

ESTADÃO: O sr considera que houve enfraquecimento da polícia federal durante o governo Jair Bolsonaro? Porque a ‘valorização’ era uma pauta, de acordo com várias notas divulgadas pelos srs.

DELEGADO LUCIANO LEIRO: Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que houve o enfraquecimento da Polícia Federal. E um dos pontos é esse. Nós tivemos quatro diretores-gerais. Não tem como você fortalecer uma entidade em que você troca quatro vezes a gestão dela. Da mesma forma, durante todo esse governo, houve uma diminuição, uma desvalorização acentuada dos policiais federais. Óbvio que enfraquece.

É claro que a Polícia Federal continua fazendo o seu trabalho, porque os policiais são comprometidos. Mas repito, nós temos hoje um alto índice de policiais com problemas psicológicos, nós temos um alto índice de suicídio. E tudo isso é consequência de toda essa desvalorização que tem sido feita.

É claro que tem a ver também com a essência do trabalho da Polícia Federal, do tipo de trabalho, mas esse tipo de trabalho pode ter um apoio da administração para que isso seja minimizado. Temos quatro psicólogos, não temos um plano de saúde, não temos um efetivo completo que divida o trabalho que nós temos hoje.

A Polícia Federal tem uma competência gigantesca se você for comparar com policiais dos EUA, ela abrange dezenas de policiais de lá, com a mesma competência. Nós temos 12 mil policiais federais no Brasil inteiro, inclusive para as fronteiras. É algo inclusive que não tem lógica. Nós temos hoje 3 mil vagas em aberto, mas mesmo as 15 mil, se estivéssemos completos, seria pouco para um Brasil com toda essa fronteira que nós temos, todas as competências que a PF tem.

Então não tenho dúvida que houve um enfraquecimento da Polícia Federal porque seu elemento humano, que é o que faz a PF, foi demasiadamente desvalorizado nesse governo.

ESTADÃO: Na área de combate contra a corrupção a gente vê uma redução de operações. O senhor acha que tem relação com esse enfraquecimento?

DELEGADO LUCIANO LEIRO: Na verdade, é difícil você avaliar os números, porque tem números que dizem que não, que houve sim uma quantidade. É importante a gente consignar que durante a pandemia tivemos inúmeras ações de combate à corrupção. Então a PF tem tentado fazer seu trabalho, os policiais no Brasil todo tem se desdobrado para que ocorram as operações, mas poderíamos estar muito melhor, bem acima do que estamos se tivéssemos o apoio e a valorização que é devida para os policiais federais e para a Polícia Federal.

ESTADÃO: E os senhores consideram que essa valorização foi prometida, certo? Em notas, os srs chegaram a indicar que a PF estava sendo usada para marketing político.

DELEGADO LUCIANO LEIRO: A Polícia Federal não pode ser usada, nem para campanhas, nem durante o governo, para fins de marketing. Os números devem refletir a atuação da PF, mas ela deve ser valorizada primeiramente. E isso é o que não está acontecendo. A gente repudia realmente o uso da Polícia Federal, até porque é uma polícia de estado e não uma polícia de governo. Ela não pode ser utilizada para campanhas, para marketing eleitoral. Nesse caso ainda tem um outro agravante, o de que ela não está sendo valorizada. Mesmo que ela fosse valorizada também, não poderia ser utilizada para marketing eleitoral. É bom ficar claro isso pra não dar a entender que se a gente tivesse aumento podia. Não é isso. Mas você não pode ter uma bandeira da segurança pública e efetivamente você desvalorizar a segurança pública. Porque o que aconteceu na verdade foi isso. O governo valorizou somente as Forças Armadas. Mas a segurança pública como um todo, as Polícias Federais, as polícias da União, foram desvalorizadas.

Então é uma contradição daquilo que o governo se propôs. Houve uma promessa e quando você faz uma promessa você cria uma expectativa. E essa expectativa foi gerada durante vários meses em que o ministro da Justiça, o diretor-geral, todas as autoridades que nós tínhamos contato, diziam que a reestruturação era uma questão de tempo. O próprio presidente da república veio a público, falou várias vezes, ‘que injustiças são feitas em nossas vidas e nós temos que tentar remediá-las’. Então ele brigou para que o orçamento saísse, fosse aprovado. E esse orçamento, bom ficar bem claro porque dizem ‘ah, mas o orçamento não está escrito lá que a rubrica era pra segurança pública’. Mas este valor ele saiu de uma ação direta do governo federal, através do ministro da Justiça, através do presidente da República, para que fosse especificamente para a Segurança Pública. O fato de não ter saído a rubrica, o nome Segurança Pública, não tira que esse valor foi efetivamente criado para a Segurança Pública. Inclusive, na véspera de sair o relatório, este valor foi definido numa reunião entre o diretor-geral da PF, o presidente da Câmara, o ministro da casa civil Ciro Nogueira e o relator Hugo Leal. Então nesta reunião, altas horas da noite, que foi definido o valor de R$ 1,7 bi para a Segurança Pública.

Então essa conversa, desculpa de que não existe recurso, é de fato nos tratar com total desrespeito. Porque o valor foi colocado especificamente para a Segurança Pública. E isto ocorreu porque já havia, desde 2019, uma promessa de reestruturação, na época da reforma da previdência, junto com os militares. Mas naquele primeiro momento, nós ficamos de fora, houve um rompimento do compromisso que o presidente fez, aí não em público, mas pessoal, a nós em reunião, de que nós ficaríamos com as Forças Armadas. E nós não ficamos com as Forças Armadas então já houve um prejuízo e aí houve esse aceno concreto, público, do presidente de que as forças federais teriam um tratamento devido nesse momento da reestruturação. E mais uma vez houve o compromisso e agora ficam essas desculpas.

A grande questão, e aí se fica colocando sempre que o ministro Guedes é o culpado, mas ele não é candidato a presidente da República. O ministro não é o presidente da República. Então o presidente da República é que vai ser sabatinado pelo eleitor. E o eleitor precisa saber que não houve a valorização da segurança pública pelo presidente. Então isso é importante que se saiba. São fatos. Não há ideologia aqui, isso é importante também dizer. A associação não é partidária, não está fazendo campanha pra ninguém, mas é um fato e as pessoas precisam saber desse fato.

ESTADÃO: E como os srs avaliam o que chamam de ‘falta’ de movimentação do governo com relação às aspirações da PF?

DELEGADO LUCIANO LEIRO: Para nós é um desrespeito, total, com relação aos policiais federais. Vemos isso com indignação e repúdio, a forma como a Polícia Federal tem sido tratada. E ficou um ponto de interrogação mesmo. A quem interessa uma polícia federal desvalorizada? A quem interessa troca de comando da polícia federal repetidas vezes? Então isso é um ponto que nós temos que colocar de interrogação e deixar um alerta. Fica sempre um alerta. Para que qualquer tentativa, efetiva, de alguma ação do governo, a gente possa retaliar. O que nós vemos hoje é que não há de fato a valorização, não há um comprometimento do governo federal com a Polícia Federal, com os policiais federais. Porque quando você não tem comprometimento com os policiais federais, está diretamente ligado a uma falta de compromisso com a PF, porque quem faz uma Polícia Federal de competência são os policiais federais e os servidores administrativos.

ESTADÃO: Como o sr. vê o posicionamento da classe em relação ao governo em ano de eleição?

DELEGADO LUCIANO LEIRO: A associação é apartidária. Agora, é claro que o sentimento dos policiais federais é um sentimento de completa frustração e desrespeito, porque havia uma promessa de campanha, uma promessa no próprio governo, de valorização, e isso não ocorreu, ou pelo menos até o momento não ocorreu. Nós temos uma gama de associados muito grande e, como tudo, há posicionamentos ideológicos diversos. É óbvio que não é unânime entre os policiais, mas o fato é que nós temos uma desvalorização e tanto é que todas essas ações foram aprovadas em Assembleia, não são ações dependentes da presidência da associação. A maioria de fato entende que há um desrespeito, uma desvalorização e claro que isso será um reflexo também para a eleição.

É óbvio que nós não elegemos ou não reelegemos ninguém, porque somos um quantitativo pequeno comparado ao eleitorado, mas esta ideologia de valorização da segurança pública está desmascarada e a sociedade está sabendo disso. É importante que, em que pese não termos o quantitativo para eleger ou não eleger alguém, mas a sociedade vai saber que a bandeira da segurança pública que foi feita na campanha, de valorização, não foi cumprida. Isso tem um efeito grande, ao meu ver, sobre o governo, demonstrando que não se cumpre aquilo que se faz, aquilo que se diz. Não se faz aquilo que se diz, você não cumpre com suas promessas. E um governo que não cumpre com suas promessas vai ter que arcar com as consequências também na eleição. Voltando a dizer que a associação não vai fazer campanha para nenhum candidato, é apartidária, mas são fatos e os fatos mostram isso.

ESTADÃO: Se o discurso de valorização da segurança pública nas eleições fosse retomado, como isso seria recebido pela classe?

DELEGADO LUCIANO LEIRO: Promessas hoje do presidente a classe não considera mais. Então promessas pra 2023, etc, isso não existe pra gente. É algo que a gente nem cogita considerar, porque já tivemos a primeira durante a reforma da previdência, agora temos a segunda, então não há mais como acreditar na palavra do presidente. Ou ele cumpre o que prometeu ou a palavra dele não vai ter mais crédito conosco, porque ele não honrou com um compromisso, o compromisso firmado por ele mesmo. Não fomos nós. É importante dizer que nunca participamos nas negociações sobre essa reestruturação, nunca fomos chamados para conversar sobre ela. Tudo foi proposto pelos órgãos, PF, PRF, depois MJ. Foi o próprio governo que se comprometeu, ao longo de meses, reuniões e mais reuniões, sem a nossa participação, para confeccionar a Medida Provisória com a reestruturação.

Isso inclusive é um absurdo porque o tanto de tempo que se perdeu, de funcionários, de dinheiro público, que poderia estar se fazendo outras coisas. Mas se perdeu, tendo as reuniões, inúmeras reuniões para se chegar à MP que simplesmente o governo abandonou, rejeitando um compromisso firmado com dinheiro garantido, porque foi garantido com o trabalho do próprio governo, das entidades de classe, para que constasse no orçamento e inclusive aprovado. O presidente podia ter rejeitado esse orçamento, mas ele aprovou e agora ele nega, dizendo que não há recurso disponível. Recurso há, o que falta é honrar compromisso. O que falta é um presidente que honre suas palavras.

ESTADÃO: Qual é o sentimento com relação ao ministro da Justiça? Os senhores chegaram a pedir que ele renunciasse.

DELEGADO LUCIANO LEIRO: Hoje a grande questão é que o ministro da Justiça é um delegado da Polícia Federal. Então é claro que a classe esperava que a atuação dele pudesse gerar uma consequência que tivesse uma valorização. Mas infelizmente isso não ocorreu. A classe entendeu, naquele momento, que deveria haver um pedido de renúncia do ministro, inclusive em razão do descrédito que o próprio presidente fez ao ministro, ao negar um compromisso firmado. Ao colocar o ministro numa situação em que ele teve que pedir confiança às entidades de classe, e nós demos essa confiança, e depois houve essa desvalorização, esse desrespeito. Foi por isso que os delegados federais votaram (pelo pedido de renúncia) porque de fato nós entendemos que um ministro da Justiça, o delegado da Polícia Federal, o governo tinha que dar um tratamento devido à PF e não deu. É uma expectativa que foi criada por nós termos um ministro da Justiça que é delegado de Polícia Federal, o presidente da república acenar isso e depois ele voltar atrás. Para nós é um descrédito toda essa situação. Por isso é que foi colocado essa questão do ministro da justiça especificamente.

ESTADÃO: Qual é a avaliação do senhor, da associação, sobre as candidaturas de agentes de e de delegados da PF?

DELEGADO LUCIANO LEIRO: Na verdade, isso é natural, todos os órgãos têm essa questão e eu entendo que faz parte do jogo democrático de você ter representantes que possam defender efetivamente a categoria. O que é importante é que esses policiais, quando entrem, de fato abracem a Polícia. Nós não conseguimos eleger ninguém, mas todos esses policiais que se elegem, sejam agentes ou delegados, se elegem porque eles são delegados. Porque são agentes. O primeiro compromisso dele deve ser esse. O de prestigiar e defender os policiais. A polícia Federal. Esse é o primeiro compromisso. E isso deve ser também para todos aqueles que assumem cargos de confiança. Eles têm que defender os delegados de polícia, os policiais federais. A Polícia Federal. Esse é o primeiro compromisso, porque eles só estão ali porque são delegados ou porque são agentes. Se o primeiro compromisso dele for esse, a associação sempre vai apoiar.

Todo o trabalho de um delegado tanto para o bem quanto para o mal, digamos, tem um efeito muito maior do que a própria pessoa. O efeito dele é sobre o cargo, é sobre a carreira. É sobre a instituição. É por isso que o que eu digo, eu vejo com bons olhos quando há uma candidatura, desde que esse policial esteja se candidatando sabendo que o primeiro compromisso dele. O primeiro compromisso dele é com a categoria dele. Mesmo que essa categoria sozinha não consiga elegê-lo. Só que ele só se elegeu, ele só obteve votos dos eleitores porque ele é delegado de polícia federal.