A quem interessa mudar a Lei das Estatais?

A polêmica sobre a política de preços da PETROBRAS tem servido de contexto para que se proponha a alteração da Lei das Estatais, editada em 2016. Políticos importantes manifestaram-se nesse sentido, reclamando de uma excessiva independência destas empresas. A solução: tornar as estatais mais deferentes à vontade dos políticos, capazes de traduzir os anseios do povo em ação efetiva. Já não é a primeira vez. Mas agora há a gasolina para tornar incendiar o tema. A Lei seria responsável pela alta dos combustíveis e precisa mudar, para deixar os políticos agirem.

A questão não é tão simples. A sabedoria popular preleciona que o inferno é cheio de boas intenções. Cumpre analisar a questão com atenção, para não aceitar um belo de um Cavalo de Troia.

Apenas para relembrar, a Lei das Estatais surgiu na esteira dos escândalos de corrupção envolvendo as empresas que estiveram na gênese da Lava Jato. Isso serviu de estopim para que, enfim, fosse regulamentada por lei a previsão constitucional (art. 173, § 1º) que exige um estatuto legal próprio para as estatais. A Lei, que deveria ter sido editada em 1998, só o foi em 2016.

A nova Lei trouxe para as estatais padrões de governança altos. Dentre várias medidas, criou requisitos para indicação dos diretores e conselheiros dessas empresas, assim como reforçou sua governança. Ela previu o que há de mais avançado no que se refere a padrões de governança, reforçando a autonomia dessas empresas, inclusive, no que se refere à ingerência política.

Isso tudo para que os objetivos da empresa, que são aqueles que levaram à sua criação, sejam perseguidos de modo técnico, a partir de uma avaliação que, considerando os diversos interesses envolvidos, possa implementar o interesse público que justifica sua existência. No modelo da Lei, os objetivos da empresa devem ser definidos de modo técnico. Claro, que o Estado, na qualidade de controlador dessas empresas, tem grande importância nesse processo. Mas poder de controle societário não é um cheque em branco para decisionismos. Mesmo o controlador deve se sujeitar a regras de governança das empresas. E isso reduz a influência de políticos.

Antes da Lei – e para alguns ainda hoje – as estatais são vistas como oportunidades para indicar cargos e fazer proselitismo político. É comum enxergar as estatais como submetidas diretamente à vontade dos políticos, sem atentar a complexidade da sua atuação. Políticos pensam no curto prazo, geralmente mirando maximizar seu capital político. Eles têm grandes incentivos para adotar medidas ruins, que gerarão efeitos futuros desastrosos. Mas isso não é problema, importante é maximizar o capital político.

O resultado do modelo anterior é conhecido de todos. Estatais sem governança são presas fáceis do jogo de barganhas político. Achar que isso é proteger o interesse público é confundir a vontade dos políticos com a necessidade de ter agentes econômicos que atuam interesses relevantes.

Contudo, e esse é o xis da questão, estatais são complexas. Por meio delas, o Estado atua na ordem econômica, mas o faz segundo o regime aplicável às empresas privadas. Estatais são empresas, e devem ser tratadas como tal. Não por qualquer outra razão, senão pela vontade da Constituição que afirma isso de modo peremptório. E por serem empresas devem ser tratadas como tal, e não como caixa de ressonância de interesses políticos.

Mudar a Lei é um evidente retrocesso. Especialmente no que se refere a aumentar sua submissão aos políticos. Isso implica que as decisões a serem tomadas deixarão de buscar cumprir a missão efetiva das empresas, sendo capturadas por interesses de ocasião. E isso é a raiz de muitos males evidenciados no funcionamento das estatais. Permitir a atuação em regime empresarial de interesses políticos é péssimo negócio, especialmente no que se refere à credibilidade dessas empresas. Isso é ainda mais grave quando há acionistas privados envolvidos, que têm direito de ver seus interesses considerados, na forma da Lei.

O debate é complexo e claro que se pode discutir o papel das estatais como implementadoras de políticas públicas. Mas isso não deve ser feito às custas da governança dessas empresas. Isso é abrir a porta para que elas voltem a ser puxadinhos políticos, o que seguramente não beneficia o interesse público.

*Bernardo Strobel Guimaraes, mestre e doutor em Direito do Estado pela FADUSP, professor da PUCPR, advogado

*Carlos Vinícius Alves Ribeiro, mestre, doutor e pós-doutor em Direito de Estado pela FD/USP, professor do IDP, promotor de Justiça no Estado de Goiás e secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público