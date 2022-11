A quebra da cadeia de custódia do preso colaborador

“Acontece amiúde de instaurarmos um processo criminal a ser conduzido de maneira simples e direta, sem os impedimentos e as obstruções legais como sói acontecer com as outras causas.” Muito embora essa frase seja de um trecho do Livro “O Martelo das Feiticeiras, de Malleus Maleficarum, p.521”, soa bem familiar e presente para todos os criminalistas que atuam em maxiprocessos e se deparam com o procedimento de realização da colaboração premiada.

A colaboração premiada, após o advento da Lei 12.850/2013 passou a ser o meio mais “fácil” de se exercer a defesa, para àqueles que foram alvos de operações de repercussão nacional, haja vista a irredutibilidade dos Tribunais Superiores em reconhecer as ilegalidades processuais e a prisão preventiva como ultima ratio.

A maioria dos colaboradores que celebravam acordo com o Parquet estavam sob medidas coercitivas ou acautelados em presídios com uma hora de banho de sol, comida questionável, visita restritas e condições precárias em celas que deveriam ser especiais.

O procedimento da colaboração premiada deve seguir um rito, onde qualquer ato dentro do Ministério Público deve ser registrado em Procedimento Administrativo, face aos Princípios da Regularidade e da Administração Pública, tanto que a PGR publicou a Orientação Conjunta nº1/2018, na qual estabelece como regra geral o Processo Administrativo na negociação da Colaboração Premiada.

O procedimento administrativo visa a construção de um procedimento real, legal e com todos os registros de todos os atos, desde a petição de intenção a colaborar, o termo de confidencialidade e a assinatura do acordo para o envio à homologação.

Porém, estamos falando de colaboradores que estavam presos, acautelados em presídio, e sua saída só ocorria com autorização judicial e finalidade específica, e mediante escolta da Polícia Federal, pois se tratava de presos em ações penais federais.

Ocorre que muitos desses colaboradores não escreveram seus anexos de colaboração dentro da prisão, mas sim dentro do Ministério Público, onde ficavam horas em sala reservada, usufruindo do ar condicionado, impressoras, café, água, ou seja, da estrutura do Parquet enquanto produziam seus anexos, acessando celulares, computadores etc.

Em breve resumo, podemos dizer que Parquet investigava seus alvos, requeria ao Juízo as prisões, que eram concedidas, e posteriormente oferecia a denúncia, que também eram aceitas, e nesse intermédio era procurado pelos colaboradores para celebrarem um acordo de colaboração, e disponibilizava suas instalações como porto seguro à elaboração das colaborações.

O que se questiona é, se já havia acordo de confidencialidade, qual o fundamento o Parquet arguiu para que o Juiz deferisse a escolta até a sua sede: tratativas de acordo de colaboração e produção de anexos ou prestar depoimento?

Em relação ao primeiro ponto, se o Ministério Público arguiu “tratativas de acordo de colaboração” no pedido de autorização de escolta, ele certamente quebrou o termo de confidencialidade assinado com a parte, e infringiu seu dever funcional de sigilo. Já se o argumento utilizado fora “prestar depoimento” o órgão de persecução também infringiu seu dever funcional, pois de fato não havia depoimento na sede do MP, e os colaboradores não assinavam ou justificavam suas saídas e seus retornos.

Essa referida autorização não consta dos autos principais, quiça do Procedimento Administrativo da Colaboração.

Dito isso, podemos falar na quebra da cadeia do custódia do preso? Pois bem, o principal argumento e fundamento utilizado para a decretação das prisões foram “garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, portanto a parte persecutória sequer deveria ter acesso ao preso em suas instalações.

Nesse sentido, ao retirar o preso de dentro da sua custódia, fundamentada no art. 312, do CPP, o próprio Parquet viola seu próprio argumento, trazendo para sua casa o seu alvo, dando-lhe “abrigo, bebida, afeto, comida, esperança de um acordo, e uma liberdade”. Até que ponto esse preso cooperaria pela liberdade? Estariam presentes os requisitos do art. 4º, §7º, da lei 12.850/2013: regularidade, voluntariedade e legalidade?

Assim como as provas apreendidas necessitam de uma cadeia de custódia para resguardar a sua integridade, o colaborador também necessita, afinal a colaboração é meio de prova, e a sua produção é individual, sigilosa, de fatos que ele participou. E no caso em tela, apesar do acordo ser bilateral, ele só será aceito se “os olhos e o interesse do Órgão de Persecução Penal for conquistado”.

No entanto, como a colaboração é um meio de prova, e se esse meio de prova foi produzido dentro do Ministério Público, do algoz do preso, podemos sim considerar a quebra da cadeia de custódia do preso colaborador.

O STJ no HC 712.608/SP definiu que a quebra da cadeia de custódia da prova seria a apuração de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova.

Ao falar em produção de anexo de colaboração, estamos falando de uma série de registros que são escritos a partir de vestígios do local e tempo do crime praticado; cuja finalidade é a de obter subsídios detalhados para serem utilizados inquéritos ou PIC’s. Ao abrir sua casa para o Colaborador trabalhar nas provas, o Parquet o transforma em seu agente particular de criação de meios de provas, e o Colaborador, no anseio da aceitação, da liberdade prometida e promessa que resolverá seus problemas, fará de tudo para agradar seu algoz, e firmar um acordo que os agrade, pois só assim terá “sua vida de volta”.

Essa produção de anexos com a guarida e guarda do Órgão de Persecução Penal, quebra a cadeia de custódia do que deveria ser regular, voluntário e legal, sem contaminação no manuseio dos meios de prova pelo Parquet, mesmo que esteja de forma onipresente ao lado do Colaborador, seja através do café, da água gelada, do ar condicionado, do acesso à família e advogados.

Essa colaboração produzida dentro do Ministério Público está eivada de vício, quiçá nulidade, a começar pela voluntariedade, e legalidade, desde o seu nascedouro.

O processo administrativo, além de todas as regularidades a serem seguidas na celebração de acordo de colaboração, deverá conter todos registros de entrada dos presos, escolta, pedidos e autorizações judiciais fundamentadas, como Princípio da Boa Fé processual e o Princípio da Administração Pública, o que será primordial para a verificação da regularidade, legalidade e voluntariedade do colaborador, e só assim ser homologada a colaboração premiada.

A colaboração homologada deve estar instruída do Procedimento Administrativo, a qual deverá ser dado vista a defesa, para que exerça a ampla defesa e o contraditório na verificação da regularidade, legalidade e voluntariedade do colaborador, e a constatação da cadeia de custódia do preso colaborador.

Por fim, fica a reflexão sobre a preservação da cadeia de custódia do preso, e a consequência da não preservação: seria a colaboração premiada do preso, um fruto da árvore envenenada?

*Fernanda Pereira da Silva Machado, advogada, professora Universitária, Mestranda em Direito Penal Econômico pelo IDP, pós graduação em Inteligência Aplicada e Investigação Criminal, pós graduação em Direito Penal Econômico e Criminalidade Complexa, membro da CID – OABRJ – Comissão de Investigação Defensiva, e da CEVA- OABRJ – Comissão de Enfrentamento contra a violência a advogados, membro do IPGI – Instituto de Prerrogativas e Garantias Individuais