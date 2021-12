A proteção do Estado deve ser para todos

Em outubro, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2058/21, que estabelece medidas sobre o trabalho de gestantes durante a pandemia. Em resumo, o texto, de autoria do deputado federal Tiago Dimas (Solidariedade-TO), buscava proteger as trabalhadoras grávidas, afastadas do trabalho e sem condição de continuar suas atividades de maneira remota, a ficarem em casa com garantia de remuneração total pelo Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm).

Todavia, com a rejeição do Senado à da MP 1045/2021, que instituiu o BEm, a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços (FCS) precisou buscar alternativas possíveis para amparo das trabalhadoras gestante e para um equilíbrio no ônus atribuído ao empregador.

O argumento, alcance e benefício social da PL são evidentes e inegáveis. No texto da Lei 14.151/2021 que afastou as gestantes trabalhadoras havia, porém, um problema. Quando foi redigida, não estabeleceu a diferenciação para os cargos que só podem ser desenvolvidos de forma presencial, ou para as grávidas que já tenham sido imunizadas. Pior, não deixava claro a responsabilidade do pagamento dos salários.

O plenário da Câmara resolveu a questão ao aprovar o substitutivo da relatora, a deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF). Ele foi sensível à dura realidade da maioria dos empregadores e aliviou os pequenos e médios empresários do país de arcar com os custos do benefício. Afinal, eles também tiveram seu faturamento duramente castigado pela pandemia e, por enquanto, ainda são obrigados a pagarem integralmente salários das colaboradoras.

Infelizmente, vozes dissonantes do óbvio começam a surgir daqui e dali, insinuando que o setor empresarial deveria seguir arcando com os custos dos empregados afastados. Usam como argumento a natureza liberal e antiestatal do setor privado, confundindo a luta pela eficiência do Estado e mercados menos regulados com oportunismo.

Até os menos informados entendem que, em situações de crise aguda e sistêmica, o papel do Estado é o de socorrer os mais variados matizes sociais. Dos trabalhadores menos assistidos aos empresários, cuja derrocada pode colocar em risco o sistema de arrecadação, o emprego e a renda de milhões de pessoas. Essa visão excepcional do Estado foi vista durante a pandemia em países liberais desenvolvidos, como nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha.

O Projeto de Lei 2058/21 está tramitando agora no Senado, que pode manter a estrutura do texto proposto pelos deputados ou incorrer em grave erro, penalizando o setor da economia mais sacrificado durante o período mais agudo de isolamento social. Querer inserir uma discussão meramente ideológica e de certo cinismo para desviar a natureza emergencial da PL é, no mínimo, irresponsável. Certamente, os senadores saberão tomar a decisão mais acertada para o país.

*Socorro Noronha, diretora da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)