A possibilidade do cachorro

Conta a Analisa Brum, a principal especialista em Endomarketing do Brasil e minha cliente, que, recentemente, viveu uma situação incrível: sua filha Andressa, Diretora de Inovação e Negócios da HappyHouse, estava entrevistando, por vídeo, um candidato a uma vaga. A entrevista corria bem, o candidato se mostrava interessante, o papo era inteligente, e Analisa, que estava perto, se aproximou para participar.

Conversa vai, conversa, vem, Andressa informa ao candidato — em meio ao processo de retomada que estamos felizmente vivendo — que se trata de uma vaga presencial. E então ele recusa e agradece, contando que está pensando em comprar um cachorro, desejará passear com ele três vezes ao dia, e uma vaga presencial o impossibilitaria disso.

Tal situação ilustra, muito bem, este novo tempo. Me lembro que, ainda em março de 2020, pleno início da pandemia, em um aniversário de uma colega dos meus filhos (o último antes de fecharem as casas de festas infantis), eu disse a um amigo: se isso durar pouco tempo, pouco vai mudar. Se durar muito, as mudanças de comportamento serão mais profundas. Aí está. As empresas, se quiserem reter talentos, precisarão prestar atenção nisso.

A pandemia não fez bem para a gente, mas acelerou muitas coisas. Entre elas, uma tendência — que já víamos em empresas como Netflix e Patagonia — de os funcionários desejarem trabalhar com mais liberdade. O rapaz que Andressa e Analisa entrevistaram não necessariamente vai comprar um cachorro. Mas ele quer a possibilidade de fazer isso, se de fato o quiser.

Não acredito no home office de forma permanente. Acho inclusive difícil que, sem definições claras, um modelo híbrido dê certo por muito tempo. Penso que a volta ao presencial será como uma pandemia ao inverso: vai ir contagiando, aos poucos, todos os times, até que todos (incluindo os que ainda nem se conhecem pessoalmente) se sintam seguros para estarem juntos.

Mas que as empresas terão que ser ambientes mais livres, mais parecidos com nossas casas, com mais conveniências, e — por que não? — com espaços para levarmos nossos cachorros, não tenho a menor dúvida.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda – como se abrir para o novo pode nos levar mais longe