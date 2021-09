A ponte ESG

De todas as pontes da cidade de São Paulo, uma se tornou tristemente simbólica: a Ponte João Dias, que liga uma área riquíssima a outra paupérrima. De um lado, estão Panambi e Morumbi. Do outro, Capão Redondo e Jardim Ângela, que há não muito tempo foi considerado o bairro mais violento do mundo.

Essa ponte inspirou o grupo de rap Racionais MC’s a criar um de seus maiores sucessos, Da Ponte pra Cá – cujo refrão, cantado em uníssono nos bailes da periferia, diz que “o mundo é diferente da ponte pra cá”.

Esta diferença pode ficar menor graças ao ESG, a sigla em inglês para o trinômio environmental, social e governance – ou meio ambiente, social e governança corporativa. Estes três pilares são cada vez mais importantes para as empresas, pois sua prática atrai consumidores e investidores que geram crescimento e perenidade. Como escrevi em 2000 na campanha de lançamento do Instituto Ethos de Responsabilidade Social, “a sociedade dá mais valor a empresas que dão valor à sociedade”.

O S do social pode ser a ponte que une – em vez de separar – as duas realidades de São Paulo e do país. Mais que unir, pode ajudar a diminuir a desigualdade, ao dar chances iguais às pessoas dos dois lados da João Dias.

Outro dia, ouvi o presidente de uma grande empresa de bebidas fazer um mea-culpa, admitindo que seu programa de trainee contratava sempre o mesmo jovem – o formado nas melhores universidades, com inglês fluente e, assim, quase sempre branco. Esse não é um caso isolado: pesquisa de uma consultoria constatou que, num universo de 300 programas de trainee, 99,2% dos selecionados eram brancos. A companhia de bebidas notou isso e decidiu mudar sua prática: passou a considerar outras faculdades e aboliu o inglês do processo. Entendeu que isso o trainee pode aprender já empregado. O importante é o que ele tem a dizer, mesmo que só o consiga fazer em seu idioma. O mundo já tem muito poliglota que não diz nada relevante em língua alguma.

Vejo outro movimento importante na Ponte ESG. O tráfego de conhecimento, que pode ajudar as empresas a conhecer a realidade, as necessidades e os desejos daqueles consumidores “do lado de lá”. Um público imenso, que movimenta trilhões, mas que é muito pouco ou muito rapidamente ouvido nos focus groups dos institutos de pesquisa. Quantos produtos e serviços não podem nascer dessa troca?

Esses jovens podem ser nosso Virgílio, a nos guiar pela região que inspirou o disco Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais. Uma área que, sem o trabalho das empresas, estará até geograficamente cada vez mais longe do Paraíso.

*Ricardo Lordes é CEO da agência Pátria e já criou campanhas com a temática ESG para marcas como Natura, Comgás, Bosch e Ambipar