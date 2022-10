A polarização política e as influências causadas nas relações de emprego

Nunca tivemos uma polarização política tão grande e intensa no Brasil e isso tem afetado as relações de emprego. Com os ânimos exaltados tanto daqueles que apoiam a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (“Lula”) quanto daqueles que apoiam a reeleição do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (“Bolsonaro”), blindar o ambiente profissional desses embates deve entrar para a lista de tarefa dos gestores nas empresas.

Com a notícia de que haveria 2º turno das eleições presidenciais no Brasil, no dia 2 de outubro, e agora, com a intensificação das campanhas eleitorais para o próximo dia 30, têm sido veiculadas na mídia notícias de diversas empresas que têm tentado direcionar o voto dos colaboradores. O Ministério Público do Trabalho (MPT) já registrou quase 170 denúncias de assédio eleitoral em 21 estados e no Distrito Federal desde o início da campanha deste ano. O assédio eleitoral é crime e ocorre quando um empregador age para coagir, ameaçar ou promete benefícios para que alguém vote em determinado candidato.

É o caso de duas empresas gaúchas, as quais enviaram comunicados aos seus fornecedores no início deste mês, indicando possíveis cortes nos orçamentos e redução na atividade produtiva em 2023 caso um dos candidatos vença as eleições.

Uma dessas empresas circulou uma carta informando que deverá reduzir em 30% a base orçamentária no próximo ano, dependendo do resultado das eleições. A carta foi enviada aos fornecedores, mas circulou entre todos os funcionários da empresa, os quais, preocupados com possíveis demissões, fizeram uma denúncia ao MPT-RS, que instaurou um inquérito civil para investigar tais acusações. O órgão pediu esclarecimentos sobre o caso à empresa e enviou uma notificação com a recomendação oficial sobre a suposta coação eleitoral.

Em defesa à denúncia, o presidente da empresa explicou que o envio da carta foi um movimento absolutamente natural de alteração nas projeções de crescimento da empresa devido ao atual cenário político e econômico. Alegou que a projeção de crescimento para 2023 em relação a este ano era de mais de 30%, todavia, sustentou que essa projeção pode acabar no zero a zero. Pontuou ainda, que os fornecedores tinham esses números e o comunicado era especialmente para eles, já que a empresa se sentiu na responsabilidade de avisar o que poderia ocorrer no futuro, reforçou que não haveria demissões e que os colaboradores não precisariam se preocupar.

No entanto, o MPT ingressou na última sexta-feira, dia 7, com uma ação civil pública contra a empresa, por suposta coação eleitoral e pediu a condenação da empresa ao pagamento de R$ 10.000.000,00 por danos morais coletivos e outros R$ 2.000,00 para cada um dos três mil funcionários que a empresa possuía em setembro.

Além do caso dessas empresas gaúchas, também foi circulado pela mídia o caso de uma empresa de tijolos e telhas no Pará, cujo dono prometeu R$ 200,00 para cada trabalhador que contar que votou em um dos candidatos. Já em caso de derrota, disse que fecharia a empresa e todos perderiam o emprego. O Ministério Público do Trabalho interveio e firmou um acordo com a empresa, a qual teve que pagar mais de R$ 150.000,00 de dano moral coletivo, além de uma indenização para cada trabalhador e divulgar um vídeo se retratando.

Em vídeo veiculado na mídia na última semana, um dos candidatos promoveu um comício e uma empresa prometeu o valor de R$ 150,00, mais um dia de folga, com custeio do transporte até o local para que os empregados comparecessem no evento. Em depoimento, empregados afirmaram que não votam naquele candidato, mas foram obrigados a comparecer no local e que foram com medo de perder o emprego.

No caso com maior repercussão na eleição de 2018, procuradores do trabalho processaram uma loja de departamento e seu proprietário, em, pelo menos, R$ 25.000.000,00 por dano moral coletivo por intimidar seus empregados a votarem em seu candidato na eleição presidencial.

Além disso, o MPT também pediu R$ 5.000,00 a cada um dos cerca de 15 mil empregados, na época, como dano moral individual, o que elevaria o montante em R$ 75.000.000,00, totalizando um valor em torno de R$ 100.000.000,00. O caso ainda está em análise judicial.

De acordo com a ação civil pública, o proprietário promoveu campanhas políticas em prol do candidato com o envolvimento obrigatório de empregados em “atos cívicos”. Ele teria feito ameaças explícitas de fechar as lojas e dispensar os empregados, caso o adversário de seu candidato ganhasse a eleição.

Diante de tais acontecimentos, as empresas devem se lembrar de que o voto no Brasil é livre, secreto e que nenhum trabalhador pode ser alvo de discriminação ou ameaças por orientações políticas.

A coação e ameaças aos funcionários são condutas antiéticas e geram um revés ainda mais imediato do que o resultado das eleições, pois eventuais atitudes de direcionamento de voto são consideradas condutas antidemocráticas, passíveis de denúncia ao Ministério Público do Trabalho e condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e individuais.

Assim, não se deve prometer vantagens em troca de votos em seus candidatos nas eleições, sendo que, além de crime previsto no art.301 do Código Eleitoral, com pena de até quatro anos de reclusão e multa, também estarão sujeitas às consequências trabalhistas, sendo possível, inclusive, o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho pelo empregado. De acordo com informações do Ministério Público do Trabalho (MPT), eventuais denúncias de assédio eleitoral podem ser registradas por meio do site www.prt22.mpt.mp.br na aba Serviços/Requerimento/Denúncias, localizados no menu direito ou ainda pelo WhatsApp (86) 9 9544 7488, de segunda a sexta das 8h às 14h.

*Cláudia Abdul Ahad Securato, sócia de Oliveira, Vale, Securato e Abdul Ahad Advogados