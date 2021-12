‘A perseguição aos técnicos da Anvisa é uma vergonha nacional’, diz Gilmar

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes criticou na noite deste domingo, 19, a “perseguição” a servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por parte do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em sua live semanal, na noite da quinta-feira passada, 16, o presidente afirmou ter pedido “extraoficialmente” os nomes dos funcionários da agência que autorizaram a aplicação da vacina da Pfizer contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos, para divulgá-los.

A perseguição aos técnicos da Anvisa é uma vergonha nacional. Mostra como o discurso do ódio chegou a níveis alarmantes no país. Aos servidores da agência, expresso minha solidariedade. Conclamo que as autoridades policiais investiguem e garantam a segurança das famílias. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) December 20, 2021

Após a fala de Bolsonaro, a Anvisa reagiu e disse “repudiar com veemência” ameaças feitas contra funcionário do corpo técnico do órgão.

“A Anvisa está sempre pronta a atender demandas por informações, mas repudia e repele com veemência qualquer ameaça, explícita ou velada que venha constranger, intimidar ou comprometer o livre exercício das atividades regulatórias e o sustento de nossas vidas e famílias: o nosso trabalho, que é proteger a saúde do cidadão”, afirmou o órgão.