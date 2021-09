A perdição geral da República

A manutenção das democracias contemporâneas depende de uma abstração: a de que as regras do Estado de Direito serão, ao menos em grande medida, respeitadas. Abstrações podem ter imensa força e, para quando seu poder simbólico não é suficiente, existem mecanismos institucionais e de força que se impõem àqueles que espontaneamente se recusam a cumprir as normas jurídicas. Ainda assim, o equilíbrio democrático necessita de adesão espontânea às regras do jogo, o que costuma ocorrer nos regimes democráticos. Com frequência vemos detentores do poder, por sua vontade, declararem que irão respeitar a data de encerramento do seu mandato e o resultado das eleições.

Nos últimos anos, contudo, o Estado de Direito vem sendo ameaçado por uma onda autoritária de dimensões globais – e as ordens democráticas têm revelado suas fragilidades. No Brasil, em especial, o presidente da República tem declarado expressamente que pode optar por não aderir às regras do jogo. A postura do Chefe do Poder Executivo Federal não é nada surpreendente. Ainda candidato, ele afirmou que as minorias deveriam se curvar à maioria, que seus opositores seriam enviados à ponta da praia. Seu filho, por sua vez, disse em público que bastaria um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida que, desde sempre, na cartilha bolsonarista, poder é sinônimo de força e não o resultado de um arranjo institucional normativo.

Bolsonaro entende muito bem e há muito tempo a fragilidade do Estado de Direito e sabe que, quando a ordem institucional se desfaz, o vácuo é ocupado pela lei do mais forte ou, no mundo moderno, pela lei do mais armado. Seus atos guardam completa coerência com esse entendimento. Incapaz de governar e implementar políticas públicas minimamente eficazes, assolado pela crise sanitária e econômica, o presidente da República faz dois movimentos: busca instaurar o caos institucional em atritos diretos e pessoais com representantes de outros poderes – o mais recente com ministros do Supremo Tribunal Federal – e convoca as Forças Armadas a se imporem em um cenário de enfraquecimento da ordem constitucional e democrática que ele mesmo atua para promover.

O Estado de Direito tem mecanismos para conter os excessos do Poder Executivo, evitando uma ruptura completa da ordem constitucional. O primeiro desses mecanismos é o controle do Executivo exercido pelo Poder Legislativo. O presidente da República goza de imunidades. Não pode ser processado e julgado por crimes comuns no curso de seu mandato. Pode, contudo, ser processado e julgado por crime de responsabilidade em procedimento de impeachment, que deve ser instaurado por decisão da Câmara dos Deputados e conduzido pelo Senado Federal.

Esse mecanismo de controle, ao que tudo indica e ao menos por enquanto, parece neutralizado. Há tempos é aceito que “fazer política” no Brasil pode se confundir com a fisiológica troca de favores, de modo que, a despeito das ilegalidades que pratique, o presidente se sustenta no poder por meio da distribuição de cargos e de pedaços do Orçamento a parlamentares. Já não causa abalo a divulgação desses acordos no noticiário.

O outro instrumento de controle é aquele exercido pelo Poder Judiciário. O Judiciário, contudo, é, em tese, inerte e, para atuar, precisa ser provocado, o que faz com o controle judicial do Poder Executivo dependa em grande medida da atuação da Procuradoria-Geral da República.

O Ministério Público, instituição inteiramente modificada pela Constituição de 1988, em um movimento de ruptura com sua antiga configuração de órgão acusador da ditadura militar, foi refundado na forma de órgão superior e independente de controle da legalidade.

É verdade que o presidente não pode ser processado por crimes comuns, mas pode ser investigado, devendo a PGR instaurar essas investigações. Diferentemente do presidente, ministros e ocupantes de outros cargos podem ser processados e julgados pelos crimes e atos de improbidade que praticarem. Cabe também à PGR mover essas ações e investigações. No entanto, embora ilegalidades sejam noticiadas todos os dias, a Procuradoria-Geral da República parece inerte, alinhada ao Poder Executivo, cujas ações deveria fiscalizar, e agindo apenas de forma tímida quando pressionada.

Ainda no campo da ordem constitucional, parte do Senado e o Supremo Tribunal Federal se opõem ao Executivo, promovendo investigações e ocupando o vazio deixado pela Câmara dos Deputados e pelo Ministério Público, enquanto todos nos perguntamos se essa resistência é a que melhor atende à legalidade e, sobretudo, se ela é suficiente.

Fato é que, se as instituições que mantêm o Estado de Direito não atuarem, o que veremos será a afirmação da lei do mais forte, o que, no Brasil, se resume à pergunta que vem assombrando a todos: será que os militares vão apoiar Bolsonaro? Se dependemos da tomada de posição dos detentores das armas é porque a perdição geral da República já se consolidou.

*Júlia Alexim, sócia do escritório Melaragno, Pádua e Alexim Advogados Associados