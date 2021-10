A ‘PEiC’ 05: o Projeto de Emenda Inconstitucional

Certa vez, há alguns anos, esteve no Brasil um conhecido Professor Alemão de Direito, prof. Karl Heinz Schwab. Na conferência perguntaram a ele como é que a Alemanha lidava – como era feito o controle constitucional – das Leis inconstitucionais que haviam entrado em vigência após passarem pelo Congresso Nacional Alemão (Deutscher Bundestag). Ele não entendeu a pergunta. “O Sr. Poderia repetir a pergunta, por favor?” A questão foi novamente colocada, da mesma forma. O prof. então respondeu: “A sua pergunta não faz sentido, porque na Alemanha não são produzidas Leis inconstitucionais!”.

A questão que se coloca então é a seguinte: Pode um Projeto de Emenda Constitucional, ser Inconstitucional? E a resposta é sim.

A Constituição Federal, mais do que qualquer Lei (infraconstitucional), deve ser lógica e harmônica. Deve ser fiel à sua própria sistemática. Não pode ser contraditória consigo mesma. Quando um PEC (Projeto de Emenda Constitucional) afronta toda a lógica da estrutura sobre a qual a Constituição Federal foi elaborada, então ele é Inconstitucional.

É o caso do PEC 05/21 que “Altera artigo 130-A da Constituição Federal no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e dá outras providências”. Este PEC é visivelmente inconstitucional por razões elementares:

Na medida em que haverá mais outros Conselheiros indicados pelo Poder Judiciário, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Ocorrerá assim a quebra a paridade do CNMP em relação ao CNJ – Conselho Nacional de Justiça – prevendo a nomeação de (ainda mais) Conselheiros externos às carreiras dos Ministérios Públicos, com o disfarçado argumento de melhorar o controle das condutas dos Promotores e Procuradores; mas o objetivo na verdade é o de aumentar a influência política sobre o Ministério Público, o que, claramente se dará em detrimento do interesse público. Ao lado destas nomeações políticas, está no Projeto a alteração da nomeação do Corregedor Nacional, que poderá ser um destes Conselheiros-Políticos nomeados – e que poderá agir no interesse político para cercear as atividades dos Promotores e Procuradores em favor dos próprios Políticos.

Essa nova composição – mais política – provocará um ataque político indesejável ao princípio constitucional da independência funcional dos membros do Ministérios Públicos. CF. Art. 127: § 1º – São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

A independência funcional dos Promotores e Procuradores é exatamente o que garante à população que as atribuições legais serão exercidas sem qualquer influência política, cujas ações são, e sempre serão submetidas à análise do Poder Judiciário.

A verdade é que se trata de um Projeto de Emenda para se pretender exercer o controle político – via atividades correcionais, das atuações legais do Ministério Público Brasileiro. Então, se os políticos passarem a controlar o Ministério Público no Brasil, será corroído um dos Pilares da Justiça, para desgraça da população que anseia por justiça, e de um País que busca crescer.

“Para se fazer o mal só é preciso um pretexto”.

Provérbio citado por Aristóteles.

*Marcelo Batlouni Mendroni, promotor de Justiça/SP