A pedido de Lula, Tribunal da Lava Jato não manda triplex para STJ Desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrère, do TRF-4, acolheu solicitação do ex-presidente e suspendeu a remessa para a Corte superior de cópias digitalizadas do processo em que petista foi condenado a 12 anos e um mês de prisão