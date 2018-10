A pedido de França, Justiça amplia buscas em redutos de Doria Primeira ofensiva ocorreu na manhã desta sexta, 19, no QG tucano em São Paulo, onde foi confiscado material de campanha supostamente irregular, como o adesivo 'Bolsodoria'; juiz eleitoral esticou medida para diretórios do candidato do PSDB espalhados por 14 cidades do interior