A pedido da PGR, Fachin arquiva inquérito contra Eduardo Braga, Paulo Bornhausen e Vital do Rêgo por propinas da J&F

O ministro Edson Fachin, relator dos processos derivados da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), mandou arquivar o inquérito aberto contra o senador Eduardo Braga (MDB-AM) por supostas propinas da J&F.

A decisão também beneficia o ex-deputado federal Paulo Bornhausen e o ex-senador e ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo, que eram investigados na mesma frente desde maio de 2018.

Fachin atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O órgão enviou parecer requerendo o encerramento do inquérito por considerar que, após anos de investigação, não foram encontrados elementos suficientes para oferecer denúncia. Quando a PGR pede, é de praxe que os ministros promovam o arquivamento.

“À míngua de outras medidas investigativas que, não levadas a efeito no decorrer do período de tramitação deste caderno apuratório, poderiam elucidar ou corroborar os fatos atribuídos aos requerentes, o arquivamento das investigações é medida que se amolda às garantias constitucionais respostas em favor dos investigados”, escreveu Fachin.

O inquérito girou em torno de suspeitas de pagamento de propinas na ordem de R$ 46 milhões, pelo grupo J&F, a políticos do MDB nas eleições de 2014. Inicialmente, a PGR acreditava que os pagamentos teriam sido distribuídos a pedido do PT para manter os emedebistas em sua base de apoio. As suspeitas foram levantadas nas delações premiadas do executivo Ricardo Saud e do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado.

“Ao menos nos pontos analisados pela Procuradoria-Geral da República, resulta inviável prosseguir no caminho investigativo com esteio apenas na palavra de colaboradores destituída de elemento de corroboração”, diz outro trecho da decisão.