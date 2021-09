A ‘PEC do calote’ e a consagração da insegurança jurídica no STF

Aguardando Deliberação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) a PEC 23/2021 propõe a alteração da forma de pagamento dos precatórios, prevista no artigo 100 da Constituição Federal que, por sua vez, já sofreu alterações em sua redação original com a Emenda Constitucional n° 62/2009.

O termo “precatório” pode até soar estranho e distante para uma boa parcela da população que, por vezes, não faz ideia do que se trata. Mas os precatórios, em breve síntese, são ordens de pagamento do ente público a um particular, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica em decorrência de decisões judiciais transitadas em julgado na qual o ente público sucumbiu.

Assim como os particulares, o ente público também possui obrigações e deveres, responde judicialmente pelos seus atos. Ao mover uma ação em face de um terceiro, após o regular curso do processo e alcançadas todas os meios de defesa, o juiz proferirá sentença condenatória que após o trâmite legal irá transitar em julgado, ou seja, irá se tornar imutável.

O trânsito em julgado garante que o teor da obrigação prevista em sentença não sofrerá alterações após aquela data, nem para agravar a penalidade daquele que sucumbe e ainda garante a efetividade e a segurança da obrigação daquele que saiu vitorioso ao final do litígio.

É expedido um precatório após a sentença, que nada mais é do que uma espécie de senha na fila de pagamento. Você pega sua numeração na fila e segue aguardando seu pagamento, o único detalhe que ninguém que litiga com o estado por anos espera é que após uma longa batalha judicial ainda tenha que esperar mais 20, 30 e até 40 anos para receber o que lhe é de direito.

A maioria dessas ações envolvem pensões, salários atrasados, correções de valores à título de férias, desapropriações, indenizações e muitos outros. São professores, policiais, contribuintes de INSS, membros de repartições públicas, particulares, todos que após longo tempo observam seus direitos fundamentais escoarem pelas mãos como areia.

Ao contrário do quanto alegado pelo Ministro da Economia, os precatórios não são meteoros que surgem no orçamento público. Primordialmente, os direitos constitucionais e as decisões judiciais não podem serem tratadas como meros empecilhos orçamentários. O pagamento dos precatórios são obrigações previstas na constituição e que não devem serem mero objeto de disposições de tratativas e manobras políticas.

Destaca-se que todas as emendas constitucionais propostas ao longa da história, foram objeto de discussão perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e julgadas parcialmente inconstitucionais. O que não deve ser diferente na atual PEC 23/2021 que de forma inconstitucional prevê novas mudanças em direitos líquidos, certos e garantidos em norma escrita da Constituição Federal. Sendo uma das consequências agravantes o aumentar o tempo de espera de longos 30 anos para 55 anos.

Compactuar com a PEC proposta pelo Ministro da Economia, ou melhor dizer, com o calote que é proposto é perpetuar o desrespeito as decisões judiciais transitadas em julgado. É afirmar a ausência de compromisso e segurança jurídica em litígios em que uma das partes é o ente público.

O cenário de insegurança jurídica não atinge apenas o meio jurídico, engana-se aquele que acredita que somente aqueles que possuem precatórios serão lesados. Observar tais calotes e não se posicionar acerca do tema é aceitar as consequências de ter um judiciário instável, parcial, tendencioso a mudanças políticas ao contrário do que devemos ter, que é um Supremo que zela pela carta Magna, uma instituição de estado e não e não de governo, poderes independentes e imparciais.

É inadmissível a proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, em criar uma espécie de “microparcelamento” dos precatórios previstos para 2022. Tratar decisões judiciais como se fossem meras deliberações orçamentárias, trata-se de vidas, de direitos, de princípios fundamentais de cada cidadão. Proposta essa ainda mais danosa aos credores do ente devedor, tanto que foi vista com bons olhos pelo Ministro Da Economia Paulo Guedes.

Nesta semana em um evento promovido por uma empresa de investimentos, Guedes chegou a classificar a ideia do ministro Fux como “muito interessante” e “se o Judiciário legislar acima da capacidade de execução daquele ano, aquilo deveria, também, estar sujeito ao teto. Isso é uma medida de extraordinária lucidez”.

Não a que se falar em um judiciário que paute suas decisões em capacidade de execução de orçamento público. Não estamos aqui a deliberar a efetividade de início de uma obra, mas sim a exercer direitos fundamentais, de reparar e indenizar danos sofridos em face de condutas práticas pelo poder público. Compactuar com tais falas é dar carta branca para que o Estado desrespeite as leis, as decisões judiciais e que não tenha quaisquer consequências por seus atos.

Em uma breve analogia, é considerar que a partir de agora as leis não devem ser obedecidas, que você pode ferir direito alheio e não sofrer quaisquer consequências por isso. Não seria razoável imaginar a barbárie de tais situações no âmbito privado, como não deve ser possível no âmbito público.

A fala do Ministro Fux, demonstra o engano do presidente do Supremo Tribunal Federal em agir nesse contexto na figura do advogado dos interesses da União e não como guardião e intérprete da Constituição Federal. Firmando posição tendenciosa ao sugerir o parcelamento dos débitos oriundos de decisões judicias já transitadas em julgado.

Diante de tais falas do Ministro, podemos concluir que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) é responsável pela insegurança jurídica que vem ocorrendo no país. Com teses contrárias a Constituição Federal e normas já consolidadas.

Os prejuízos da insegurança jurídica da vigência da PEC 23/2021 vão além do âmbito jurídico e das partes que litigam. No tocante a economia, um país no qual não respeita e não cumpre com as próprias decisões judiciais e não honra com as suas dívidas não é um país estável e confiável para investimentos externos. Que certeza teria um investidor de ter o retorno de seus investimentos em um Estado que se quer cumpre, muito menos em dia, com suas obrigações judiciais. Que dispõe de previsões constitucionais a depender do interesse político?

O pagamento dos precatórios mantém a saúde econômica muito melhor do que a vigência de uma PEC do calote. Que destinará o dinheiro de obrigações do Estado para um teto de gastos de despesas extravagantes. O investimento em políticas públicas é de suma importância e deve estar prevista no orçamento público e não serem objetos de meras manobras políticas em vésperas de eleições como será o caso em 2022.

Em um governo que se gastou valores para patrocinar passeios de motociata e aumento do fundo eleitoral em um momento de crise econômica e sanitária, que não reduziu gastos, não pode alegar ausência de valores para pagar precatórios que fazem parte de suas obrigações, não pode o cidadão e as empresas nacionais serem novamente penalizados por manobras e calotes do ente devedor.

Os precatórios quando pagos significam não só um respeito as decisões judiciais e a segurança jurídica, mas são injeções na economia. Com os valores tanto as pessoas físicas como jurídicas aquecem o sistema econômico, consome, giram a moeda.

Outras medidas seriam mais razoáveis a equilibrarem a balança de pagamento do precatório. Como proposta de pagamento com deságio, leis de compensação de débitos tributários com precatórios vencidos e não pagos em que parte do pagamento se compensaria com precatório e outra com o pagamento em espécie a vista do que já ocorre no Sul do país.

O que não se deve admitir em hipótese alguma é o desrespeito dos preceitos constitucionais, principalmente daqueles que possuem a obrigação de zelar pela Carta Magna. O prejuízo e consequências atingem a todos os brasileiros.

*Renato Mainardi Azeredo, advogado, sócio-fundador do escritório Azeredo Advocacia