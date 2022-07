A PEC do auxílio eleitoral e o custo dos juros e do desemprego

O custo estimado da nova PEC do auxílio, que está sendo votada às vésperas das eleições, é de 41,5 bilhões de reais. É uma importância gigantesca quando se compara com os salários das pessoas, mas não quando se trata de orçamento público. Continua sendo um valor significativo, mas para um orçamento anual de 4,73 trilhões de reais[i], os 41,5 bilhões representam uma pequena fração.

O mercado financeiro tem alardeado catástrofes em virtude da PEC eleitoral, alegando quebra do teto de gastos, mais inflação e até prenúncio de recessão. Não se ouviu, todavia, qualquer desses argumentos quando o Banco Central elevou a taxa de juros do país, a SELIC, de 2% ao ano para mais de 13%. Pois bem, diante do tamanho da dívida pública esse aumento da SELIC representa muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro do que os 41,5 bilhões que serão distribuídos para os mais necessitados e para os caminhoneiros.

É óbvio que o interesse da PEC é eleitoral, não há preocupação com a pobreza, do contrário, a discussão seria através de propostas mais consistentes. O término dos benefícios no final do ano não deixa dúvidas, é compra de votos declarada diante das pesquisas eleitorais que apontam o candidato da oposição em vantagem nesse momento.

Juridicamente, a questão é controvertida. A legislação eleitoral proíbe esse tipo de benesse às vésperas da eleição, tentando evitar o uso da máquina pública na campanha; todavia, a implantação dos benefícios através de Emenda Constitucional pode superar o óbice legal, dado que a Emenda é hierarquicamente superior à legislação ordinária. Resta saber, no entanto, se os candidatos não incidirão em inelegibilidades por “abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta” (art.14 § 9º da Constituição Federal).

Todavia, a realidade é inegável, uma parcela considerável da população ainda não conseguiu recuperar emprego e renda, e o número de moradores de rua não para de crescer. Alguma providência, o governo teria mesmo de fazer.

O aumento da taxa de juros era necessário em razão da volta da inflação, da desvalorização cambial e da necessidade do governo de captação de recursos, mas que o Banco Central exagerou na dose, exagerou. O endividamento público pode explodir em breve, mas, em grande parte, graças a taxa de juros elevadíssima que transforma a dívida numa bola de neve. Quanto mais rola, mais ela irá crescer; e com taxa alta de juros crescerá velozmente. Com taxas mais módicas, a dívida pública interna não iria incomodar tão cedo.

Os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão praticam taxas de juros negativas faz muitos anos, isto é, o que pagam de juros não compensa sequer a inflação, não gera ganhos financeiros reais. O dinheiro alocado na dívida pública pertence em grande parte a própria população, que dele não precisa ordinariamente, esse dinheiro é a “poupança” do povo, é a reserva financeira para emergências e para o futuro.

No Brasil, a maior parte da população não possui grandes reservas financeiras. Gasta no mês o dinheiro do salário. Todavia, grandes empresas e a outra parcela da população possuem, sim, grandes reservas financeiras. O país já possui alguns bilionários, e muitas empresas bilionárias. Os milionários já são muitos, tantos que a imprensa já se desinteressou por eles.

Ora, quando o Banco Central eleva a taxa de juros do país, ele encarece os empréstimos, aumenta o custo de capital das empresas, e transfere dinheiro dos devedores para os credores. Os primeiros ficam mais pobres, enquanto os demais ficam mais ricos.

A transferência de renda causada pelo recente aumento das taxas de juros é muito maior do que o custo da PEC do auxílio eleitoral.

O problema é que o auxílio é provisório, resolverá o problema da miséria por poucos meses, mas 2023 estará logo a nossa frente. E atualmente, não se vê iniciativas importantes para a geração de novos empregos e de renda. O discurso a favor do empreendedorismo, por si só, não fará o suficiente. Não irá retirar os motoristas de Uber e os mototaxistas da linha da pobreza.

É verdade que o mercado de entregas à domicílio cresceu assustadoramente com a pandemia, mas não foi o suficiente para recolocar todos os postos de trabalho fechados em razão da pandemia; e de algo anterior a pandemia que está sendo esquecido: a substituição do homem pelas máquinas e pelos computadores.

As máquinas sempre conseguiram um desempenho no trabalho melhor do que o ser humano. Não foi sem motivo que elas foram sendo criadas, uma a uma, e cada vez mais dominam o cenário: da colher de pedreiro, o alicate e o martelo, até os tempos do computador, e agora, do celular, a evolução é brutal. As colheitadeiras acabaram com os cortadores de cana. Os caixas eletrônicos reduziram drasticamente a categoria dos bancários. Os robôs tiraram milhares de empregos na indústria automobilística. E, assim, sucessivamente.

A utilização de mão de obra na agricultura e na indústria só faz reduzir. Apenas o setor de serviços é que segue ampliando sua capacidade de gerar empregos, mas aqui, a exigência de qualificação é cada vez maior. Hoje, não basta ser cozinheira, tem de ser chefe de cozinha. Não basta ser barbeiro, precisa ser cabeleireiro. Ou seja, a concorrência no setor graças a novos contingentes de mão de obra cobra melhoria contínua do padrão. Quem não se atualiza, quem não tem acesso aos novos equipamentos e não aprende a operá-los encontra dificuldades, cada vez maiores, de obter emprego e de conseguir renda.

Houve um momento em que os governos firmaram acordos com centrais sindicais dos trabalhadores, mas também do empresariado, e investiram recursos públicos significativos na formação de mão de obra. Todavia, houve um momento em que os sindicatos e suas centrais passaram a ser vistos como inimigos, extinguiram a contribuição obrigatória e o imposto sindical, e desejaram que os sindicatos fechassem. Quem perde é a população, a grande massa dos trabalhadores.

Todas as instituições têm seus problemas, suas dificuldades, precisam evoluir, mas não podem ser destruídas apenas porque contrariam o interesse de alguns. Os sindicatos são fundamentais para se contrapor ao poder do capital, a relação passa a ser mais equitativa.

O capitalismo se mostrou mais eficiente em termos de alocação de recursos e de mão de obra do que o socialismo, sua produtividade é muito melhor, isso é um fato histórico. Pregações contrárias ao lucro e aos juros, como imorais, não agregam nada ao desenvolvimento humano; todavia, não se pode esquecer que toda relação social precisa ser minimamente recíproca. Os pratos da balança não podem pender apenas e sempre para um dos lados. Algum equilíbrio é imprescindível. O fim da escravidão não pode ser apenas um argumento retórico; e atualmente, vê-se muitos que são escravos de suas dívidas.

O sistema tributário nacional não favorece ao trabalhador, pois, tributa a renda dos assalariados de forma significativamente maior do que tributa os lucros do capital. Aliás, temos inúmeros investimentos que são isentos de imposto de renda. Isso favorece o capital em detrimento do trabalho. O ideal é que tivéssemos níveis mais próximos de tributação, de forma que todos pagassem alíquotas iguais. Não é razoável que quem ganha pouco contribua com 25 a 30% de sua renda para as despesas da sociedade, enquanto quem ganha muito contribua apenas com percentual irrisório.

Não vejo sentido em tributações estratosféricas, como os 70% dos países da Escandinávia, isso mata o espírito empreendedor do ser humano, tão necessário numa economia que precisa crescer para dar conta do aumento contínuo da população. Em geral, a carga tributária dos países se situa em torno de 30%, considerados impostos diretos e indiretos.

É um valor significativo, mas necessário para dar conta de necessidades tão amplas como abertura e manutenção de vias públicas, coleta e tratamento dos resíduos, iluminação pública, transportes, educação e saúde, segurança e justiça, pagamento de aposentados e pensionistas, auxílios emergenciais, e muitas outras despesas. Todas elas a serem pagas pelos governos municipais, estaduais e federal.

Tributar alguém em valor superior à média da população não é justo; como não é justo não tributar. Isenções tributárias causam deformações na cadeia produtiva.

No Brasil, há uma preocupação enorme com as grandes fortunas, mas os bilionários não são o problema, são fontes de recursos. O desafio a resolver são os milhões de pessoas que não possuem renda suficiente para comer e viver com dignidade. O problema está na pobreza, e não na riqueza.

A PEC do auxílio eleitoral, infelizmente, não produzirá grandes efeitos na geração de empregos, não gerará renda permanente, mas apenas temporária, limitada a alguns meses deste ano. Para quem está passando forme ou com as contas atrasadas, talvez, dê algum alívio, mas não irá além disso. A conta a pagar, o governo empurrará para 2023, para o próximo governo, e o pior a um custo de mais de 13% ao ano (taxa Selic fixada pelo Banco Central atualmente em 13,25%).

Resta esperar que alivie a dor dos necessitados; mas o país precisa de políticas públicas mais consistentes para resgatar a dignidade de grande parcela da população.

[i] Agência Brasil, Presidente sanciona Orçamento de 2022, com vetos, publicado em 24/01/2022, por Pedro Peduzzi, in agenciabrasil.ebc.com.br

*Ricardo Prado Pires de Campos, professor de Direito, procurador de Justiça aposentado e ex-presidente do MPD – Movimento do Ministério Público Democrático

