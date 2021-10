A PEC da impunidade e o fim do Ministério Público

Como é de conhecimento, a Proposta de Emenda Constitucional, PEC número 05/2021, também intitulada PEC da Impunidade, como observou com ironia certeira Helio Telho, se apresenta como um verdadeiro “corredor da morte” para o Ministério Público brasileiro, não só pelo fato de dar um novo formato ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP – possibilitando que o corregedor do órgão seja indicado dentre integrantes fora da Instituição, como aumentando propositalmente os conselheiros indicados pela classe política nacional. Aliás, os mais árduos defensores da aprovação da proposta – boa parte dos integrantes do, defendem, ainda – por mais incrível que possa parecer – que decisões judiciais possam ser revistas e modificadas fora da competência dos Tribunais brasileiros.

Leia Também A bola da vez é o Ministério Público

Tal lógica em relação aos resultados de investigações e processos diversos, criminais, de improbidade administrativa etc; que pode ser bem resumida na nova versão do conhecido brocardo popular: “A Justiça tarda e falha”, bem se identifica com a origem da cultura patrimonialista que serve de alicerce para este entendimento, conseqüência natural da desenvolvida apropriação privada da coisa pública, numa verdadeira simbiose entre público e privado.

Ademais, com o alto nível de corrupção no Brasil, querer retirar a independência e a funcionalidade do Ministério Público brasileiro, representará um significativo retrocesso, quiçá definitivo, na luta contra os grandes criminosos deste País, alguns dos quais, infelizmente – uma vez eleitos de forma (i)legítima pelo povo –, terão o poder decisório de votar a proposta no Congresso Nacional. Poderia parecer engraçado se não fosse trágico!

Na prática, também como é de conhecimento geral, a atuação do Ministério Público, assim como sua atuação repressiva e investigativa, vem atemorizando o crime organizado que campeia livremente na estrutura estatal, com interferência relevante nos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, impondo uma resistência significante às apurações decorrentes das investigações do crime organizado e de grandes esquemas de corrupção.

Com a realidade nua e dramática da disseminação e desenvolvimento da corrupção no Estado brasileiro, de viés patrimonialista, não se pode admitir, em hipótese alguma, o fim da independência e da efetividade da atuação constitucional do Ministério Público brasileiro. Também não se pode compactuar com a omissão e com o discurso falacioso generalizado dos excessos investigativos.

Percebe-se, por óbvio, a extrema dificuldade de conciliar teoria e prática, especialmente numa rede de articulação de poder escamoteada entre escândalos e atentados contra o Estado Democrático de Direito. Seja como for, parece inegável, incontestável e urgente a necessidade de preservar a atuação livre, independente e destemida dos membros do Ministério Público em relação aos atos de corrupção e a investigação do crime organizado instalado no Estado brasileiro, realizada com transparência, critérios técnicos e responsabilidade por diversos atores, aliás, como ocorre em todos países civilizados e democráticos do mundo.

Além do que já foi argumentado, não fossem as interferências e ingerências políticas que poderão ser implementados como regra na atuação do CNMP, não parece lógico que se elimine a possibilidade efetiva de apurar e responsabilizar efetivamente grandes atos de corrupção. Como imaginar uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, guardiã da ordem jurídica e defensora da sociedade e dos direitos fundamentais, destituída de instrumentos sólidos e efetivos de controle, fiscalização e independência, além de acompanhamento das atividades relacionadas direta e indiretamente com a coisa pública?

A atuação constitucional do Ministério Público brasileiro, quando bem conduzida e orientada, determina decisivamente o sucesso da repressão à prática disseminada dos maiores crimes praticados contra a Nação, como ocorre na hipótese presente da chamada Operação Lava-Jato. Não por acaso, alguns réus e possíveis envolvidos, já se posicionaram publicamente a favor da aprovação da PEC 05. Enfim, basta ficarmos atentos e verificarmos – quando da votação da PEC 05 –, quem é quem!

*Affonso Ghizzo Neto, doutor pela Universidade de Salamanca-USAL, promotor de Justiça e idealizador do projeto “O que você tem a ver com a corrupção?”