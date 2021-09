A paridade na gestão da advocacia é uma realidade urgente e necessária

As próximas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil serão as primeiras em que a paridade de gênero e reserva racial para os registros de candidaturas nas disputas internas serão obrigatórias.

Esta determinação veio após a última sessão realizada no ano de 2020 do Conselho Pleno da OAB Nacional onde foi aprovado, por maioria de votos, a paridade de gênero (50%) e a política de cotas raciais para negros (30%), nas eleições internas que ocorrem a cada triênio junto à nossa entidade de classe.

Referido regramento vale já para o próximo processo eleitoral, onde a aplicação da paridade de gênero para a composição das chapas nas eleições do Conselho Federal, das Seccionais, Subseções e Caixas de Assistência será imprescindível, o que vale dizer que para as chapas obterem seu registro deverão atender ao percentual de 50% para candidaturas de cada gênero, tanto para titulares como para suplentes, além da reserva racial de 30%.

Essa obrigatoriedade é reflexo do avanço institucional de promoção de políticas internas visando combater a disparidade de gênero e raça em seus quadros internos, já praticada pela atual diretoria da seccional de São Paulo, já que a OAB como defensora da cidadania e do estado democrático de direito deve ter pluralidade e diversidade em sua composição como reflexo genuíno da sociedade brasileira.

A Seção de São Paulo, sempre comprometida com essa temática, através de sua presidência e vice-presidência vem fazendo sua própria política de inclusão. Atualmente a OABSP, possui o maior percentual de mulheres em sua composição: 40% em sua diretoria, 50% da diretoria da CAASP, 38% no conselho, 51% das presidências das comissões temáticas e o maior número de presidentas de subseção desde sua instalação institucional, quando nem sequer havia obrigatoriedade neste sentido.

Com políticas de paridade para além do aspecto prático, também vem fazendo discussões reiteradas acerca da necessidade de efetiva inserção de grupos tidos como menorizados. Em uma trajetória histórica de valorização de segmentos plurais da advocacia tanto no que compete ao gênero, à raça, mas igualmente no que diz respeito aos grandes, médios e pequenos escritórios, advocacia pública e interna de empresas, tanto da capital quanto do interior, a representatividade corajosa da advocacia paulista elasteceu seus espaços para que as mulheres fossem as protagonistas em suas áreas de atuação e/ou comando.

E foi assim a Seccional da OABSP defendeu igualmente a aprovação da paridade de gênero e da política de cotas raciais no Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB no dia 1º de dezembro de 2020, antes mesmo da discussão e aprovação pela OAB nacional, fruto também da discussão e da luta incansável da advocacia negra e das mulheres advogadas como um todo, sendo imprescindível o avanço para os próximos anos.

Tal fato e o necessário avanço nesta temática demonstram que pautas inclusivas não podem ser vistas apenas como identitárias, já que a correlação de esforços para garantia da igualdade deve ser universal, permanente, comprometida e incansável por quem ocupa postos de comando comprometido com a diminuição das diversas desigualdades culturalmente expostas, e para que haja sucesso na tentativa de alcançar a justiça social, a igualdade e uma composição plural alijada de preconceitos de qualquer espécie.

A importância da entidade que possui a maior confiança da sociedade brasileira ao encampar, avalizar e promover essa discussão, com ferramentas de real inserção das tidas minorias nos espaços de poder político é um exercício de democracia e cidadania que só quem é real e originalmente comprometido com esta temática tem condição de fazê-lo, dando exemplo indiscutível de luta por igualdade de gênero e raça na defesa intransigente da paridade.

A paridade de gênero e a política de cotas raciais junto à OAB é urgente, necessária e esta entidade certamente continuará promovendo verdadeiro exemplo à sociedade brasileira de que a igualdade é direito fundamental na sociedade e que não serão admitidos retrocessos em conquistas civilizatórias quanto a essa temática.

*Maíra Recchia, coordenadora-geral do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB-SP. Ana Carolina Moreira Santos, vice-presidenta da Comissão de Prerrogativas da OAB-SP. Alice Bianchini, vice-presidenta da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB Nacional. Raquel Tamassia, diretora da CAASP – Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Myrian Ravanelli, vice-presidenta da Comissão da Mulher Advogada.