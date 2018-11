A ordem de prisão para os comparsas do ‘Cabeça Branca’: ‘Garotão’ e ‘Ursinho’ Leia o despacho do juiz federal Nivaldo Brunoni, da 23.ª Vara em Curitiba, da Operação 'Sem Saída' deflagrada nesta quinta, 22, que teve como alvo patrimônio de R$ 100 mi do mega traficante Luiz Carlos da Rocha