A nova regulamentação da Lei Anticorrupção no Brasil

Em boa hora a União Federal editou o Decreto nº 11.129/2022 que passou, então, a regulamentar a Lei Federal 12.846/2013 no lugar do até então vigente Decreto nº 8.420/2015 que regulamentou a Lei Anticorrupção desde o início de sua vigência.

Da leitura do novo Decreto percebe-se uma similitude com os regramentos já existentes na ISO 37.301, que disciplina a gestão de Compliance e na ISO 37.001, que disciplina o sistema de gestão antissuborno, de modo que aquelas empresas que já possuíam tais normas internacionais implementadas pouca dificuldade terão em se adequar as novas regras.

De outro lado, aquelas que ainda não implementaram as normas da ISO poderão, agora, de forma concomitante se adequar as novas diretrizes do Decreto regulamentador e buscar as certificações internacionais.

Interessante novidade é a imposição, de forma expressa, de serem destinados recursos suficientes para a implementação dos programas de integridade nas companhias. A doutrina já apontava, há tempo, que um programa efetivo é aquele que dispõe de recursos (materiais e imateriais) suficientes para sua operacionalização já que, sem os meios necessários, a cultura de integridade não tem como ser implementada.

Por fim, o novel regulamento aponta a necessidade, cada vez maior, dos treinamentos dos colaboradores da empresa acerca das regras do programa de Compliance. O treinamento corrobora para que a cultura da integridade seja absorvida pelos empregados e pela alta direção e deve ser feito de forma alcançar todos aqueles envolvidos na operação da empesa, em linguagem clara e de forma acessível. Um treinamento efetivo é pilar do programa e sua existência e comprovação será avaliada pelos órgãos de controle em caso de ocorrência de atos de corrupção.

O recado do Decreto nº 11.129/2022 é claro: não podem mais os chamados “programas de prateleira”, ou seja, aqueles programas que são adquiridos apenas para que sua existência seja alegada em caso de necessidade e que, porém, na prática, não são aplicados e não têm efetividade alguma.

*Guilherme Corona R. Lima, doutor em Direito Administrativo pela PUC-SP. Advogado sócio de Corona e Bio Sociedade de Advogados e Direito de Relações Institucionais do IBDEE – Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial

