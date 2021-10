A necessidade de combater a sonegação no setor de reciclagem

No dia 28 de setembro, foi deflagrada a “Operação Blindagem Metálica”, liderada por agentes da Polícia Federal em conjunto com autoridades do Ministério Público Federal, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e da Receita Federal do Brasil. Segundo noticiado, os mais de 200 agentes envolvidos na Operação foram às ruas para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal do Estado de São Paulo em pelo menos seis Estados e no Distrito Federal.

O trabalho é resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal contra as chamadas “empresas noteiras”. De acordo com a Polícia Federal, grupo do setor de reciclagem atuava na constituição de empresas de fachada com o objetivo de emitir notas fiscais frias em simulações de compra e venda de sucatas com a finalidade de enganar as autoridades e gerar créditos tributários fraudulentos.

As fraudes promovidas pelo grupo, que não são novas, podem ter gerado prejuízos de R$ 500 milhões em impostos estaduais, como o ICMS, e de R$ 300 milhões em impostos federais, como o PIS e a Cofins.

Ao longo dos últimos anos, foram realizadas inúmeras operações semelhantes para combater exatamente o mesmo tipo de prática. A “Operação Nacional de Combate a Empresas Noteiras”, conduzida por Secretarias de Fazenda dos Estados e pela Receita Federal, deu início a uma série de operações estaduais contra esquemas de sonegação no setor. Em 2019, o Ministério Público de SP deflagrou a operação “Olho de Hórus”, que investigava o desvio de R$ 380 milhões em créditos de ICMS. Em 2020, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Paraná realizou a chamada “Operação Taregas” e desmontou esquema semelhante que desviou R$ 300 milhões em impostos dos cofres paranaenses.

A sistemática é conhecida pelas autoridades, os prejuízos atingem a cifra de bilhões de reais e, mesmo assim, ano após ano a situação se repete, causando sobretudo prejuízos concorrenciais às empresas que pagam regularmente seus tributos. O que se poderia esperar das autoridades, além da rigorosa repressão à sonegação, é o uso de mecanismos mais sofisticados no combate às práticas, que resolva o problema na raiz. Há iniciativas como a concentração do pagamento do tributo no elo mais concentrado das cadeias produtivas, que são negligenciadas em diversos setores, como o da reciclagem.

O Poder Judiciário por vezes também marginaliza sua influência em aspectos concorrenciais sobre diversos setores econômicos, especialmente em matéria tributária. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que impôs o pagamento de PIS e Cofins às empresas recicladoras e autorizou a indústria a tomar crédito desta operação, ainda que bem-intencionada, acabou desconsiderando que acentuará significativamente as desvantagens concorrenciais no setor, já combalido por práticas de sonegadores contumazes.

Com a medida, haverá um novo tributo passível de sonegação, impactando também a arrecadação e o custeio de recursos destinados à saúde, educação e segurança pública. Na prática, a decisão impôs à União o dever de fiscalizar a arrecadar PIS e Cofins de um grupo de centenas de milhas de empresas, integrado por uma camada notoriamente sonegadora, no lugar de fiscalizar e arrecadar o tributo de um grupo menor e mais concentrado de indústrias consolidadas.

A sonegação sistêmica, não só no setor de reciclagem, ainda que combatida pelos órgãos de fiscalização, não parece que se solucionará no curto prazo. O setor empresarial idôneo seguirá refém de práticas predatórias e assistindo a operações policiais anuais que, dado o ritmo das decisões tomadas em todas as esferas de poder, deverão se proliferar nos próximos anos.

*Igor Luna é advogado especializado em Direito Administrativo e Relações Governamentais, da equipe do escritório Almeida Advogados

*Clineu Alvarenga é presidente do Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço (Inesfa)