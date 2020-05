A MP 907/19 e a arrecadação de direitos autorais por hotéis, motéis e cruzeiros marítimos

No curso da semana em que foi celebrado o Dia Internacional da Propriedade Intelectual (26 de abril), a Câmara dos Deputados colocou em votação, no último dia 27, a Medida Provisória 907/19. Dentre diversas medidas de natureza tributária e administrativa voltadas para o fomento do turismo no país, uma passagem específica da MP causou bastante polêmica, ainda à época de sua publicação, entre setores da sociedade que dependem da arrecadação dos Direitos de Autor como forma de manutenção das suas atividades.

Trata-se da alteração da Lei 9.610/98, mediante inclusão do §9º, Art. 68, com a seguinte redação: “Não incidirá a arrecadação e a distribuição de direitos autorais a execução de obras literárias, artísticas ou científicas no interior das unidades habitacionais dos meios de hospedagem e de cabines de meios de transporte de passageiros marítimo e fluvial”.

Em outras palavras, a MP 907/19 isentou hotéis, motéis, cruzeiros, entre outros sistemas de hospedagem e/ou transporte marítimo e fluvial com hospedagem, da arrecadação dos Direitos de Autor em decorrência da execução pública de obras protegidas pela Lei de Direitos Autorais.

De acordo com um levantamento apresentado pela União Brasileira de Compositores (UBC)[1] – uma das sete sociedades e associações de gestão coletiva de direitos autorais que compõem o Ecad – a medida impactará em uma perda de arrecadação aproximada na ordem de R$ 110 milhões anuais, recursos que seriam distribuídos em favor de autores e interpretes que, na maioria das vezes, garantem sua subsistência com a exploração de suas obras.

A polêmica em torno da isenção da arrecadação dos Direitos de Autor, na forma da MP 907/19, se agrava por inexistirem elementos concretos que legitimem esse tipo de providência. Em resumo, a discussão se dá por força da necessidade de fomento do turismo no país, porém, conforme sinalizam as entidades responsáveis pela arrecadação e distribuição de direitos autorais, não é factível que medidas de estimulo para um determinado setor se sobreponham aos interesses de outros setores da economia sem que soluções sejam apresentadas.

Após meses de campanhas e debates, que saíram das redes sociais e foram parar no Congresso Nacional, a classe dos autores teve sua primeira vitória nessa batalha.

Em votação na Câmara dos Deputados, a MP 907/19 foi aprovada com divergências, porém a parte do texto que remetia à isenção da arrecadação dos Direitos de Autor foi suprimida pelo deputado relator Newton Cardoso Jr. (MDB-MG). A retirada desta previsão é atribuída à quantidade de emendas apresentadas na Câmera sobre o tema, fato este que poderia atrasar as votações e, por consequência, a implementação das demais providências de fomento ao turismo vistas como urgentes pelo Congresso Nacional.

O texto da MP 907/19 aprovado pela Câmara dos Deputados foi remetido para votação pelo Senado Federal, que já dá indícios de que seguirá o mesmo entendimento da casa anterior.

No que diz respeito a classe dos autores, é importante destacar que, em virtude de uma composição articulada pelo deputado relator, é muito provável que o texto que isenta a arrecadação dos Direitos de Autor previsto na versão original da MP 907/19 seja incorporado, por meio de emenda, na MP 948/20, que ainda será objeto de votação pelo Congresso Nacional para que ganhe eficácia de Lei.

Pelo visto, a vitória dos autores consistiu em uma retomada do fôlego para o enfrentamento da grande batalha que virá em seguida. As entidades que representam autores já fazem campanhas para aumentar o engajamento de personalidades do setor e trazer a sociedade para essa discussão. Discussão essa que, convém destacar, é necessária e poderá impactar não só na fonte de sustento daqueles que dependem da arrecadação dos direitos autorais, mas também na sistemática da produção cultural em nosso país.

*André de Araújo Gallo, advogado especialista no setor de entretenimento

[1] http://www.ubc.org.br/Publicacoes/Noticias/15402 em 29 de abril de 2020