A moralidade liberal na era digital

Há uma carga de moralidade em sociedade que, de alguma forma, impacta a percepção da realidade. A bússola que guia o comportamento humano está diretamente ligada aos preceitos e valores que indicam o que é certo e errado nas relações interpessoais. Os julgamentos e as escolhas que se fazem no dia a dia não partem exclusivamente de pressupostos racionais. Há um impulso, um movimento que parte de outro lugar. O inconsciente está, de alguma forma, sempre implicado.

Em tempos contemporâneos, mesmo em meio a todo o desafio das novas tecnologias e da perturbadora lógica algorítmica, percebe-se um fenômeno político-social em curso que merece atenção. Há um verdadeiro caldeirão, com alta fervura, de valores sociais que, recrudescido pelo aumento do dissenso em sociedade, tem gerado muitas tensões e conflitos.

O legado moral herdado do liberalismo moderno tem sido cada vez mais questionado. O sujeito racional perde gradativamente sua individualidade e se sente um náufrago na arena cibernética. Assim como Ulisses de Ítaca em mar aberto, esse sujeito procura um mastro, um esteio para se firmar e não se render ao letal canto das sereias. Mas a questão é que não há esse mastro de segurança na contemporaneidade.

Na fluidez aturdida de informações fragmentadas e no caos da desinformação, o sujeito simplesmente se esvai. A liquidez moderna lhe retira a relativa segurança que ainda encontrava nas relações sociais de longo prazo e na frágil ideia de solidariedade. Sequer consegue, esse sujeito da era digital, ter um parâmetro seguro sobre a verdade. As fontes tradicionais de produção de verdade vão ruindo a par da descrença crescente nas instituições (imprensa oficial, universidades, autoridades constituídas).

Desde autores como Montaigne, Mill e Locke, um grande esforço intelectual foi empreendido para o fortalecimento de valores calcados na simpatia, na compaixão e na tolerância diante da falibilidade humana. O reconhecimento desta vulnerabilidade fortaleceu a ideia de cooperação e de reciprocidade como valores, como norte moral.

Atualmente, percebe-se que todo esse edifício da moralidade liberal passou a ruir. As tecnologias digitais impuseram novas coordenadas ainda não devidamente assimiladas. Na era da realidade paralela ou simulada, há uma tensão permanente em torno da mentalidade liberal que busca coerência entre a linguagem e o mundo real. No âmbito da percepção, há uma desconexão decorrente da irracionalidade prevalente e a tensão só faz crescer.

Neste mundo permeado por verdades provisórias conflitantes, a perspectiva liberal do debate tolerante ainda é a melhor saída para um planeta que atinge a marca recorde de 8 bilhões de habitantes. Não é fácil lidar com toda a diversidade do “mercado de ideias”, como bem se sabe. Mas é preciso preservar os instrumentos que permitam esse encontro entre as pessoas e que qualifiquem o nosso convívio.

