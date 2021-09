A melhoria do ambiente de negócios e a necessária inovação no setor público

Adentramos o final do terceiro trimestre de 2021 com algumas novidades legislativas visando melhorar o ambiente de negócios no Brasil, mas ainda temos um longo caminho a ser trilhado.

Dentre as principais inovações, para citar algumas mais recentes, temos a Lei do Ambiente de Negócios (Leinº 14.195/21) e o Marco Legal das Startups (LC nº 182/21), que passaram a vigorar no final de agosto. Ambas as leis buscam modernizar o ambiente de negócios brasileiro e trazem tanto pontos interessantes ao empresariado, investidores e empreendedores, quanto outros, objeto de críticas.

O ambiente de negócios brasileiro é complexo e desafiador, tanto para o empreendedor buscando desenvolver seu negócio, quanto para grandes grupos já estabelecidos que muitas vezes têm seus projetos atrasados por questões burocráticas que poderiam ser evitadas se nosso ambiente de negócios fosse mais eficiente.

Nesta linha, muito se fala em melhorar a posição do Brasil no ranking global do “Doing Business” publicado pelo Banco Mundial e que mede a regulamentação comercial e a facilidade de se fazer negócios em diversas jurisdições, no qual o Brasil ocupa a 124ª posição geral dentre as 190 jurisdições avaliadas, mas figurando apenas na 138ª e 184ª posição, no que se refere à abertura de empresas e ao pagamento de impostos, respectivamente. Temos muito a evoluir. A tão necessária melhoria em tais indicadores requer não somente uma evolução do ponto de vista legislativo, mas também procedimental em sua aplicação pelos entes públicos.

A Lei do Ambiente de Negócios surgiu deste anseio, trazendo alguns pontos importantes, com viés tanto procedimental, quanto comportamental, por assim dizer, seja para otimização da condução de negócios com a redução de procedimentos burocráticos, quanto acesso à informação.

Dentre tais iniciativas, além da centralização dos cadastros fiscais no CNPJ, com potencial para reduzir aspectos burocráticos, um ponto interessante foi a previsão da concessão, de forma automática e sem análise humana, de alvará de funcionamento e certas licenças para empresas enquadradas em atividades de grau de risco médio.

Tal iniciativa aproxima-se do praticado em jurisdições mais céleres, concedendo-se maior liberdade de atuação ao empreendedor para conduzir atividades com menor potencial danoso, mas sem afastar sua responsabilidade e a fiscalização dos órgãos e autoridades competentes em momento posterior.

Objeto de opiniões diversas, implementou-se o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração decorrentes do exercício de tais atividades, visando evitar autuações desarrazoadas, mas que poderiam conferir uma sensação de impunidade por limitações operacionais para condução de tais fiscalizações. Um espaço para inovação.

Retomando a questão comportamental, citada lei determinou ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei) e ao CGSIM a otimização dos procedimentos para registro de empresários e pessoas jurídicas e integração entre os órgãos Federais, Estaduais e Municipais, via ajuste de regras relacionadas. Resta saber se tais inciativas serão implementadas na prática, abrindo-se espaço para inovações tecnológicas.

Na esteira da inovação, entrou em vigor o tão esperado Marco Legal das Startups, que trouxe diversas diretrizes ao ecossistema do empreendedorismo inovador, que somado as demais inciativas visando a desburocratização, fomentam a modernização do ambiente de negócios brasileiro, inclusive quanto à contratação de startups pela Administração Pública.

Dentre outros temas importantes, além de determinar parâmetros para uma empresa ser considerada uma startup, facilitando sua definição, bem como incentivos para o aporte de investimentos, citado marco legal trouxe regras visando facilitar a contratação de tais empresas inovadoras pela Administração Pública e a criação do sandbox regulatório, que consiste num ambiente regulatório experimental, mais flexível e menos burocrático, fomentando a inovação.

Tais temas podem ser uma grande oportunidade para aproximar a inovação ao setor público, criando condições para materialização de iniciativas trazidas pela Lei do Ambiente de Negócios e a minimização de gargalos burocráticos inerentes a falta de estrutura e limitações humanas que podem ser supridas por inovações tecnológicas.

Outro ponto interessante é que tais ditames legais, resguardadas suas especificidades, possuem diversos pontos conexos, trazendo a Lei do Ambiente de Negócios regras úteis ao ambiente das startups, a exemplo do voto plural, que apesar de certas limitações, cria alternativas para gestão das startups e a redução de certos requisitos para atuar como diretor em companhias, inclusive para estrangeiros, que pode incentivar a atração de talentos;bem como a possibilidade da utilização de local virtual, que pode ser de grande valia para empresas inovadoras, entre outras, a depender de seu modelo de negócios.

Boas inciativas estão sendo criadas e as peças do quebra-cabeças montadas, mas há muitos pontos ainda a ser contornados, inclusive sujeitos a sua efetiva e correta implementação, sem contar aspectos tributários que carecem de um ajuste mais profundo e são objeto de muitas críticas e possivelmente ainda serão, pois requerem uma grande ruptura e reorganização, com uma reforma ainda em discussão.

*Thiago Armigliato Maroli, sócio do NHM Advogados – Societário | M&A | Contratos