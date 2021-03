A marca e os arquétipos de branding para o setor jurídico

Segundo Philip Kotler em seu livro Princípios de Marketing: “uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho – ou uma contribuição desses elementos – que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los da concorrência.”

No entanto, entendo que uma marca vai além da identificação dos bens e serviços e de fazer uma diferenciação da concorrência. Ela é uma espécie de DNA, que vai traduzir o que o escritório é, como se posiciona e se oferece ao mercado. É o signo que representa e reverbera uma instituição.

Marcas fortes não são meramente o resultado de boas criações de logos. Elas geram comprometimento e apresentam características que fazem com que os clientes se identifiquem e sintam-se seguros na contratação. São as marcas que diferenciam os escritórios, que já são cada vez mais parecidos. Seu papel fundamental é estabelecer um posicionamento num mercado, seja ele qual for representando assim seus valores, sua história e seu objetivo no mercado desejado.

E quando é prestado algum serviço de capital intelectual, a importância da marca fica ainda mais relevante, já que se trata de uma atividade difícil de ser mensurada e “tangibilizada”. Afinal, como “colocar no papel” uma série de fatores abstratos?

Especialmente no caso do Brasil, em que prevalece uma cultura sinestésica – quando precisamos “sentir” o que está sendo oferecido para dar vazão ao desejo de compra, estimulando áreas no cérebro que vão desencadear desejos de ter aquele bem ou serviço, a partir de uma experimentação prévia.

E no caso específico de serviço, por exemplo o oferecido pela advocacia, como ocorre esse processo, já que não dispomos de meios sinestésicos para validar previamente a sua qualidade?

É aí que entra em cena a marca, para tornar tangíveis os atributos do escritório, traduzindo e materializando a idoneidade, a experiência, a credibilidade e todo o respaldo acadêmico dos profissionais envolvidos.

Investir na construção e consolidação de uma marca é investir num ativo poderoso, que transmitirá um conceito e tradição, cujo peso é imenso, especialmente no universo jurídico.

Uma das estratégias de ferramentas utilizadas para ajudar a materialização destes atributos são os arquétipos de Branding.

O termo Arquétipo vem do grego: archein é “original” e typos “padrão, tipo”. Sendo assim, conhecemos o arquétipo enquanto um padrão responsável por moldar pessoas, empresas e outros elementos de forma geral.

O psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung foi o responsável pela criação da teoria, assim como também fundou a psicologia analítica e estabeleceu o conceito de inconsciente coletivo.

O arquétipo de Branding é um conjunto de padrões responsável por criar traços de personalidade, valores, posicionamento e crenças de uma empresa. A partir de 12 tipos é possível categorizar grandes marcas e entender como elas se posicionam em relação ao mercado de atuação.

Assim como as pessoas têm personalidades diferentes, as empresas também precisam desenvolver alguns atributos para criar conexões genuínas com a sua audiência.

Escritórios que têm uma personalidade bem definida e sabem se comunicar usando seus atributos de forma autêntica conquistam a confiança da audiência de forma muito mais natural e se posicionam como a opção mais segura e qualificada no processo de contratação.

Os arquétipos representam as principais motivações do ser humano, tais como valores, premissas, traços de personalidade. São fundamentais para provocar e gerar conexão autêntica entre os indivíduos.

É um conceito altamente recomendado no processo de branding e posicionamento de mercado.

Cada escritório, considerando-se sua área de atuação, objetivos e público-alvo, deve identificar qual o arquétipo mais aderente na construção de sua identidade. No total, os arquétipos de marca são 12:

O Inocente;

O Sábio;

O Herói;

O Rebelde;

O Explorador;

O Mago;

A Pessoa Comum;

O Amante;

O Bobo;

O Cuidador;

O Criador;

O Governante.

Por exemplo, o arquétipo do Herói na Advocacia.

Destinado a mudar o mundo, esforçado, corajoso e muito determinado, esse perfil é altamente produtivo e está pronto a encarar qualquer desafio que surja em seu caminho.

É a personalização da trajetória, na qual, com o devido esforço e dedicação, tudo é possível.

A superação das adversidades é vista de maneira muito robusta como forma de vencer no final: heróis não se deixam abater com respostas negativas ou processos que caminharam fora do previsto. Um dos maiores e mais renomados escritórios do Brasil, o escritório Nelson Wilians Advogados, trabalha primorosamente bem esse arquétipo – existe uma sensação de esforço, dedicação e muito suor envolvido, construída pela história do seu fundador, o advogado Nelson Wilians.

A força da liderança é muito bem retratada de formas sutis, porém, ao mesmo tempo, muito impactantes. Um dos principais artifícios é o uso de “modelos da vida real”, gerando a humanização e inspiração – como no caso acima menciona.

Outro exemplo, desta vez tomando como base o arquétipo do rebelde.

Pode parecer estranho a nomenclatura deste arquétipo, principalmente no setor jurídico, mas aqui a técnica criativa se limita a ruptura do óbvio, do trivial, categorizando profissionais com características vanguardistas e que optam por adotarem iniciativas estrategicamente diferenciadas.

Ele também pode ser reconhecido enquanto inquieto e pronto para quebrar os padrões do cotidiano.

A sensação de incômodo em relação à sociedade, processos enraizados e burocracia faz com que o rebelde seja capaz de revolucionar o que está ao seu alcance.

Esse espírito permite que as marcas envolvidas nesse arquétipo sejam vistas como vanguardistas, disruptivas e inovadoras perante o tradicionalismo do mercado e da sua cultura muitas vezes, obsoleta.

Um exemplo do setor de tecnologia é a Apple, empresa responsável pela transformação digital em 1976. Escritórios orientados ao Direito Digital, como o escritório Opice Blum Advogado (fundado em 1997 pelo advogado, Renato Opice Blum, e pioneiro em Direito Digital no Brasil), se utilizam desse arquétipo em seu posicionamento de marca e estratégia de formatação de identidade.

*Bruno Pedro Bom, bacharel em Direito pela PUC/SP. Publicitário pela ESPM/SP. MBA em Gestão Empresarial pela FGV/SP. Fundador e presidente da BBDE Comunicação. Gerente de Marketing do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). Autor do livro Marketing Jurídico na Prática