A linha vermelha de Putin

Era para ser uma guerra relativamente curta. Não que os russos fossem ser recebidos com tapetes vermelhos ou como libertadores da Ucrânia, como alguns afirmaram. Afinal, um país que perdeu território anteriormente, por uma questão até de preservação da nacionalidade, jamais receberia bem um algoz externo. Seria normal que houvesse maior resistência e combatividade num novo confronto. Os ucranianos, afinal, viviam em alerta desde a invasão russa da Criméia em 2014.

A verdade é que Vladimir Putin parecia ter entrado na disputa com a vitória assegurada. Afinal, nenhum país se disporia a combater uma potência nuclearmente armada. Biden, logo de início, afirmou que soldados norte-americanos não seriam destacados a participar de uma guerra na Ucrânia. Num ano eleitoral, a possibilidade de sacos com corpos de soldados norte-americanos chegando de um lugar desconhecido, cujos nomes as pessoas não saberiam pronunciar, seria desastroso. Biden também foi criticado por seu posicionamento de revelar antecipadamente sua estratégia de não engajamento direto. No entanto, se não havia disposição norte-americana para enviar soldados, o mesmo não poderia afirmar quanto a imprimir moeda para enviar à Ucrânia, além do fornecimento – inicialmente restrito – de equipamentos militares.

Biden ajudou a assegurar a resiliência ucraniana. De fato, a Ucrânia se transformou num palco de disputa do poder global, envolvendo Rússia, Estados Unidos e por tabela a China, a potência em ascensão que, de alguma forma, assombra os Estados Unidos quanto à hegemonia. Em suas primeiras manifestações, Biden afirmou o objetivo de estrangular a Rússia por meio de sanções. Conseguiu, para tanto, convencer os países da União Europeia que, a despeito da assimetria do impacto das sanções em seus territórios, aceitaram implementá-las. A Rússia, que vive de sanções em sanções desde 1917, tem resistido mais do que esperado. Logrou, ainda, atingir alguns resultados substanciais, ocupando territórios e ampliando a sua esfera de influência, apesar do esforço internacional de convertê-la em pária.

As sanções foram intensamente aplicadas com a expectativa de forçar a Rússia à mesa de negociação. Como o inverno europeu começava a amenizar, o poder de dissuasão russo na questão do fornecimento de energia era reduzido. Além disso, a entrada de novos e mais modernos equipamentos militares ofereceram a Volodymyr Zelenskyy uma capacidade maior de resistência frente à ação militar russa.

Zelenskyy, habilidoso, soube converter o sentimento anti-russo prevalecente no Ocidente numa estratégia de marketing internacional de apoio à Ucrânia. Em toda e qualquer oportunidade que tinha para apresentar o seu lado da história, Zelenskyy o fez, construindo uma solidariedade importante no Norte Global. Já no Sul Global, o apoio não foi tão intenso. Afinal, a leitura do Sul Global era de que se estava numa disputa mais de poder entre Estados Unidos e Rússia, de menor interesse, mas de profundo impacto num mundo que enfrenta ainda os resquícios de uma pandemia devastadora. Com isto, a Ucrânia logrou, nos últimos tempos, vitórias que têm incomodado Putin pelo impacto na opinião doméstica. A Mãe Rússia não pode sofrer uma derrota. Como as coisas não estão indo, aparentemente, da maneira que esperava, Putin culpa o Ocidente pelos problemas e, nas últimas semanas, tem enfatizado a ameaça de traçar, uma vez mais, a linha vermelha quanto àquilo que entende ser uma situação que gere uma resposta nuclear.

O referendo em Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia pretende legitimar o processo de anexação destes territórios ucranianos à Rússia. Será a primeira vez, desde 1945, em que territórios foram anexados por guerra, alterando, profundamente, o conceito de segurança coletiva – pedra fundamental do sistema das Nações Unidas – uma vez que guerras de anexação teriam sido vetadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Com esta anexação, Putin transforma estas regiões em território russo e eleva, caso haja ataques ucranianos, o conflito à condição de guerra e não mais de Operação Militar Especial. Ataques ucranianos a essas regiões serão considerados atos de guerra, o que implicará a utilização total do arsenal bélico russo, sem restrições. E a ação poderá afetar, inclusive, países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Putin traçou uma linha vermelha. O inverno europeu, os preços elevados de energia e a contínua instabilidade econômica europeia deverão desconstruir a firmeza da aliança ocidental contra a Rússia. Acredita-se que a Itália, por exemplo, deva ser um dos primeiros grandes países a pedir uma reconsideração mais aprofundada das sanções implementadas ou abandonar algumas delas. O Reino Unido, agora sob a liderança de Liz Truss, que, como ministra de relações exteriores anteriormente, possuía uma postura mais endurecida quanto à Rússia, agora como primeira-ministra provavelmente será obrigada a reconsiderar o posicionamento, particularmente diante do impacto eleitoral futuro que um aumento substancial nas contas de energia criará em todo o país. Para Joe Biden, a Guerra na Ucrânia segue importante para a projeção da imagem global dos Estados Unidos. Afinal, ele não pretende ser o presidente apontado como o causador da derrocada norte-americana. Com isto, Zelenskyy terá assegurado os recursos necessários para prosseguir a guerra.

O fato é que estamos numa marcha em direção ao abismo em que a paz não parece tão próxima. Putin já afirmou, em vários momentos, que estaria disposto a discutir um cessar fogo. Zelenskyy também disse o mesmo. A questão, agora, não é mais geopolítica. Mas sim um problema de egos. E a paz, ora a paz…

*Marcus Vinícius De Freitas, professor visitante, China Foreign Affairs University. Senior Fellow, Policy Center for the New South