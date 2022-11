A limitação do direito à compensação de créditos de ICMS-ST com débitos de ICMS-OP (e vice-versa) é ilegal e inconstitucional

No final do ano de 2016, o Supremo Tribunal Federal (“STF”), revendo jurisprudência que se encontrava consolidada naquela Corte, julgou o Recurso Extraordinário (“RE”) nº 593.849/MG para reconhecer o direito dos contribuintes substituídos, na sistemática da substituição tributária do ICMS, se ressarcirem, inclusive via lançamento em escrita fiscal, do valor do ICMS-ST recolhido a maior pelo substituto tributário, especialmente quando comprovado que a base de cálculo efetiva da operação praticada foi inferior àquela presumida pelo fisco estadual.

Como toda ação desencadeia uma reação – já advertira Newton em sua 3ª Lei -, ato contínuo ao julgamento, os Estados, visando mitigar as possíveis perdas de arrecadação em decorrência do julgamento, editaram o Convênio ICMS nº 52/2017, que, dentre outras disposições, pretendeu introduzir no ordenamento jurídico brasileiro uma questionável vedação à possibilidade de compensação de débito do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Qualquer Natureza na modalidade de Substituição Tributária (“ICMS-ST”) com qualquer crédito do imposto da operação própria (“ICMS-OP”).

Essa limitação imposta pelo questionável Convênio impactou, em grande medida, diversos setores e, mais diretamente, empresas que atuam no setor varejista, pois, na condição de substituídos tributários em grande parte de suas operações, apuram valor de ICMS-ST a restituir em quantia muito superior ao devido nesta sistemática. De forma indireta, a restrição impediu, portanto, que o substituído pudesse se aproveitar do crédito de ICMS-ST reconhecidamente recolhido a maior, já que, para ele, em regra, não haveria ICMS-ST suficiente a recolher.

Tendo em vista a existência de diversos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade contidos no Convênio ICMS nº 52/2017, a Confederação Nacional da Industria – CNI ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.866, cujo pedido cautelar foi deferido, sob o entendimento de que o Convênio ICMS nº 52/2017 não havia observado a cláusula constitucional de reserva de lei, nos termos dos artigos 146, inciso III, 150, § 7º, e 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal de 1988 (“CF/88”). Especificamente sobre a Cláusula Décima Quarta, que introduziu a restrição em discussão, consignou-se que era estritamente necessário observar a equação crédito/débito concernente ao imposto estadual.

Neste contexto, sobreveio o Convênio ICMS nº 142/2018, através do qual os Estados reconheceram a possibilidade dos contribuintes compensarem seus créditos de ICMS-ST com ICMS-OP – e vice-versa -, de modo que a referida ADIN perdeu seu objeto, sendo julgado extinta.

Não obstante a alteração legislativa supramencionada – na linha inclusive do que decidira o STF quando analisou o pedido cautelar na ADIN nº 5.866 -, diversos Estados (e.g. Minas Gerais através do Decreto Estadual nº 47.547/2018 e Espirito Santo por meio artigo 189, do RICMS/ES), contrariando aquilo com o que se comprometeram no Convênio ICMS nº 142/2018, de forma absolutamente irrazoável e incongruente, continuam negando o direito do contribuinte compensar o saldo credor do ICMS-OP com os débitos de ICMS-ST (e vice-versa), sob o argumento de que (a) o artigo 155, § 2º, I, da CF/88 autorizaria as restrições estaduais sobre o tema; (b) é inconcebível que o ICMS-ST seja tratado como crédito atinente à sistemática não-cumulativa; bem como que (c) o ICMS-ST é um imposto devido pelos destinatários das operações subsequentes das mercadorias comercializadas pela empresa e não são próprios dela.

Os argumentos adotados por esses Estados não se sustentam – aliás, repita-se, como já reconhecido pela Corte Suprema!!

Em primeiro lugar, o direito à utilização dos créditos de ICMS-ST com débitos de ICMS-OP decorre do princípio da não cumulatividade previsto no artigo 155, §2º, inciso I, da CF/88. Segundo esse princípio, a cada período de apuração do imposto, o contribuinte não recolhe ao Fisco todo o ICMS debitado sobre suas saídas tributadas, mas apenas a diferença entre os créditos e os débitos, sendo que as únicas hipóteses de exceção – salvo previsto em legislação – são a isenção ou não incidência. Inclusive, não há qualquer diferenciação a respeito da técnica arrecadatória do ICMS para fins de aplicação do princípio da não cumulatividade.

Com efeito, o ICMS é um imposto único e o regime de substituição tributária não cria, e nem poderia criar, uma nova modalidade do imposto. Pelo contrário, ocorre apenas a antecipação do momento em que ele é devido, o que constitui apenas em uma técnica arrecadatória, submetida ao princípio da praticidade tributária, que não prevalece sobre os direitos constitucionais do contribuinte.

Neste contexto, o artigo 155, § 2º, XII, ‘c’, estabelece que cabe à Lei Complementar disciplinar o regime de compensação do imposto. Sendo a Lei Complementar nº 87/96 a utilizada por regulamentar o tema, de sua leitura, vê-se que a norma legal não prevê nenhuma restrição à compensação de créditos de ICMS-ST com o ICMS-OP (e vice-versa). Logo, eventual Lei Estadual ou Distrital que negue tal direito ao contribuinte não tem nenhum respaldo constitucional ou legal.

Em segundo lugar, o STF reconheceu o direito dos contribuintes à imediata e preferencial restituição do ICMS-ST pago a maior mediante a escrituração desses valores diretamente na sua escrita fiscal (RE nº 593.849/MG). Assim sendo, ao restringir o direito à utilização desses créditos, os entes federativos violam frontalmente o referido julgado, assim como a disposição expressa do artigo 150, § 7º da CF/88.

Portanto, considerando que o ICMS é um imposto único e a técnica arrecadatória da substituição tributária não altera a natureza do tributo, é perfeitamente possível que haja a compensação de créditos de ICMS-OP com os débitos de ICMS-ST (e vice-versa), em homenagem aos princípios da não cumulatividade e da legalidade estrita, sendo certo que qualquer limitação estatal imposta ao contribuinte nesse sentido deverá ser rechaçada pelo Poder Judiciário, guardião dos seus direitos fundamentais.

*Pedro Teixeira de Siqueira Neto, Bruno Matos Ventura e Larissa Giarola Pinheiro, sócio-líder, sócio e advogada do Bichara Advogados