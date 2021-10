A limitação de indenizações por danos morais na justiça laboral

O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar, no dia 21 de outubro do corrente ano, quatro ações diretas de inconstitucionalidade que questionam dispositivos da reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) que limitaram as indenizações por danos extrapatrimoniais. Por perda de objeto, a Corte extinguiu a ADI 5.870. O julgamento dos outros três processos será retomado no dia 27 de outubro deste ano, segundo se informa.

A Lei 13.467/2017 definiu que os valores deveriam ter como referência o último salário contratual do empregado — até três vezes, quando a ofensa é de natureza leve, chegando a no máximo 50 vezes, em casos gravíssimos. A Medida Provisória 808/2017, criada para “ajustar” pontos da reforma, colocou outro parâmetro: teto de benefício do Regime Geral de Previdência Social (à época, equivalente a R$ 5.531,31).

Porém, a MP 808/2017 não foi convertida em lei e deixou de valer. Com isso, o ministro Gilmar Mendes, relator das quatro ações, votou pela extinção da ADI 5.870 sem resolução de mérito, por perda de objeto. O entendimento foi seguido por unanimidade.

Ficou assim definido o “tabelamento”:

a) ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;

b) ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;

c) ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido e

d) ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.

A AMATRA no entanto, argumenta que a tarifação é inconstitucional porque viola o princípio da isonomia e é uma “violação clara à independência do juiz do trabalho para julgar as causas e aplicar a lei de acordo com o texto constitucional e com suas convicções”.

Terá o STF a missão de julgar a constitucionalidade dos artigos 223-A e 223-G na forma abaixo:

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título.

Art. 223-G.

§ 1º. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:

I – ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;

II – ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;

III – ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido;

IV – ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.

Para as autoras, a lei não pode impor limitação ao Poder Judiciário para a fixação de indenização por dano moral, sob pena de limitar o próprio exercício da jurisdição.

Sérgio Pinto Martins(Dano moral decorrente do contrato de trabalho. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2018)assim ensinou:

Consiste o dano moral na lesão sofrida pela pessoa no tocante à sua personalidade. Compreende, portanto, o dano moral um aspecto não econômico, não patrimonial, mas que atinge a pessoa no seu âmago.

A pessoa, em razão do dano moral, passa a ter problemas psíquicos, que podem repercutir no seu organismo, trazendo prejuízos a sua atividade física e intelectual, inclusive no desenvolvimento do seu trabalho.

As consequências ou os efeitos do dano moral são dor, angústia, humilhação, aflição da vítima. São os sentimentos ou sensações da vítima. A dor moral só diminui com o passar do tempo.

Como configura-se o dano moral?

Penso que deve-se levar em conta a lógica do razoável, na busca dessa configuração. Assim mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacebada estão fora do âmbito do dano moral.

Exige-se uma manifestação intensa a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Necessário a prova do dano moral.

Nas relações de emprego, o dano moral se configura quando o empregado sofre por atitudes de outros empregados, dos seus superiores hierárquicos ou do próprio empregador. Isso porque, conforme o art. 932, III do Código Civil, o empregador é responsável por reparar os danos causados pelos seus empregados e preposto no exercício de suas funções ou em razão delas.

Valho-me da lição de Sérgio Cavaliere Filho(Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição revista e ampliada, São Paulo, Atlas, pág. 90) quando diz:

¨Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente de o próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum.¨

Assim o dano moral decorre da gravidade do próprio fato ofensivo, de sorte que provado o fato, provado está o dano moral.

Mas, dir-se-á que há limites nessa fixação sob pena de vermos o incremento da chamada “indústria do dano moral”.

Yoana Torres Hamú(O dano moral e o direito do trabalho, em trabalho apresentado para pós graduação em direito do trabalho) nos lembra a lição de Amador Paes de Almeida(Prático de processo do trabalho. 16ª edição São Paulo: Saraiva, 2005, p.495/496) que ensinou: “A gravidade, a natureza da ofensa e a sua repercussão junto à comunidade estão intimamente vinculadas às funções exercidas e ao contexto destas na vida social. Não se leva em conta a posição financeira, mas a vinculação da profissão exercida aos padrões morais da sociedade. À guisa de exemplo, acusações relacionadas ao comportamento sexual de um empregado da limpeza, incontinência de conduta, com certeza, não terão a repercussão de que fatalmente se cercará a imputação a um professor de assédio sexual às suas alunas, ou à um médico ou dentista às suas pacientes. No primeiro exemplo, as acusações feitas aos empregados menos qualificados, normalmente, não extravasam os limites da empresa, o que, por certo, não ocorre quando se trata de educadores, cujo padrão moral é o espelho de que devem mirar-se nos alunos. Do ponto de vista pecuniário, também a remuneração do ofendido deve ser considerada com parâmetro, evitando-se a “indústria das indenizações”, fixadas em valores irreais que possam implicar prejuízos insanáveis, pondo em risco a própria sobrevivência das empresas.”

Sobre o tema da tarifação do dano moral nos disse Leísa Cristina Amorim Amaral(Tarifação dos danos morais na reforma trabalhista):

“A teoria da tarifação dos danos morais impõe, como dito, mediante edição de legislação específica, a criação de bases fixas ou limites mínimos e máximos aos valores indenizatórios. Os argumentos usualmente utilizados para defesa desta teoria são (I) uma maior adequação da compensação, (II) maior clareza e (III) uniformidade dentre as decisões.

A Reforma Trabalhista trouxe esta polêmica novamente para o Brasil ao sustentar que a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos será fixada entre o mínimo de até três vezes o último salário contratual do ofendido – para as ofensas de natureza leve, até o valor máximo de cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido – nos casos de natureza gravíssima; precificando, portanto, até mesmo a morte de um trabalhador, não importa em que condições, a este raso limite estabelecido pela nova lei.”

Causam dano extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a pessoa física ou jurídica e elenca os bens juridicamente tutelados nesses casos. Para as pessoas físicas são os seguintes(chcadvocacia.adv.br/blog):

– Honra;

– Imagem;

– Intimidade;

– Liberdade de ação;

– Autoestima;

– Sexualidade;

– Saúde;

– Lazer;

– Integridade física.

No caso das pessoas jurídicas, são tutelados com bem jurídico:

– A imagem;

– A marca;

– O nome;

– O segredo empresarial;

– O sigilo de correspondência.

A possibilidade de fixação de parâmetros (legais) para a indenização de dano pessoal foi examinada por essa Corte no julgamento das ADIs 4350 e 4627, em que se apreciou a constitucionalidade de alterações legais promovidas ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT (Lei n 6.194, de 19 de dezembro de 1974).

Naquela oportunidade entendeu-se que os princípios da (i) dignidade da pessoa humana, da (ii) proporcionalidade e da (iii)vedação ao retrocesso social não foram violados na tabela legal para o

cálculo da indenização do seguro DPVAT.

O tema em discussão na Justiça do Trabalho não é único sobre o tema de tabelamento de danos morais. Aliás, há em tramitação o PL 1145/2015, que traz previsão de limitação de dano moral a partir de multiplicadores dos rendimentos mensais ou do patrimônio.

Não há, para o caso, violação ao princípio da proibição do retrocesso. Observo a conhecida lição de J.J.Gomes Canotilho(Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 7ª ed., 2ª reimpressão, p. 339-340):

“A proibição de retrocesso social nada pode fazer contra as recessões e crises econômicas (reversibilidade fáctica), mas o princípio em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: segurança social, subsídio de desemprego, prestações de saúde), em clara violação do princípio da proteção da confiança e da segurança dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana.

(…) O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas legislativas (…) deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa anulação, revogação ou aniquilação pura e simples desse núcleo essencial.”

Como se sabe, o princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social , que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário (GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, “Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais”, 1ª ed./2ª tir., p. 127/128, 2002, Brasília Jurídica; J. J. GOMES CANOTILHO, “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, p. 320/322, item n. 03, 1998, Almedina; ANDREAS JOACHIM KRELL, “Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha”, p. 40, 2002, Sergio Antonio Fabris Editor; INGO W. SARLET, “Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988”, “in”Interesse Público, p. 91/107, n. 12, 2001, Nota dez; THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA, “O Direito Previdenciário e o Princípio da Vedação do Retrocesso”, p. 107/139, itens ns. 3.1 a 3.4, 2013, LTr, v.g.).

Como bem disse o ministro Luiz Fux, no julgamento da ADI 4.350/DF, o princípio da vedação ao retrocesso social não pode impedir o dinamismo da atividade legiferante do Estado, mormente quando não se está diante de alterações prejudiciais ao núcleo fundamento das garantiassociais.

Objetiva-se, pois, a racionalização na fixação das condenações fixadas na Justiça Laboral por dano moral.

Data vênia de entendimento contrário, esses parâmetros são essenciais para a segurança jurídica.

A ausência de critérios objetivos atrai condenações que extrapolam a razoabilidade e, muitas vezes, não são retificadas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) devido ao impedimento de revisão de fatos e provas (Súmula 126) na Corte Superior.

A economia de mercado não convive com uma insegurança jurídica.

Em sua Encíclica Pacem in Terris, João XXXIII, dizia ser a segurança jurídica “direito fundamental da pessoa humana”.

Bem lembrou Alberto Xavier(Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação, 1978, pág. 50) que num sistema econômico que tenha, como princípios ordenadores a livre iniciativa, a livre concorrência e a propriedade privada, tornando-se indispensável eliminar, no maior grau possível, todos os fatores que possam traduzir-se em incertezas econômicas que sejam suscetíveis de prejudicar a expansão livre da empresa, instrumento maior do desenvolvimento, numa economia capitalista.

Nas palavras de José Afonso da Silva(Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006), “a segurança jurídica consiste no ‘conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida’. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída”

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro(O STJ e o princípio da segurança jurídica) o princípio da segurança jurídica apresenta o aspecto objetivo, da estabilidade das relações jurídicas, e o aspecto subjetivo, da proteção à confiança ou confiança legítima, este último originário do direito alemão, importado para a União Europeia e, mais recentemente, para o direito brasileiro. Ele foi elaborado pelo tribunal administrativo em acórdão de 1957; em 1976, foi inserido na lei de processo administrativo alemã, sendo elevado à categoria de princípio de valor constitucional por interpretação do Tribunal Federal Constitucional. A preocupação era a de, em nome da proteção à confiança, manter os atos ilegais ou inconstitucionais, fazendo prevalecer esse princípio em detrimento do princípio da legalidade. Do direito alemão passou para o direito comunitário europeu, consagrando-se em decisões da Corte de Justiça das Constituições Europeias como “regra superior de direito” e “princípio fundamental do direito comunitário”.

Segundo J. J. Gomes Canotilho (Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2000, p. 256), “o homem necessita de segurança jurídica para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado de direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção à confiança – andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos”.

A segurança é, pois, a paz jurídica, a confiabilidade e a previsibilidade dos cidadãos de que as condutas por eles praticadas serão garantidas, desde que, obviamente, previstas como condutas lícitas pelo sistema jurídico. No mesmo sentido, é a contribuição doutrinaria de Karl Larenz(Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. Madrid: Civitas, 1985, pág. 91) que tem a consecução da paz jurídica um elemento nuclear do Estado de Direito e também concebe como aspecto do princípio da segurança. Assim ensina:

“O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protege, porque pode confiar (…) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica.”

A segurança jurídica encontra-se agalhado no ordenamento constitucional brasileiro, como garantia fundamental, através da proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa julgada. Assim a lei não retroagirá para prejudicá-las.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado