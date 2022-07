A liberdade não subsistiu fora do cristianismo

Um Estado democrático de direito possui, como pressuposto, a garantia da existência e o respeito às liberdades civis. Entre esses direitos civis fundamentais, a liberdade de pensamento se destaca como o pilar de outros direitos e garantias, tal como a liberdade religiosa. Como bem diz o jurista Pontes de Miranda, “é pela liberdade da psique [pensamento e consciência] que começam as liberdades” e, portanto, “a liberdade de religião e a de culto são, respectivamente, especialização e extensão da liberdade da psique”[1]. A este, junta-se o jurista Paulo Gonet Branco, o qual, ressaltando a importância da liberdade de expressão, afirma que tal direito “é um dos mais relevantes e preciosos direitos fundamentais”[2].

Contudo, a história nem sempre pôde relatar a existência de Estados que garantissem e respeitassem todos estes direitos. Mas, sempre que nações os sustentaram em seus sistemas jurídicos, isto se deveu em larga medida ao Cristianismo. Embora muitos críticos tenham rejeitado completamente tal fato ou o relegado ao segundo plano, a grande influência do Cristianismo não pode ser restringida ao âmbito meramente religioso. Mas, segundo o filósofo e teólogo americano Francis Schaeffer, o Cristianismo não se reduz ao que é religioso, mas ele “é a verdade concernente sobre à realidade total, não apenas sobre assuntos religiosos”[3]. Aqui, temos a definição do Cristianismo como sendo uma verdadeira cosmovisão, a qual, naturalmente, é religiosa e sustenta, também, através disto, uma visão própria, singular e distinta sobre cada área do conhecimento e das ciências existentes. O Direito, desta forma, está incluso nesta cosmovisão cristã.

As contribuições do Cristianismo nas ciências jurídicas, então, podem ser facilmente identificadas no moderno modelo de Estado democrático de direito. A democracia, penhor das liberdades civis, é grandemente desenvolvida através do Cristianismo, o qual, muito além da visão grega clássica, sustenta a mesma como uma demonstração da graça de Deus aos povos. E, segundo o reformador protestante João Calvino, é a estes “a quem Deus deu a liberdade de escolher seus próprios magistrados”[4]. Desta forma, fundamentando-se na teologia de Calvino, Abraham Kuyper, grande estadista holandês, afirma que “a questão sobre como aquelas pessoas [as autoridades civis], que pela autoridade divina devem ser revestidas com poder, são indicadas, segundo João Calvino […], as condições mais desejáveis existem onde o próprio povo escolhe seus próprios magistrados”[5].

Concordantemente, o estadista francês Robert Schuman sustenta que “a democracia deve sua existência ao Cristianismo” e, quanto à sua origem, afirma que “ela nasceu no dia em que o homem foi chamado para alcançar em sua vida temporal a dignidade da pessoa humana, a liberdade individual, respeitando os direitos de cada um e pela prática do amor fraterno para com todos”[6]. Como é possível se ver, através da democracia, os direitos civis fundamentais foram invocados como princípios necessários e indispensáveis de um Estado de direito. É a partir disto, então, que estes são garantidos efetivamente, em contraste ao modo muitas vezes deficiente como foram tratados em outros modelos de Estado na história e até mesmo hoje.

De modo prático, vê-se na história o surgimento de nações que, aplicando esta visão cristã de Estado, fundaram nações-modelo em termos de garantias de direitos fundamentais. Um grande exemplo é o surgimento dos Estados Unidos da América. Quando os puritanos ingleses, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra, saem de seu refúgio na Holanda rumo ao Novo Mundo, eles acordam um contrato em sociedade, o qual é chamado de O Pacto do Mayflower, redigido e firmado ainda a bordo da embarcação de mesmo nome, o que, segundo o documento histórico, foi constituído “para conjuntamente formar um Corpo Político Civil para nossa Ordem […], e por virtude disso, constituir e formular Leis justas e igualitárias”. Fundamentalmente, o documento diz que eles realizaram “pacto solene e mutuamente na Presença de Deus e nós próprios”[7].

Desta fundação, surge uma estrutura jurídica em que a liberdade religiosa é uma de suas grandes forças motrizes. A respeito disto, o teólogo Andrew Sandlin diz que “os Fundadores argumentaram que o papel do governo civil é assegurar os direitos de “vida, liberdade e felicidade”, com os quais Deus, como Criador, dotou todos os homens”, e que, “reconhecendo a doutrina bíblica de que o governo civil deveria proteger as minorias (Exôdo 23:9), eles elaboraram uma constituição à qual juntaram uma Declaração de Direitos, inibindo assim o surgimento de uma tirania resultante de uma rápida mudança política segundo o capricho da opinião democrática”. Por fim, sintetiza que “o papel do Estado em proteger a vida, liberdade e propriedade e a proteção constitucional dos direitos das minorias […] foram legados do Cristianismo ao mundo moderno”[8].

Como exemplo disto, o historiador Paul F. Boller relata que o primeiro presidente americano, George Washington, “considerava a religião como uma influência protetora para a ordem social e política da América, e ele reconheceu na Igreja “esforços louváveis para tornar homens sóbrios, honestos e bons cidadãos, e os súditos obedientes de um governo legítimo””[9]. Este pensamento sobre o Cristianismo irradiava-se no Governo americano e refletia na forma como o Estado lidava com a religião e o direito à liberdade religiosa. Neste fundamento, a América pôde desfrutar de modo amplo desta liberdade fundamental até aos dias de hoje.

Do contrário, é possível afirmar que, analisando-se o perfil de algumas nações, em países onde o Cristianismo é uma religião pouco influente, perseguida ou severamente suprimida, estes direitos civis sofrem intensos níveis de restrição. Em contrapartida, em países onde há grande influência do Cristianismo, há, também, maior consideração por estes direitos, o que implica em grande garantia, respeito e pluralidade tanto à liberdade religiosa quanto de expressão.[10][11][12]

É evidente, portanto, que o Cristianismo é uma religião que proporciona uma visão de mundo singular e distinta de tudo o mais: quando as ciências jurídicas são fundamentadas em suas doutrinas, direitos fundamentais como a liberdade religiosa são preservados a todos, crentes ou descrentes, enquanto que, em um sistema jurídico o qual não se paute numa visão cristã, este direito civil – e tantos outros –, com poucas exceções na história, é gravemente afrontado. Por esta razão, o Cristianismo não apenas fundamenta e preserva a liberdade religiosa, mas, na verdade, ele resguarda o próprio homem e a liberdade em sua própria natureza. E esta é, sem dúvidas, uma das muitas riquezas que ela confere aos Estados, ao Direito e a todos os civis que a ela se submetem. Como o historiador e político britânico Lord Acton bem fundamentou: “A liberdade não subsistiu fora do Cristianismo.”[13]

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

*Acyr de Gerone e Lucas Fonseca Costa, advogados