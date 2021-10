A LGPD na saúde: o futuro da confiança para além do sigilo médico

Em um mundo cada vez mais digitalizado, pensar na segurança dos seus dados é mais do que uma precaução, mas uma necessidade. Com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados – ou LGPD como é mais conhecida – que entrou em vigor em 2020, demos um grande passo no que diz respeito a compreender como os nossos dados são utilizados e como podemos proteger nossa privacidade no uso desses dados.

Leia Também Outubro, mês da conscientização em cibersegurança

Um estudo da RD Station, empresa de marketing digital, apontou que as empresas brasileiras têm um grau elevado de conhecimento sobre a LGPD, mas o nível de adequação ainda é baixo. Além disso, a pesquisa mostra que das 93% empresas que participaram do estudo, somente 15% já se adequaram à LGPD.

A LGPD impacta as mais diversas áreas e não seria diferente com o setor da saúde. Se tratando de um campo que lida com várias informações pessoais e delicadas, sabemos que a saúde precisa ter um cuidado amplo quanto à utilização dos dados fornecidos. Quando falamos sobre dados em saúde é comum pensarmos unicamente na questão do sigilo médico. No entanto, é preciso lembrar que a informação dentro desse campo vai além da relação médico-paciente e do que se passa em uma consulta.

Apesar de transmitir confiança ao paciente, no cenário pré-LGPD tudo se resumia à não divulgação de informações e ponto. E é aí que reside um dos principais destaques da Lei. Com ela, não somente falamos sobre não divulgação, mas abordamos limites de uso, transparência, condições e prestação de contas. É uma camada a mais de proteção que tende a gerar mais confiança e clareza para ambas as partes.

Enquanto há ainda alguma resistência infundada de pessoas que acreditam que a lei “não vai pegar” (spoiler: já pegou), o importante é entender que a LGPD não deve ser um óbice, mas apenas um guia para que o uso dos dados pessoais seja mais adequado e seguro. Especialmente no que toca organizações menores, como pequenas clínicas e consultórios unipessoais, enquanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não cria um regulamento para pequenas e médias empresas, a melhor opção acaba sendo a priorização das ações para cumprimento da lei, o que pode vir pela criação de uma política de privacidade, a adoção de um sistema seguro ou outras medidas que sejam adequadas de acordo com as necessidades de cada empresa.

Durante a pandemia do COVID-19, observamos novas formas de atendimento ganharem força, como foi o caso da telemedicina. Consultas à distância e por meio de aplicativos de chamada se tornaram frequentes, tirando a relação médico e paciente de dentro do consultório e levando-a para o campo digital. E, nisso, mais dados são compartilhados, não somente entre essas duas partes, mas entre softwares e os próprios canais utilizados.

Com novas tecnologias, novas demandas passam a existir. Mais do que aprender a utilizá-las, é preciso se atentar para evitar que algum dado seja vazado ou usado de maneira indevida. Pode parecer complexo, mas a Lei gira em torno de algo bastante simples: transparência e controle. O paciente deve compreender por que determinado dado está sendo pedido, o que será feito com ele e como o mesmo será usado, para que então possa eventualmente exercer seus direitos em relação a tais dados.

O médico, por sua vez, deve ter o conhecimento sobre as plataformas utilizadas e repassar tal conhecimento àqueles que trabalham com ele. Por exemplo: quais dados são captados, como eles podem ou devem ser utilizados, em quais circunstâncias podem ser compartilhados e tudo o que pode ou não ser feito. É nesse ponto que soluções tecnológicas do dia-a-dia podem auxiliar o médico ou profissional da saúde no cumprimento da LGPD, ao fornecer ferramentas seguras para tratamento de dados, permitindo maior controle sobre quem pode acessar quais dados no sistema, ou possibilitando a busca integrada de todos os dados de um determinado paciente constantes do sistema.

Além de uma questão ética, a LGPD traz para a saúde um pilar a mais no que diz respeito à credibilidade e confiança. Em uma era em que quase tudo pode ser feito virtualmente e na qual proteção e segurança online estão cada vez mais presentes, mostrar comprometimento com o cumprimento da Lei passa a mensagem de integridade e seriedade, podendo ser o fator decisivo para um paciente escolher esse ou aquele prestador de serviço.

O cuidado com os dados colabora para uma melhor relação entre quem presta serviços ligados à saúde e quem precisa deles, fazendo com que exista também um fator competitivo. Isso porque, por exemplo, uma clínica que demonstra cuidado e organização com as informações de seus pacientes, naturalmente transmite mais segurança e isso contribui na decisão do paciente de retornar e indicar.

Por essa razão, manter-se atento a mudanças legislativas e digitais é fundamental. São elas que ditam os rumos do futuro e ajudam a diferenciar quem consegue se adaptar de quem fica para trás. Em uma área concorrida como é a da saúde, se atentar ao que muitas vezes passa despercebido pode ser a chave para o sucesso. Em um campo cujo mote é cuidar, acrescentar o cuidado com os dados a essa lista deve e pode ser um passo natural e que só tende a trazer benefícios para todos os envolvidos. O paciente no centro é provavelmente o mote mais importante da saúde e a segurança de seus dados faz parte disso.

*Lasse Koivisto é CEO e sócio da Prontmed

*Guilherme Berti de Campos Guidi é advogado no Dias Carneiro Advogados e especialista em Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais