A LGPD e os elementos de veto na MP 869/18

Integre ou não o meio jurídico, é bem provável que você, leitor, tenha lido a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), suas repercussões e, principalmente, penalidades.

O tema envolve questões de extrema relevância aos novos paradigmas estabelecidos para a coleta de dados e teve, na última semana, a publicação e conversão em Lei (13.853/19) da Medida Provisória 869/18, responsável por diversas alterações na LGPD e também pela criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Naturalmente, o tema mais noticiado envolveu a ANPD, agente responsável pela fiscalização e aplicação da LGPD e que, a despeito de ter sido vetada anteriormente, teve sua existência garantida, ainda que com as críticas advindas dos riscos à sua autonomia como Órgão integrante da Presidência da República, ainda que temporariamente.

É de se destacar, contudo, que em um projeto com mais de 170 emendas, não seria casual identificar aspectos relevantes não só no texto legal, mas também nas alterações e justificativas de vetos do Presidente da República ao texto da MP.

Nesse sentido, chamamos a atenção para o fato de que as razões de veto consideraram como ‘condicionante excessiva’ a necessidade de consentimento dos titulares em relação ao compartilhamento de dados sensíveis relacionados à saúde.

Sendo assim, os titulares de tais dados poderiam omitir determinadas informações acerca de sua saúde, deixando de fora elementos que as seguradoras deveriam ter ciência, gerando, com isso, prejuízo à segurança jurídica dos contratos (com as operadoras de saúde suplementar) e também à precificação dos serviços disponibilizados por tais empresas.

Diante disso, a redação final do texto legal dispôs de maneira expressa que serão tratadas como exceções à regra que veda o compartilhamento de dados sensíveis referentes à saúde as hipóteses em que houver necessidade de comunicação (leia-se compartilhamento entre empresas) para a adequada prestação de serviços de saúde suplementar.

Em que pese tenha trazido o elemento ‘segurança jurídica dos contratos’ para a discussão do texto final da MP em questão, é interessante levantar neste momento de discussão até que ponto esse mesmo tópico foi efetivamente analisado e considerado de maneira ampla em relação a outros aspectos da LGPD.

Não nos cumpre neste momento argumentar se determinado tema é mais ou menos relevante ao interesse público. A própria Lei estabeleceu o conceito de dados sensíveis, porém, ao retirar do titular a prerrogativa de compartilhar tais dados sob a justificativa de que isso impactará a segurança jurídica contratual.

Dando ensejo à majoração dos valores cobrados pelas operadoras de saúde suplementar, pode-se argumentar que há uma interferência em um mercado que poderia se adaptar a tais premissas, imputando àqueles que não desejam fornecer uma determinada informação o custo decorrente de tal escolha.

A depender da perspectiva de análise, tal exceção pode ser uma maneira de aumentar o desequilíbrio contratual. Isso porque o indivíduo é vulnerável e os contratos por vezes trazem cláusulas padronizadas e destinadas a um contingente genérico que, eventualmente, pode não abranger aquele determinado consumidor.

É mais do que válida a reflexão sobre ser ou não prejudicial à segurança jurídica dos contratos ceder dados pessoais que permanecerão sendo usados de maneira ampla pelas empresas, sem que seja levada em consideração efetivamente a vontade daquele determinado titular.

Fica o questionamento se esta medida seria contrária aos princípios da LGPD, em especial, ao artigo 2.º que dispõe que disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, dentre outros, (i) a autodeterminação informativa, que é o controle pessoal que o titular deve ter sobre seus dados, representando verdadeira extensão natural das liberdades de um individuo, e também a (ii) defesa do consumidor, elementos que a nosso sentir precisavam ter sido igualmente explorados pelo Legislador no trecho do Sumário da MP que ora comentamos.

A transparência, que é o cerne de todo esse processo de mudança de paradigma cultural nos parece pode ter sido relegada injustificadamente a segundo plano em prol de um determinado mercado que é, aliás, reconhecido pelo pioneirismo na adoção de mecanismos estatísticos na análise de dados pessoais.

Até onde nos consta, a transparência sempre foi o elemento essencial da LGPD, devendo o titular dos dados ser preservado e consentir de maneira efetiva com a coleta, tratamento, armazenamento, utilização e, a destruição das suas informações pessoais.

Tais elementos são, a nosso sentir, conflitantes com o argumento exposto no Sumário de preservação da segurança jurídica contratual, de extrema relevância, porém não explorado explicitamente em relação a outros elementos da LGPD.

*Gustavo Fiuza Quedevez – sócio do BVA Advogados –Advogado especializado em contratos, MBA em Gestão Empresarial na FIA/FEA-USP, extensão em Compliance pelo Insper. Participou do programa Legal Tech & Operations na Alemanha, pela Bucerius Law School situada em Hamburgo

*Denise Taveira Cruz – assistente jurídica no BVA Advogados – faz pós graduação em Direito Contratual e Responsabilidade Civil pela EBRADI/ESA e bacharel em Comunicação Social e Direito pela UFRJ.