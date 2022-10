A Lei 14.457 e o assédio no mundo do trabalho

A nova lei 14.457, publicada em 21 de setembro de 2022, traz uma série de novidades que reforçam a necessidade de se promover, no Brasil, um ambiente de trabalho seguro para as mulheres, livre de assédios de todos os tipos. A lei altera de forma significativa a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e passa a exigir das empresas a tratarem o assédio de forma estruturada.

Ou seja: empregadores, agora, precisam estar atentos a pontos como a elaboração e ampla divulgação de regras de conduta que coíbam o assédio sexual e moral, a fixação de procedimentos para recebimento e apuração de denúncias e, quando for o caso, aplicação de sanções administrativas aos responsáveis diretos e indiretos pelos casos. Outra responsabilidade que passa a existir é que as empresas devem garantir o anonimato da pessoa denunciante, sem prejuízo dos procedimentos jurídicos cabíveis.

Também é um ponto positivo na nova legislação a alteração do propósito da Cipa, que passa a se chamar Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, aumentado a responsabilidade do colegiado e institucionalizando a mentalidade anti-assédio. A lei determina que, a cada 12 meses, será preciso realizar ações de capacitação, orientação e sensibilização com empregados e empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados ao assédio, em formatos acessíveis.

Tal legislação é positiva e bem-vinda. Ela foi aprovada no contexto de um amplo movimento de conscientização da sociedade a respeito da frequência escandalosa com que ocorrem episódios de violência contra mulheres em seus ambientes de trabalho. Essa é uma das situações mais degradantes para o ser humano: ser aviltado no espaço profissional.

Cabe à sociedade civil contribuir para fortalecer a causa por meio de ações de difusão do conhecimento e combate concreto ao assédio e outras agressões. A OAB, maior entidade civil do país, realiza desde o início do ano a campanha “Advocacia sem assédio”, promovida por sua Comissão Nacional da Mulher Advogada. A iniciativa leva aos diferentes Estados do país encontros presenciais para a apresentação de materiais com exemplos de casos concretos, para que o público saiba reconhecer o assédio no ambiente de trabalho. A campanha disponibiliza, ainda, canais para que episódios de agressão e assédio contra advogadas sejam denunciados.

Para quem se envolve com a causa, a Lei 14.457 é um alento e um importante reforço na luta pela igualdade de gênero e contra a violência contra as mulheres no ambiente de trabalho. Cabe à sociedade civil aperfeiçoar e fortalecer esse instrumento legislativo, além de buscar mais soluções capazes de fazer frente às adversidades que persistem no caminho das mulheres.

*Cristiane Damasceno, advogada e professora de direito penal no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB