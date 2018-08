‘A Justiça haverá de triunfar’, diz Lewandowski a militantes pró-Lula

BRASÍLIA – O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira (9) que a “Justiça haverá de triunfar”, ao se encontrar com um grupo de militantes que está em greve de fome há 10 dias e reivindica a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista foi preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato.

“Precisamos ter confiança e paciência que a Justiça haverá de triunfar por todos os segmentos, classes, categorias sociais”, disse Lewandowski aos militantes, que chegaram ao Supremo carregando exemplares da Constituição Federal.

O grupo pediu audiência com todos os ministros do Supremo, mas só foi atendido até agora por Lewandowski.

Em abril, Lewandowski votou a favor da liberdade de Lula, mas o plenário da Corte, por 6 a 5, decidiu não conceder habeas corpus ao ex-presidente, em um sessão tensa que durou quase 11 horas.

CONFIANÇA. O médico Ronald Selle Wolff, da rede pública de Porto Alegre, acompanhou os sete militantes em greve de fome na audiência desta quinta-feira.

“Eu não confio na Justiça do Brasil, mas não foi uma surpresa ver o ministro Lewandowski nos acolher e ouvir as nossas reivindicações. E mais: dizer que iria interceder para que a Justiça fosse feita”, disse Ronald.

Segundo o médico, os militantes estão com a saúde “bem fragilizada”.