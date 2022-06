A Justiça, a política e a ineficiência do sistema

Por quanto tempo, ainda, a sociedade irá tolerar que a Justiça fique subordinada aos políticos?

Até quando a sociedade irá aceitar que o justo se subordine ao conveniente? Ou a conveniência dos poderosos?

Esta semana, vimos uma personalidade do mundo da política ser presa por ordem judicial, acusada de envolvimento com desvio de verbas públicas. Quantas vezes temos visto isso? E quantas vezes, elas têm ganhado a liberdade rapidamente…

No começo, fomos levados a acreditar que dessa vez seria diferente, mas logo depois, nova decepção.

Quais as razões de tamanho descompasso entre os órgãos da Justiça e os anseios da população?

Será que o povo não entende nada ou são os órgãos da Justiça que não estão cumprindo sua função?

Ou melhor, quais órgãos da Justiça, afinal de contas, temos vários. Temos uma Justiça chamada de primeiro grau, composta por juízes de Direito, nomeados através de concursos públicos. São deles as decisões que libertam àqueles acusados de corrupção? Não. Deles, via de regra, são as decisões que mandam prender.

Depois, temos a Justiça de Segundo Grau, mas não acaba aí. Temos Terceiro e Quarto graus para as causas “importantes”.

A Justiça de Segundo Grau é formada pelos tribunais estaduais ou regionais, os cargos são ocupados, na maioria, pelos juízes concursados quando estão no final da carreira, quando são promovidos e recebem o título de desembargadores. Um quinto dos membros dos tribunais são originários das outras instituições do sistema da Justiça: MP, OAB ou Defensoria.

O terceiro e o quarto graus são compostos pelos tribunais de Brasília: o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Aqui, os juízes viram ministros. Em verdade, muitos não são juízes, nunca foram. São políticos ou afiliados de políticos que ingressam diretamente na cúpula do Poder Judiciário. Alguns, sim, fizeram carreira na magistratura.

O problema é que esses ministros, cuja origem é muito mais política do que jurídica, podem reformar, modificar as decisões dos juízes.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal são escolhidos pelo Presidente da República, que sequer precisa escolher dentre juízes. Basta que tenha um diploma de bacharel em Direito, aliás, a Constituição fala em “notável saber jurídico”, sequer precisa do diploma. Pela Constituição, deveria ser muito, mas muito mais que um diploma, precisaria ser um grande conhecedor do Direito, um professor emérito, um expoente em matéria jurídica. Mas quem julga isso? Seus pares? Não. Um presidente da República que, muita vez, sequer é formado em Direito. Como pode julgar o conhecimento de um candidato ao cargo? Não pode, não julga. Isso, pouca relevância tem. O julgamento é político. Quer um profissional do Direito que advogue seus interesses. É isso, e apenas isso, via de regra.

Pode-se questionar, pois, o Senado tem o poder de vetar um candidato que não preencha os requisitos constitucionais, é verdade. Pena que o Senado, há muitas décadas, não exerce seu poder de veto a essa indicações, até porque o Senado tem usado o mesmo critério da Presidência de República, mera conveniência política. Quero este porque é do meu partido, da minha turma, reza na minha cartilha, e irá defender meus interesses, meus filhos e meus amigos.

A sociedade moderna criou um sistema jurídico que, na atualidade, é bastante avançado e consegue ser eficiente. O Direito Processual avançou muito em instrumentos formais para obter uma prestação de serviços de qualidade, o devido processo legal e seus muitos requisitos conseguiram afastar condenações injustas e desproporcionais; mas, ainda, não conseguimos uma Justiça que seja respeitada pela população.

Ainda há uma sensação de impunidade. De onde vem?

Não vem do primeiro grau. Na maioria, os juízes concursados são duros, aplicam as punições como está na lei, e nossa legislação, especialmente a penal, é muito dura. Duríssima com os desfavorecidos da sorte.

Os desembargadores, em segunda instância, costumam manter a maioria das condenações dos juízes, quando modificam é para abrandar o rigor excessivo das condenações, fruto da maior experiência. Maior tempo de vivência costuma abrandar o ímpeto punitivo.

Todavia, quando se chega no terceiro ou quarto graus, a situação muda. Aliás, os amigos do Rei costumam cortar caminho, pulando do primeiro para o quarto, diretamente. Não que a lei permita, mas “lei, ora a lei”. A lei não é óbice para quem as faz.

A lei é obstáculo, é limite, é problema para quem está sujeito às leis. Os políticos fazem as leis, e muita vez, o fazem para atender seus interesses, e não os interesses da população.

Pois bem, quando fizeram as leis sobre nomeações de membros para os tribunais superiores e nomeações de procuradores-gerais, os chefes dos Ministérios Públicos, fizeram pensando em seus interesses. Não pensaram no interesse da população.

As cúpulas do Judiciário e as chefias dos Ministérios Públicos no sistema jurídico-político nacional estão nas mãos da classe política, e por essa razão atendem a seus interesses, antes e acima dos interesses da população. Daí porque toda vez que a Justiça de primeiro grau, ou de segundo, prendem ou condenam um político de expressão (não é qualquer um obviamente), esse político acaba solto ou seu processo acaba anulado ou prescrito (porque há muitas situações que não dá para ser absolvido, então, basta anular o processo e esperar que o tempo decorrido liquide a fatura com a prescrição; ou seja, a dívida e a punição caducam).

A sensação de impunidade que a população sente decorre exatamente do fato de ver políticos e mais políticos, acusados de corrupção ou de peculato, sendo soltos e “absolvidos” (chamam assim os casos de prescrição porque para a população não há diferença). Saíram ilesos. O crime compensou.

Não é à toa que se diz que no Brasil, o crime compensa. Não é para todos.

Para o cidadão comum, em regra, se violar a lei, acabará em maus lençóis. Os lençóis da prisão. Todavia, para aqueles que estão acima das leis, para aqueles que fazem as leis, ou aqueles que nomeiam as cúpulas do Sistema de Justiça, para esses … a justiça é outra.

É outro tribunal, é outro acusador, são outras normas.

Para a maior parte dos personagens da pirâmide socioeconômica, os desvios de conduta são punidos com o açoite, o castigo. Todavia, no topo, o castigo não existe. Os desvios não são punidos. Quando a conduta não se adequa a lei, muda-se a lei e não a conduta. (A Lei de Improbidade Administrativa que o diga)

Não foi por outro motivo que todas as grandes operações da Polícia Federal, do Ministério Público e de outros órgãos de fiscalização, anunciadas com estardalhaço, acabaram e acabam com resultados muito aquém do esperado. Não com absolvições, mas com anulações e prescrições.

Alguém ainda lembra do COAF?

É a incompetência dos funcionários concursados? Não. É porque não se pode criminalizar a política, ou será que o refrão correto é: “não se pode criminalizar os políticos”.

Até quando a sociedade permitirá que o poder político continue nomeando as cúpulas da Justiça? Até quando o sistema de Justiça será subordinado ao poder político? Por quanto tempo mais teremos uma justiça que é proibida de fazer Justiça toda vez que o infrator é um político?

Não é que não haja bons políticos. Eles existem e são muitos. Todavia, também, há políticos que desrespeitam às leis.

O grande problema do sistema de Justiça do Brasil não está no primeiro, nem no segundo graus de Jurisdição. O maior dos problemas está na interferência do poder político nomeando as cúpulas do Sistema de Justiça, seja nos tribunais, seja nos Ministérios Públicos.

Enquanto os próprios juízes de carreira não escolherem os ministros dos tribunais superiores, enquanto os membros do Ministério Público não escolherem seus procuradores-gerais, sem interferência do poder político, não haverá verdadeira independência do Sistema de Justiça.

Art.2º da Constituição Federal: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Não há verdadeira independência do Judiciário com esse sistema de nomeações.

E não haverá Justiça de qualidade enquanto o Direito não for aplicado tecnicamente, cientificamente, e não por critérios de conveniência política.

Um dos primeiros princípios de Justiça é de que a lei deve ser igual para todos; e não que “alguns sejam mais iguais do que os outros”.

A igualdade de tratamento, em todos os casos, é o princípio básico, a pedra angular da Justiça. Admitir que uma classe de pessoas, sob o jargão de não poder criminalizar a política, se veja livre dos limites da lei, nos colocou num grande problema.

Se o Direito e a Justiça não controlam os políticos, quem controlará? Ou o desvio de recursos públicos é irrelevante?

*Ricardo Prado Pires de Campos é professor de Direito, com mestrado em Processo Penal, foi promotor e procurador de Justiça (de 1984 a 2019) e atualmente preside o MPD – Movimento do Ministério Público Democrático, associação de membros do MP brasileiro

