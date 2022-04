A irretroatividade de normas mais favoráveis da Lei de Improbidade Administrativa reformada

A Lei de Improbidade Administrativa (LIA) vem desempenhando, desde 1992, o papel central de controle da Administração Pública contra os seus desvarios, ataques ou ofensas à probidade no exercício da função administrativa, com fundamento constitucional (artigo 37, §4º). Este dispositivo exige que o legislador nacional proteja, de forma eficiente, eficaz e efetiva, o bem jurídico tutelado. Como foi criado, em 1988, um novo sistema institucionalizado de combate à corrupção (em sentido amplo), obviamente que o primeiro marco legal foi desenhado com imperfeições, exigindo enormes esforços jurisprudenciais, à luz da ponderação dos mais diversos argumentos, para a sua adequada aplicação.

Agora vive-se um momento de inflexão, por conta da Lei nº 14.230/2021. Mudanças relevantes na tipificação, nas sanções, no processo administrativo e judicial, na prescrição (inclusive, a intercorrente), na consensualização, estão desafiando os intérpretes e operadoras do Direito Administrativo Sancionador (DAS), em cujo terreno a lei de reforma alocou a improbidade administrativa (artigo 1º, §4º).

Como representa inexoravelmente uma atividade sancionadora estatal no bojo do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, CF), esta parcela do DAS também está sob a regência de direitos e garantias constitucionais fundamentais, e, em particular, no tema próprio à aplicação de normas penais, nosso catálogo estipula que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu” (art. 5º, inciso XL, da CF). Nas diversas temáticas, há inúmeros dispositivos da Lei nº 14.230/2021, que, em confronto com o regime construído pela Lei nº 8.429/1992, resultam em tratamento normativo mais benéfico, menos rigoroso, o que nos conduz à indagação sobre a retroatividade da nova disciplina mais benéfica.

É preciso resgatar a ratio essendi deste direito fundamental na seara criminal, e seus desdobramentos. Atendendo a mandados de criminalização previstos na Constituição, e no exercício de sua função legislativa, cabe à lei federal a função de promover a tutela de bens jurídicos fundamentais, através da instituição de crimes e correlatas penas. O ilícito criminal está inderrogavelmente embasado na previsão de pena de privação ou restrição da liberdade (artigo 5º, XLVI, alínea a, da CF), o que se confirma no Código Penal (artigo 32, inciso I). O crime revela atividade sancionadora estatal que alcança o status libertatis do indivíduo, em razão da prática de ilícito cuja compostura venha a legitimar este gravíssimo efeito jurídico. Para proteger este status libertatis, em face de modificações legislativas posteriores na política criminal, é que a Constituição abriga nela própria, como direto fundamental, a irretroatividade (nas hipóteses de novatio legis incriminadora e novatio legis in pejus) e a retroatividade benéfica (nos casos de abolitio criminis e novatio legis in mellius).

A ratio essendi da retroatividade penal benéfica, na defesa do status libertatis, é o que oferece lógica ao fato de que efeitos extrapenais da conduta não são abalados, quando ocorre a descriminalização da conduta (abolitio). Pelos mesmos fundamentos, quando verificada a novatio legis in mellius (lei nova beneficiando o acusado), resguardar a aplicação da lex mitior em cada caso concreto se inspira na proteção do bem jurídico fundamental da liberdade, enquanto desdobramento direto da dignidade humana, frente ao jus puniendi.

No Direito Administrativo Sancionador, a regra é a inadmissibilidade constitucional de sanções privativas ou restritivas do status libertatis (artigo 5º, inciso LXI, da CF), exceto no campo de “punições disciplinares militares” (artigo 142, § 2º, da CF). Nele não se protege o status libertatis, e, por esta razão fundamental, em hipóteses de abolitio e novatio legis in mellius, superada a continuidade típico-descritiva de infrações, o DAS deve solucionar o problema da retroatividade benéfica, a partir da identidade, funcionalidade e lógica própria ao sistema administrativo sancionador formulado e aplicado. São fundamentos constitucionais do nosso Direito Administrativo, a legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput). Não há como demitir o legislador da tarefa de ponderação explícita e justificada sobre a retroatividade em todos os campos do DAS, e, quando admitida, de demarcação dos seus efeitos. Isto integra o cumprimento do dever de atender a segurança jurídica.

No caso da improbidade administrativa, a solução do problema deve ainda atentar para uma característica do sistema sancionador, que está perfilhado pela Constituição Federal (artigo 37, §4º), que traz mandado obrigatório de reprovação legislativa dos atos de improbidade administrativa, em tipo constitucional basilar, aplicado em processo judicial.

Esta previsão reduz, substantivamente, a margem de conformação do legislador, que não pode negar a tutela adequada dos bens jurídicos (ao derredor da probidade constitucionalizada), nos diversos âmbitos normativos: o subjetivo (responsáveis), objetivo (condutas ímprobas), espacial (territorialidade) e temporal (transcurso do tempo). Não se alegue falta da fundamento axiológico para este tipo de tutela adredemente amplificada do interesse público, porque nossa República e Democracia há muito se digladiam para reduzir os níveis de práticas corruptivas na organização do Estado.

A Lei nº 14.230/2021 não trouxe disposição expressa sobre a retroatividade. Sequer o problema dela decorrente foi percucientemente analisado no processo legislativo. Não basta assinalar o caráter sancionador do sistema, para logo se concluir pela retroatividade benigna. Não auxilia também querer assimilar a gravidade de sanções como fator de legitimação à retroatividade com seu prisma penal, porque isto foi categoricamente afastado pelo art. 37, §4º, in fine. Não a resguarda também a invocação do princípio da isonomia, visto que o cerne da análise não é avaliar desigualações injustas, mas sim apurar a temporalidade na dinâmica do sistema. Na ausência de resolução legislativa ponderada, não cabe aos intérpretes e aplicadores pretender favorecer responsáveis, sob o juízo de ampla retroatividade.

No DAS da Improbidade, a irretroatividade assegura sujeitos ativos (pessoas naturais e jurídicas) contra a arbitrariedade estatal, em face da novatio legis ou da novatio legis in pejus. Todavia, a retroatividade não exsurge com este signo de conter arbítrio ou excesso sancionatório, nem tampouco de proteger o status libertatis de pessoas naturais. A retroatividade é matéria sobre apreciação infraconstitucional e legislativa, que se resolve por escrutínio aprofundado das consequências na tutela do bem jurídico protegido.

A regra do artigo 37, §4º, neste contexto, impõe uma barreira à retroatividade, mesmo se determinada pelo legislador – o que não ocorreu na Lei nº 14.230. É que obra legislativa não pode dispor e negar a efetividade do comando constitucional (supremacia constitucional), deixando de punir ou extinguindo a punibilidade, nos casos em que, induvidosamente, venha a se caracterizar violação da probidade protegida, como bem jurídico público constitucional, que garante os alicerces republicanos e democráticos de nossa comunidade. Aqui também é inútil pretender prestigiar a existência de outros sistemas de responsabilização (v.g. disciplinar, político-administrativo, civil), incidentes sobre as mesmas práticas corruptivas, para negar esta conclusão, pois foi exatamente pelo grassar da impunidade nestes filtros que a improbidade aportou no sistema constitucional.

*José Roberto Pimenta Oliveira é professor de Direito Administrativo, dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da PUC-SP, e membro do Ministério Público Federal

