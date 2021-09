A inviolabilidade das comunicações via WhatsApp e o futuro das fofocas, segundo o STJ

Que a globalização e as inovações tecnológicas têm obrigado a readequação de diplomas jurídicos à nova realidade não é mais novidade. Novas formas de se locomover surgiram com os aplicativos de carona, assistir filmes e séries tem sido muito mais acessível por meio das plataformas de streaming, assim como a comunicação entre os indivíduos tem sido muito mais dinâmica e ágil, em razão dos aplicativos de mensagem.

Como não poderia ser diferente, as novas tecnologias garantiram não somente uma melhoria na qualidade de vida em geral, mas também trouxeram consigo novas formas de litígios: motoristas de aplicativo e entregadores de delivery seguem buscando o reconhecimento do vínculo empregatício, locações temporárias via Airbnb foram consideradas atípicas recentemente pelo STJ, e agora o sigilo das conversas realizadas via Whatsapp entrou em pauta.

Como se sabe, a Constituição Federal prevê, no art. 5º, inciso XII, a inviolabilidade das comunicações telefônicas, salvo as hipóteses previstas em lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ou seja, o referido direito à privacidade das comunicações corresponde a um direito relativo.

Com base nisso, no último dia 30, o Superior Tribunal de Justiça disponibilizou o acórdão referente ao julgamento do Recurso Especial n° 1903273/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que tratou acerca da possibilidade de indenização em razão da publicação de prints de mensagem enviadas via Whatsapp em rede social sem o consentimento dos interlocutores.

A Terceira Turma, por unanimidade, desproveu o recurso especial interposto pelo réu da causa, e firmou entendimento no sentido de garantir o sigilo das comunicações realizadas via Whatsapp. Essa não foi a primeira vez que a Corte se debruçou sobre o tema. Em junho do ano corrente, a Sexta Turma trouxe no HC 609.221/RJ que “os dados armazenados nos aparelhos celulares – envio e recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens, fotografias etc. –, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos termos em que previsto no inciso X do art. 5º da Constituição Federal”.

É possível observar que o STJ tem estendido os efeitos da inviolabilidade das comunicações telefônicas aos aplicativos de mensagem instantânea. Essa é uma das formas de promover o desenvolvimento jurídico no mesmo passo do desenvolvimento social e tecnológico, ante à mora do legislativo para regular os novos institutos que são criados diariamente, sem que haja uma invasão de competência ou uma violação do princípio separação dos poderes.

Sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir pela garantia do sigilo das conversas de Whatsapp, partiu da premissa de que o usuário, ao enviar uma mensagem, espera que ela não seja lida por terceiros, nem divulgada a outros, especialmente por meio das redes sociais ou da mídia. Reconheceu-se que há uma legítima expectativa de manutenção da privacidade das informações presentes nas mensagens enviadas. Ademais, se o objetivo do emissor fosse que diversas pessoas tivessem acesso ao conteúdo da mensagem, teria optado por uma rede social menos íntima, realizando para tanto uma postagem pública, e não por meio de correspondência eletrônica.

Além disso, considerando que no caso julgado a violação à privacidade e a quebra do sigilo da correspondência eletrônica causou ofensa à imagem e à honra do autor da ação, tendo sido inclusive compelido a deixar o cargo que ocupava na diretoria do Coritiba Foot Ball Clube, a indenização por danos morais se mostrou o meio adequado para reparação do dano sofrido.

Esse é, sem dúvidas, mais um exemplo de que por trás de um desenvolvimento tecnológico e social, sempre há novas formas de litígio e a necessidade de avanço do direito a fim de se preservar a ordem e as garantias constitucionais. A extensão do sigilo das comunicações telefônicas às mensagens de Whatsapp é uma das formas de aplicação do texto constitucional à realidade distinta daquela existente no período da constituinte, não cabendo a imputação de prática de ativismo judicial ao magistrado.

Entender a realidade como dinâmica, que se renova a cada instante e se distingue do passado, é essencial para que a interpretação dos diplomas constitucionais sejam garantidos em toda sua extensão.

*João Marcos de Carvalho Pedra, bacharelando em Direito pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), apresentador do Juricast e estagiário na Carrusca Consultoria e Adv.

*Ana Carolina Ribeiro Leal, bacharelanda em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e estagiária na Ativos S.A.